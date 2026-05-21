«Милан» предложил Тиаго Силве контракт на год. У 41-летнего бразильца есть предложение от «Челси» о работе в клубе

«Милан» предложил 41-летнему Тиаго Силве контракт.

Центральный защитник Тиаго Силва может вернуться в «Милан».

Сегодня 41-летний бразилец покинул «Порту» – клуб не продлил с ним контракт.

По данным ESPN Brasil, Тиаго получил предложение от «Милана » подписать контракт на один сезон, до июня 2027 года, и завершить карьеру в клубе, за который он уже выступал с 2009-го по 2012-й.

В то же время, если игрок решит завершить карьеру этим летом, то у него есть предложение о работе в структуре «Челси », где он играл с 2020 по 2024 год.

Силва провел 8 игр в этом сезоне чемпионата Португалии.