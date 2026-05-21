«Ливерпулю» интересен Ираола. Спортивный директор Хьюз рассматривает тренера, которого сам привел в «Борнмут» (Foot Mercato)
«Ливерпуль» может отправить в отставку Арне Слота и пригласить испанского тренера.
По данным Foot Mercato, «красные» думают о возможности увольнения 47-летнего тренера из Нидерландов.
Спортивный директор «Ливерпуля» Ричард Хьюз рассматривал Хаби Алонсо, но баск возглавил «Челси». Теперь Хьюз проявляет интерес к Андони Ираоле, который покидает «Борнмут» по окончании сезона. Хьюз работал в «Борнмуте» и сам привел в клуб Ираолу.
В то же время Андони уже контактирует с «Кристал Пэлас».
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Foot Mercato
Ты очень верное выражение нашел - РАЗДРАЖАЮЩИЙ тренер .
А так что?
Первая в истории победа Байера в Бундеслиге -Хаби Алонсо.
Первая победа ПСЖ в ЛЧ- Луис Энрике.
Первая за 22 года победа Арсенала в АПЛ (а быть может и первая ЛЧ) - Артетта.
Первый за 44 года еврокубок Астон-Виллы -Унай Эммери.
Первое в истории попадание Борнмута в еврокубок - Ираола.
Первое в истории попадание Комо в еврокубок - Сеск Фабрегас.
Ливерпуль по прежнему иррациональный...
Придумали вообще котовасию, менагер, тренер... А по итогу часто выходит что очередной физрук...