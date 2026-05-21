Роджерс – лучший игрок сезона в ЛЕ. У хавбека «Астон Виллы» 3+5 в 15 матчах турнира
Полузащитник «Астон Виллы» Морган Роджерс признан лучшим игроком сезона в Лиге Европы.
Английский клуб выиграл турнир, разгромив в финале «Фрайбург» (3:0). Роджерс отметился голом на 58-й минуте.
Всего на счету англичанина 3 гола и 5 результативных передач в 15 матчах прошедшего розыгрыша ЛЕ.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Лиги Европы
