Роджерс – лучший игрок сезона в ЛЕ. У хавбека «Астон Виллы» 3+5 в 15 матчах турнира

Морган Роджерс – игрок сезона в Лиге Европы.

Полузащитник «Астон Виллы » Морган Роджерс признан лучшим игроком сезона в Лиге Европы .

Английский клуб выиграл турнир, разгромив в финале «Фрайбург» (3:0). Роджерс отметился голом на 58-й минуте.

Всего на счету англичанина 3 гола и 5 результативных передач в 15 матчах прошедшего розыгрыша ЛЕ.

С полной статистикой 23-летнего игрока можно ознакомиться здесь .