  «Милан» предложил Тиаго Силве контракт на год. У 41-летнего бразильца есть предложение от «Челси» о работе в клубе
«Милан» предложил Тиаго Силве контракт на год. У 41-летнего бразильца есть предложение от «Челси» о работе в клубе

«Милан» предложил 41-летнему Тиаго Силве контракт.

Центральный защитник Тиаго Силва может вернуться в «Милан».

Сегодня 41-летний бразилец покинул «Порту» – клуб не продлил с ним контракт.

По данным ESPN Brasil, Тиаго получил предложение от «Милана» подписать контракт на один сезон, до июня 2027 года, и завершить карьеру в клубе, за который он уже выступал с 2009-го по 2012-й.

В то же время, если игрок решит завершить карьеру этим летом, то у него есть предложение о работе в структуре «Челси», где он играл с 2020 по 2024 год.

Силва провел 8 игр в этом сезоне чемпионата Португалии. Подробная статистика выступлений экс-футболиста «ПСЖ» доступна здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: ESPN Brasil
Даже 41-летний Тьяго погоды не испортит в Милане. Брать однозначно. Что уж говорить, если там почти 41-летний Модрич один из лучших в лиге по качеству игры.
ОтветBlack Phoenix
это лишь говорит о том какой шлак играет рядом с Модричем, при все уважении к его мастерству
А когда то в Милане играли суперзвезды в 20-25 лет
Лет на 5 опоздали с таким предложением
Лет на 5 опоздали с таким предложением
Смотря для чего предлагать. Лет 5 назад Силва был топ игроком, такие в Милан сейчас не пойдут.
Где бы он не играл - оставил наследие после себя.
Все еще сильнее любого цз Милана. Если Лука на пенсии один из лучших игроков Серии А, то чем Тьяго хуже?
Не тот клуб назвали «Старая синьора»
Милан - клуб для тех, кому за
Клуб гилф
милф
Ребят, это не смешно, это паршиво.
А можно на год в Челси игроком и потом уже в структуру клуба?
В бои идут одни скуфы 😁
Предложение от Челси? Надеюсь, в качестве замены Чалобы и Фофан, поскольку Сильва даже сейчас сильнее любого из клоунов в защите
Предложение от Челси? Надеюсь, в качестве замены Чалобы и Фофан, поскольку Сильва даже сейчас сильнее любого из клоунов в защите
помощник алонсо
Хаха. Алонсо тоже будет играющим тренером. Осталось снова назначить Петра Чеха техническим директором, выдать шлем и указать на ворота. Днем фудбол, вечером — спускать деньги Боэхли на бездарей.
Хорошо быть востребованным в 41 год
Легенда Динамо, а если так для Серий А игровой возраст)
