  Газзаев о 5-м месте ЦСКА в РПЛ: «Непопадание хотя бы в тройку – это провал. С такими традициями, амбициями и возможностями нужно претендовать только на победу»
Газзаев о 5-м месте ЦСКА в РПЛ: «Непопадание хотя бы в тройку – это провал. С такими традициями, амбициями и возможностями нужно претендовать только на победу»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что армейцы провалили сезон-2025/26.

По итогам сезона ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Мир РПЛ.

«Для ЦСКА сезон провальный. У армейцев всегда стоят высокие задачи и цели – вплоть до чемпионства. Мы видели первую часть сезона, когда команда показывала хорошую игру и результат. Во втором этапе чемпионата команду было не узнать.

Непопадание ЦСКА хотя бы в тройку – это провальный сезон. Вы сами понимаете, что клуб с такими традициями, амбициями и возможностями должен претендовать только на победу в чемпионате. Это однозначно», – сказал Газзаев.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
ЦСКА чередует приличный сезон со слабым. Сейчас время провала
ОтветPeter Sakic
Каждый сезон неприличный с 15/16. Планка один раз – планка всегда. Я верю, что мы должны всегда стремиться к уровню команд 1/4 ЛЧ, потому что однажды это сделали. Это про романтику, личные ожидания и переживания. Каждый сезон не выиграешь, а с деньгами и менеджментом так и вообще пучина, но мы тут и есть за романтикой – иначе хоть каждый год чемпиона выбирай. Как кринжанул с выездного матча Краснодара и баннера на трибуне "Московские быки" – глорихантер не болельщик.
Кирилл уже отмазал весь ЦСКА и сказал, что это нормальный результат, а поражение Спартаку в полуфинале Кубка - не позор 😁
ОтветПобедитель по жизни_1117168002
Какой Кирилл?
ОтветКонтрольный выстрел
Видимо, Брейдо, которого до этого из медиаслужбы Локомотива попёрли, и теперь он, как и Баринов, в ЦСКА.
Газзаев время перепутал: ЦСКА в его 2005-2006 и ЦСКА сейчас - абсолютно разные команды. И сейчас армейцы середняк.
ОтветBlack Phoenix
только болельщикам зенита остается про сейчас говорить а нужно всю историю брать и середняк тут зенит.
ОтветBlack Phoenix
Тогда оборона ЦСКА,оборона сборной была,а сейчас что.Газзаев будучи тренером ЦСКА, только усами пошевелит,всё в атаку бегут.Его уважали и боялись.
Ну сейчас Игдисамова как назначат-назначат
ОтветVlados154
А ты хочешь очередного иностранного клоуна типа лысого серба или Чиполлино?
Ответigor.igorev
Лысый серб был неплох
Пока Святой Георгий только дракона китайского может сражать(Слуцкий в Китае)
Аа… Этот может. Я уж подумал Глебов))
