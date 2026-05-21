Газзаев о 5-м месте ЦСКА в РПЛ: «Непопадание хотя бы в тройку – это провал. С такими традициями, амбициями и возможностями нужно претендовать только на победу»

Газзаев: непопадание ЦСКА хотя бы в тройку – провал.

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что армейцы провалили сезон-2025/26.

По итогам сезона ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Мир РПЛ .

«Для ЦСКА сезон провальный. У армейцев всегда стоят высокие задачи и цели – вплоть до чемпионства. Мы видели первую часть сезона, когда команда показывала хорошую игру и результат. Во втором этапе чемпионата команду было не узнать.

Непопадание ЦСКА хотя бы в тройку – это провальный сезон. Вы сами понимаете, что клуб с такими традициями, амбициями и возможностями должен претендовать только на победу в чемпионате. Это однозначно», – сказал Газзаев.