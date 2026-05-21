«Наполи» предложил Аллегри 2-летний контракт на фоне интереса «Аталанты» к Сарри. Массимилиано пока не определился со своим будущим в «Милане»

«Наполи» предложил Аллегри 2-летний контракт.

Шансы на назначение Массимилиано Аллегри в «Наполи» продолжают расти, сообщает Corriere della Sera со ссылкой на Calciomercato.

Несмотря на то, что Маурицио Сарри считается главным преемником Антонио Конте , на него также претендует «Аталанта », что ставит главного тренера «Лацио » перед непростым выбором.

На этом фоне спортивный директор «Наполи» Джованни Манна за ужином провел встречу с Аллегри, возглавляющим «Милан». В ходе беседы обсуждался двухлетний контракт, который был предложен итальянцу еще в прошлом году – до того, как он возглавил миланцев.

Неаполитанцы по-прежнему готовы заключить такой контракт, что и озвучил Манна. Однако сам Аллегри пока не спешит с ответом, поскольку еще не принял окончательного решения относительно своего будущего в «Милане». Он выдвинул руководству «россонери» ряд требований и покинет клуб в том случае, если они не будут приняты.

