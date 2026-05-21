  Канчельскис о календаре Второй лиги: «Тяп-ляп написали и побежали. Пусть поиграют в -20, когда яйца мерзнут, или в +35, когда ноги горят. Когда во главе нефутбольные люди, то и говорить нечего»
Канчельскис: не могу понять, кто составляет календари, они издеваются.

Главный тренер «Динамо» Брянск Андрей Канчельскис раскритиковал календарь матчей LEON-Второй Лиги.

«Самое тяжелое во Второй лиге – это логистика. На автобусе приходится много ездить. Иногда по 16-17 часов катаемся. Это заставляет вспомнить молодость. Я когда начинал играть в СССР, всю Украину объездил на автобусе. Но тогда у нас были спаренные игры: две дома, две на выезде.

Сейчас я вообще не могу понять, кто составляет календари. Сделали нам три игры за неделю: 16 мая, 20 мая и 24 мая. Мы разве играем на чемпионате мира? Я понимаю такое расписание, если бы мы к нему готовились. Но какие сборники у нас могут быть во Второй лиге? Растяните чемпионат на пол месяца-месяц. Что вы делаете? Издеваетесь вы над народом.

Примеры уже были, когда «Уфа» и «Краснодар» улететь не могли. Мы тоже семь часов ждали вылет во Владивосток. Вы можете нормально составлять календари? Так нельзя же над нами издеваться. Как вообще играть, когда у тебя на следующий день после приезда уже матч?

У нас тяп-ляп написали и побежали. Ничего страшного в том, чтобы попозже закончить чемпионат, зато в нормальных условиях будем играть. Когда нефутбольные люди во главе футбола, то и говорить нечего. Пусть поиграют в -20, когда яйца мерзнут, или в +35, когда ноги горят на искусственном поле. Сидят там в лиге умники. Тяжело с ними разговаривать, ничего не сделаешь. Это самое печальное, что есть во Второй лиге», – сказал Канчельскис.

Источник: «Советский спорт»
В составлении календарей всё уже давно придумано
ОтветEvergreen
В составлении календарей всё уже давно придумано
Давно. Еще со времен индейцев Майя.
ОтветEvergreen
В составлении календарей всё уже давно придумано
Ильев писал что шизы решили в ФНЛ делать паузу на сборные)

И так эту лигу никто не смотрит кроме фанатов команд которые там играют, теперь еще в единственные свободные слоты когда люди могут глянуть НАШ футбол, делать так что бы смотрели только РПЛ. А ну это я еще не говорю о том что там любят играть все игры в один день и в одно время в туре

особенно в последних было много такого бреда
На счёт спаренных матчей он прав. Это было бы оптимально и сейчас. В КХЛ же так делают, почему в футболе хотя бы низовом эта дурацкая привычка лети домой, а потом снова полстраны с пересадкой в Москве
Действующие и бывшие футболисты призвали ФИФА усилить меры по защите игроков от жары и от холода во второй лиге!)
ОтветКлирик
Действующие и бывшие футболисты призвали ФИФА усилить меры по защите игроков от жары и от холода во второй лиге!)
Выйди в самое пекло на иск поле и постой просто на нем в бутсах 20 мин
Я на тебя бы с кайфом посмотрел
Будешь бегать и говорить «Ай, бобо пальчики,ай бобо»
Мне одному кажется, что Канчельскиса покусал Мостовой, да?
ОтветBlack Phoenix
Мне одному кажется, что Канчельскиса покусал Мостовой, да?
У них в риторике на самом деле немало общего.
Разница в том, что Канчельскис хотя бы пытается, ему незазорно тренировать во второй лиге со всеми её проблемами, а Мостовой "не для того всю жизнь футболу отдал и на высочайшем уровне играл" и потому до сих пор сидит ждёт звонка из Спартака.

Хотя у Канчельскиса-то 100+ матчей за МЮ, ещё были Рейнджерс и Эвертон, а у Мостового Страсбур и Сельта.
ОтветBlack Phoenix
Мне одному кажется, что Канчельскиса покусал Мостовой, да?
А что, Кончелло в чём то не прав??
Небо холодное, трава искусственная
и треснул мир напополам, дымит разлом
на футбольных и нефутбольных разделили, по методу мостового
Браво тренер !!!!
Смотрите .Тяп - ляп не делайте.
