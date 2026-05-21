Носильщик назвал «шлюхой» футболистку «Сан-Паулу» U20. Сара Айша заплакала, ее стошнило – судья остановила игру

Футболистку «Сан-Паулу» назвал шлюхой сотрудник соперника.

Футболистка «Сан-Паулу » подверглась сексистскому оскорблению в гостевом матче молодежного чемпионата Бразилии против «Ферровиарии» (4:1).

В добавленное время в матче женской лиги U20 судья Талита Хименес де Фрейтас активировала антирасистский протокол и приостановила игру после жалобы футболистки «Сан-Паулу».

Защитник Сара Айша обвинила сотрудника «Ферровиарии» в женоненавистнических оскорблениях. По ее словам, после оказания помощи в связи с повреждением один из сотрудников «Ферровиарии», выносивших ее с поля, назвал девушку «шлюхой».

Айша заплакала, вышла за поле, и там ей стало плохо – футболистку стошнило. Носильщик из «Ферровиарии» был удален со стадиона.

«Мы тут, в молодежной лиге, играем и учимся. И в такой момент парень говорит мне, чтобы я «пошла на ###», называет меня «шлюхой». Это абсолютно неприемлемо. Мы тренируемся каждый день, круглый год, мы часто вдали от семей, а тут какой-то парень подходит и называет меня шлюхой. Это недопустимо», – сказала Сара после матча в эфире SporTV.

Футбольная федерация Сан-Паулу и оба клуба выразили сожаление по поводу произошедшего. Команда хозяев заявила, что проведет внутреннее расследование для принятия соответствующих мер.