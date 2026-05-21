«Наполи» предложил Аллегри 2-летний контракт на фоне интереса «Аталанты» к Сарри. Массимилиано пока не определился со своим будущим в «Милане»
Шансы на назначение Массимилиано Аллегри в «Наполи» продолжают расти, сообщает Corriere della Sera со ссылкой на Calciomercato.
Несмотря на то, что Маурицио Сарри считается главным преемником Антонио Конте, на него также претендует «Аталанта», что ставит главного тренера «Лацио» перед непростым выбором.
На этом фоне спортивный директор «Наполи» Джованни Манна за ужином провел встречу с Аллегри, возглавляющим «Милан». В ходе беседы обсуждался двухлетний контракт, который был предложен итальянцу еще в прошлом году – до того, как он возглавил миланцев.
Неаполитанцы по-прежнему готовы заключить такой контракт, что и озвучил Манна. Однако сам Аллегри пока не спешит с ответом, поскольку еще не принял окончательного решения относительно своего будущего в «Милане». Он выдвинул руководству «россонери» ряд требований и покинет клуб в том случае, если они не будут приняты.
