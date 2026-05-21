  • Артета о том, как узнал о чемпионстве «Арсенала»: «Я делал барбекю у себя в саду – старший сын подбежал, заплакал и обнял меня, потом пришли жена и другие мои сыновья. Это было волшебно»
Артета не смотрел матч «Ман Сити», после которого «Арсенал» стал чемпионом.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, как узнал о чемпионстве команды.

Лондонцы досрочно гарантировали себе титул Премьер-лиги – они опережают «Манчестер Сити» на 4 очка за один тур до конца сезона. «Горожане» лишились шансов догнать «канониров», сыграв вничью с «Борнмутом» в 37-м туре (1:1). Игроки «Арсенала» вместе смотрели эту игру. 

«Это одно из лучших ощущений, которые я когда-либо испытывал. Я должен был быть здесь, в Собхе, смотреть игру с ребятами и штабом, потому что они этого хотели, но я не смог, мне пришлось уехать. Я не смог собраться с силами, но, думаю, это был подходящий момент, чтобы посмотреть матч вместе, побыть самими собой и просто посмотреть, каков будет результат.

Я вернулся домой, вышел в сад, развел костер и начал готовить барбекю, но ничего не смотрел. Я просто услышал какие-то звуки вдалеке, в гостиной, и внезапно произошло волшебство. Мой старший сын открыл дверь в сад, подбежал ко мне, заплакал, обнял меня и сказал: «Мы чемпионы, папочка». Потом пришли два моих других сына и моя жена, и это было прекрасно. Просто видеть, что они тоже радуются, что они всегда со мной, было волшебно.

Минуту спустя Мартин [Эдегор] появился на экране: «Вы где?» – спросил он. «Приезжайте». Я ответил, мол, ребята, насладитесь этим мгновением, и увидимся через пару часов где-нибудь в Лондоне», – сказал Артета.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46514 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Арсенала»
Я аж чуть слезу не пустил...Ложь конечно, но красивая.
Почему ложь?
Потому что по-любому сидел перед телеком скрестив пальцы и молился на Борнмут😂😂😂
Доминировал над барбекю?
Отжарил как надо
Место силы - барбекю в УГЛУ сада.
22 года никто не мог подарить этот праздник болельщикам 🏆
Артета: я сидел в саду, в руках у меня была кукла Пепа.☝️В тот момент когда я намеревался вонзить в Пепа 99-ю иглу, мой старший сын выбежал и сказал, что Мы чемпионы‼️Это было волшебно🤌🤌🤌.....
Испанская школа тренеров сейчас доминирует по всем показателям.
Но самое важное что Артете дали время и деньги построить команду, «Арсенал» вернулся в когорту топ клубов, даже поздний Венгер этого не смог сделать, но у него есть оправдание они строили стадион и экономили на трансферах.
В России только Карпин испанскую школу представляет. Ещё Мостовой есть, но ему не дают.
Карпин судя по результатам эстонскую школу представляет
Почему же обязательно врёт? Он был в саду и знал, что родные смотрят матч. Возможно на нервах не мог это смотреть сам, но знал, что ему сразу же сообщат результат.
Настолько переживал и нервничал, что не смотрел
Нужно было сказать что поливал свое вишневое дерево в этот момент
Арсенал заслужил
Хорошо, что не в туалете
