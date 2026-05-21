  «Ливерпулю» интересен Ираола. Спортивный директор Хьюз рассматривает тренера, которого сам привел в «Борнмут» (Foot Mercato)
«Ливерпулю» интересен Ираола. Спортивный директор Хьюз рассматривает тренера, которого сам привел в «Борнмут» (Foot Mercato)

«Ливерпулю» интересен тренер «Борнмута» Ираола.

«Ливерпуль» может отправить в отставку Арне Слота и пригласить испанского тренера.

По данным Foot Mercato, «красные» думают о возможности увольнения 47-летнего тренера из Нидерландов.

Спортивный директор «Ливерпуля» Ричард Хьюз рассматривал Хаби Алонсо, но баск возглавил «Челси». Теперь Хьюз проявляет интерес к Андони Ираоле, который покидает «Борнмут» по окончании сезона. Хьюз работал в «Борнмуте» и сам привел в клуб Ираолу.

В то же время Андони уже контактирует с «Кристал Пэлас».

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Foot Mercato
Комментарии

Если Слота щас уволят, по ощущениям будет, что чемпионство взяли. Потому что он напрочь растерял нити управления составом. На мою память - это самый раздражающий надоевший тренер. Даже поздний Роджерс меньше раздражал
Андрей Андреев
Абсолютно согласен, Роджерс максимум из состава выжал в сезоне 2013/14 (там Суарез жестко затащил, после его ухода все откатилось к норме для этого состава) + раскачал Стерлинга и Коутиньо, за которых потом при продаже нормально так денег получили.
Под каждым словом подписываюсь, тёзка ! 🤝
Ты очень верное выражение нашел - РАЗДРАЖАЮЩИЙ тренер .
Все лучше Слота. А кто хуже?
Мостовой
Типичное желание болел убрать тренера неважно на кого. Тут самый цикл Спартака.
Будет мемно, если Слота уволят в начале сезона, но Алонсо уже упущен.
Комментарий скрыт
физрук создал анбиттен Байер и дошел с ними до финала ЛЕ?
Просто в этом сезоне в АПЛ в 4 клубах их ТОП-6 работают испанские специалисты. Это еще Хаби Алонсо пока не подключился. Кстати ЛЧ и ЛЕ в этом году также выиграли испанские тренеры. А если Иньиго Перес с Райо Валекано возьмет ЛК , то все три получается.
А так что?
Первая в истории победа Байера в Бундеслиге -Хаби Алонсо.
Первая победа ПСЖ в ЛЧ- Луис Энрике.
Первая за 22 года победа Арсенала в АПЛ (а быть может и первая ЛЧ) - Артетта.
Первый за 44 года еврокубок Астон-Виллы -Унай Эммери.
Первое в истории попадание Борнмута в еврокубок - Ираола.
Первое в истории попадание Комо в еврокубок - Сеск Фабрегас.
Ага за то чемпионов Испании тренирует немец. Даже больше за последние 10 лет только 2 испанца выиграли Ла лигу.
Скорее всего дальше разговоров дело не пойдет. И начнет сезон Слот( очень этого не хочется). Умение признавать ошибки 😁 это походу не про Хьюза и Эдвордса. Думаю у Слота было достаточно времени чтоб все увидели модель его игры. А то что сейчас представляет собой Ливерпуль называется не рыба, не мясо. 0 в атаке и 0 в обороне. И эту игру мы терпим весь год. Перемен. Требуют наши сердца.......
Пожалуйста, пожалуйста. Чел заслужил повышение.
надеюсь вброс, иначе получается что Хьюз - корень проблемы. Упустил Алонсо, но во время перестройки готов назначить тренера без опыта игры на два фронта.
Так по этому и Слот не уволен. Нанимали его Хьюз и Эдврадс. Они же делали все трансферы и аналитику. Увольнение Слота это признание своей ошибки - еще один шаг к тому, что оба получат коленкой под зад от владельцев.
Они вероятно нервничают, поскольку уходит Салах (а это очко за игру до этого провального сезона) , Экетике целый год будет лечиться, Ван Дейк не молодеет, и теперь надо идти к владельцам и просить кучу денег на обновление состава. При этом в отличие от прошлого ТО - продавать им некого
Ну чтож тут главное не затягивать.
Хороший вариант.
Про рать Алонсо и интересоваться Ираолой

Ливерпуль по прежнему иррациональный...
Алонсо менеджер. А они ищут тренера
Может перевод неверный или ничего меньшего в слово тренер не вкладывали.

Придумали вообще котовасию, менагер, тренер... А по итогу часто выходит что очередной физрук...
