  • Носильщик назвал «шлюхой» футболистку «Сан-Паулу» U20. Сара Айша заплакала, ее стошнило – судья остановила игру
Футболистку «Сан-Паулу» назвал шлюхой сотрудник соперника.

Футболистка «Сан-Паулу» подверглась сексистскому оскорблению в гостевом матче молодежного чемпионата Бразилии против «Ферровиарии» (4:1).

В добавленное время в матче женской лиги U20 судья Талита Хименес де Фрейтас активировала антирасистский протокол и приостановила игру после жалобы футболистки «Сан-Паулу».

Защитник Сара Айша обвинила сотрудника «Ферровиарии» в женоненавистнических оскорблениях. По ее словам, после оказания помощи в связи с повреждением один из сотрудников «Ферровиарии», выносивших ее с поля, назвал девушку «шлюхой».

Айша заплакала, вышла за поле, и там ей стало плохо – футболистку стошнило. Носильщик из «Ферровиарии» был удален со стадиона.

«Мы тут, в молодежной лиге, играем и учимся. И в такой момент парень говорит мне, чтобы я «пошла на ###», называет меня «шлюхой». Это абсолютно неприемлемо. Мы тренируемся каждый день, круглый год, мы часто вдали от семей, а тут какой-то парень подходит и называет меня шлюхой. Это недопустимо», – сказала Сара после матча в эфире SporTV.

Футбольная федерация Сан-Паулу и оба клуба выразили сожаление по поводу произошедшего. Команда хозяев заявила, что проведет внутреннее расследование для принятия соответствующих мер.

Источник: Globo Esporte
Её стошнило от Виши Деркоз)
Ответhiper26
Её стошнило от Виши Деркоз)
Активировала антиперхотный протокол
Ответhiper26
Её стошнило от Виши Деркоз)
Два пальца в рот засунула )))
Стошнило из за того что назвали шлюхой?)))
ОтветPredator777
Стошнило из за того что назвали шлюхой?)))
Из-за того, что вспомнила после триггера
ОтветPredator777
Стошнило из за того что назвали шлюхой?)))
Память тела)
"Активировала антирасистский протокол"
ОтветLog in
"Активировала антирасистский протокол"
Ну да, шлюхи это отдельная раса
ОтветDOCTR
Ну да, шлюхи это отдельная раса
Избранная!😄
Звучит конечно мощно! Активирован протокол! Вертолёты, спецназ...
Ответгилберт
Звучит конечно мощно! Активирован протокол! Вертолёты, спецназ...
Сразу подьехала шлюховозка к стадиону
Ответгилберт
Звучит конечно мощно! Активирован протокол! Вертолёты, спецназ...
Приказ 66
ну назвал и назвал, че блевать-то
Будем знать, инфа что надо)
ОтветКот_Вопрос
Будем знать, инфа что надо)
Носильщик был медведь из кустов
ОтветСтепан Воропутин
Носильщик был медведь из кустов
Смешно)
Долго соображал, что за носильщик на стадионе )
Жаль, что невозможно посмотреть видео на спортс :) Реклама настолько позонпая и неотключаемая что ну из всех нах :) Пусть сами смотрят эту рекламу.
ОтветStarless13
Жаль, что невозможно посмотреть видео на спортс :) Реклама настолько позонпая и неотключаемая что ну из всех нах :) Пусть сами смотрят эту рекламу.
Вниз прокрути, как только звук затихнет, возвращай обратно, и рекламы как не бывало
Ответantonio1589
Вниз прокрути, как только звук затихнет, возвращай обратно, и рекламы как не бывало
Финт, берём в наработку!
Ну носильщик, есть носильщик, он всегда должен что-то нести. В данном случае оскорбления. Несёт чушь
в следующем матче окажется, что он ее родной отец
Ответmachukhinktato
в следующем матче окажется, что он ее родной отец
Или что он не носильщик а насильник
