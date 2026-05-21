  Действующие и бывшие футболисты призвала ФИФА усилить меры по защите игроков от жары на ЧМ-2026. Среди подписавшихся – Торсбю, Онуоха и Акпом
Действующие и бывшие футболисты призвала ФИФА усилить меры по защите игроков от жары на ЧМ-2026. Среди подписавшихся – Торсбю, Онуоха и Акпом

Группа действующих и бывших футболистов потребовала от ФИФА принять меры по защите игроков от экстремальных погодных условий на ЧМ-2026.

Инициативная группа обратилась с письмом к руководству ФИФА, в котором призвала к ужесточению правил проведения матчей, включая более длительные паузы в середине таймов и более четкие правила переноса матчей при экстремальных погодных условиях. Под письмом подписались бывшие и нынешние игроки мужских и женских команд, в том числе полузащитник сборной Норвегии Мортен Торсбю, экс-защитник «Манчестер Сити» Недум Онуоха, форвард «Ипсвича» Чуба Акпом и футболистка сборной Италии Элена Линари.

Как сообщает BBC, согласно исследованиям, температура на 14 из 16 стадионов США, Канады и Мексики, принимающих матчи ЧМ-2026, может превысить опасные значения. Ученые и медики предупреждают, что действующих мер ФИФА недостаточно, из-за чего безопасность игроков может оказаться под угрозой.

«Это сигнал для ФИФА – они должны делать больше, чтобы заботиться о людях и планете. На них лежит огромная ответственность, и они делают недостаточно, учитывая, насколько велико их влияние.

Для игроков очевидна проблема, связанная с высокой температурой, влияющей на производительность. Очевидно, что интенсивность игры снижается. Жара может быть опасна, но это огромная проблема и для зрителей. Футбол – это еще и индустрия развлечений. Зрелище, шоу и спорт теряют свою ценность, если игроки не могут показать себя с лучшей стороны. Если не заняться этой проблемой, в футболе проиграют все.

Нам нужно, чтобы к этой дискуссии присоединилось больше известных игроков. Чем больше о вас говорят и чем больше внимания вы привлекаете, тем труднее высказываться, потому что вы знаете, какое внимание это привлекает. Я знаю, что игроки боятся, их волнует мнение людей. Это препятствие, которое нам нужно преодолеть.

Футболисты – самые влиятельные люди на планете. Если бы мы смогли привлечь внимание игроков, заставив их высказаться по этим вопросам, мы могли бы действительно ускорить переход к экологичности и устойчивому развитию футбола. Когда у тебя есть голос, это значит, что ты хорош в том, что делаешь, и это привилегия. Мы не особенные. Нам повезло», – сказал Торсбю.

Кроме того, в письме игроков содержится призыв к ФИФА принять «серьезные меры по борьбе с изменением климата» и отказаться от спонсоров, связанных с ископаемым топливом. В частности, одним из глобальных партнеров ФИФА является государственная энергетическая компания Саудовской Аравии Aramco и крупнейшая в мире нефтяная компания, соглашение с которой подписали в 2024 году.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
Резюмируем: сначала ФИФА даёт добро на проведение чемпионата мира летом в адскую жару в странах с тропическим климатом ради бабла и финансовой выручки, а потом они пытаются решить проблему с пагубным влиянием жары под пеклом во время матча, ну или критикой по этому поводу. Ну не идиоты ли.
ОтветBlack Phoenix
Резюмируем: кэш не пахнет
Раньше ЧЕ/ЧМ были праздниками чистого футбола, когда всё остальное отходило на десятый план. Но сейчас увидим ли мы вообще футбол?
ЧЕ/ЧМ без России (1/8 часть суши) - не ЧЕ/ЧМ. Смотреть неинтересно.
хорошо хоть Рамадан не будет. или будет? вроде прошел...
пускай полевые в кепках бегают
ну а че, в теннисе же можно
и деньжат можно стрясти на рекламе с условного найка
Ты это на серьезе? Играл когда-нибудь в кепке?
Мостовой подпись поставил?
