Артета о том, как узнал о чемпионстве «Арсенала»: «Я делал барбекю у себя в саду – старший сын подбежал, заплакал и обнял меня, потом пришли жена и другие мои сыновья. Это было волшебно»

Артета не смотрел матч «Ман Сити», после которого «Арсенал» стал чемпионом.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, как узнал о чемпионстве команды.

Лондонцы досрочно гарантировали себе титул Премьер-лиги – они опережают «Манчестер Сити » на 4 очка за один тур до конца сезона. «Горожане» лишились шансов догнать «канониров», сыграв вничью с «Борнмутом » в 37-м туре (1:1). Игроки «Арсенала » вместе смотрели эту игру.

«Это одно из лучших ощущений, которые я когда-либо испытывал. Я должен был быть здесь, в Собхе, смотреть игру с ребятами и штабом, потому что они этого хотели, но я не смог, мне пришлось уехать. Я не смог собраться с силами, но, думаю, это был подходящий момент, чтобы посмотреть матч вместе, побыть самими собой и просто посмотреть, каков будет результат.

Я вернулся домой, вышел в сад, развел костер и начал готовить барбекю, но ничего не смотрел. Я просто услышал какие-то звуки вдалеке, в гостиной, и внезапно произошло волшебство. Мой старший сын открыл дверь в сад, подбежал ко мне, заплакал, обнял меня и сказал: «Мы чемпионы, папочка». Потом пришли два моих других сына и моя жена, и это было прекрасно. Просто видеть, что они тоже радуются, что они всегда со мной, было волшебно.

Минуту спустя Мартин [Эдегор] появился на экране: «Вы где?» – спросил он. «Приезжайте». Я ответил, мол, ребята, насладитесь этим мгновением, и увидимся через пару часов где-нибудь в Лондоне», – сказал Артета.