  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Вратарь «Акрона» Тереховский о Дзюбе: «Я видел менталитет Кордобы, Сперцяна, но Артем – космос, ментально может закрыть 11 человек. Это огромная фигура для нашего футбола»
0

Вратарь «Акрона» Тереховский о Дзюбе: «Я видел менталитет Кордобы, Сперцяна, но Артем – космос, ментально может закрыть 11 человек. Это огромная фигура для нашего футбола»

Вратарь «Акрона» о Дзюбе: видел менталитет Кордобы, Сперцяна, но Артем – космос.

Вратарь «Акрона» Игнат Тереховский заявил, что Артем Дзюба превосходит Джона Кордобу и Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в плане ментальности.

В среду «Акрон» обыграл в Волгограде «Ротор» (2:0) в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ. 37-летний форвард тольяттинцев Дзюба провел на поле весь матч после восстановления от травмы.

 – Как много дало команде возвращение Дзюбы на матч с «Ротором»? По ощущениям, его очень не хватало, когда он был травмирован.

 – Слушайте, ну когда человек лучший в мире по единоборствам… Вот недавно как раз было сравнение с игроками топ‑5 лиг, и Дзюба там лучший!

Артем Сергеевич – это огромная фигура для всего российского футбола. Это не только лучший наш нападающий.

Опять же, я был в «Краснодаре», видел там менталитет ребят, Кордобу и Сперцяна… Но Дзюба – это космос, это совсем другой человек. Ментально он может закрыть 11 человек. Он феномен.

– Тебе бы хотелось, чтобы он остался в клубе?

– Конечно. При этом я вижу, как он мучается, как ему тяжело. У него столько нагрузки, столько он бьется! Какое решение будет принято за ним – я просто буду разделять его. Я к нему так сильно привязался, любое его решение поддерживаю. Как будет, так будет, – сказал Тереховский.

Переходные матчи эксклюзивно в VK Видео

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46507 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
logoАртем Дзюба
logoКраснодар
logoИгнат Тереховский
психология
logoРотор
logoПервая лига
logoМатч ТВ
logoПереходные матчи РПЛ - Первая лига
logoЭдуард Сперцян
logoЗдоровье
logoДжон Кордоба

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
С таким то феноменом в составе, невольно возникает вопрос, как вы вообще в стыках то оказались?
ОтветValeriy Komarow
С таким то феноменом в составе, невольно возникает вопрос, как вы вообще в стыках то оказались?
Не закрыл 11 человек)
Вон он как Эмери ментально накачал!
Менталитет вчера истерил, как девочка, и орал на всех партнеров по команде без причины, будучи абсолютным пешеходом на поле. Даже не пытался прыгать
Ну, всë... Левандовский, Кейн, Холланд, Дьокереш ничто по сравнению с гигантом Дзюбой, стыдливо курят в сторонке, а лучший центрнап РПЛ Кордоба просто спрятался в кусты...
Вообще-то желательно во всëм знать меру, даже в безудержном расхваливании своего товарища по команде.
Ты слишком мал и глуп,и не видал больших за... менталитетов
Ментально закрыл 11 человек? Да что ты черт побери такое несешь?!
https://www.sports.ru/football/1080616156.html

вот он, космос и ментальный феномен в одном флаконе
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Беншимол после дубля «Ротору»: «Дзюба – лидер «Акрона», он заряжает нас эмоционально. Я просто очередной игрок, который всегда старается помочь»
21 мая, 11:29
Дзюба о 2:0 с «Ротором» в стыках: «Эту победу посвящаем Тедееву, «Акрон» сегодня бился за него. Его очень не хватает, но мы сохраним команду в РПЛ любой ценой»
20 мая, 22:18
Гендиректор «Родины» не хочет видеть Дзюбу в клубе: «Великий футболист, но у нас есть Тимошенко, Максименко, Абдусаламов. Ну вот вместо кого брать Артема?»
16 мая, 15:56
Тарпищев о Дзюбе в «Спартаке»: «Человек не может вернуться, когда сам уходит. Это абсурд»
15 мая, 12:39
Рекомендуем
Главные новости
Сперцян после поражения от «Спартака» в финале Кубка: «Серия пенальти – это лотерея. Везде чего-то не хватило, но стоит гордиться, думаю – не первый год боремся за высокие места»
1 минуту назад
«Атлетико» займет 3-е место, если не проиграет «Вильярреалу». 1:4 – у Переса 1+1, Парехо, Микаутадзе, Пубиль, Гуйе тоже забили. Онлайн-трансляция
5 минут назадLive
«Торино» – «Ювентус». Начало дерби откладывали на час из-за беспорядков фанатов. Онлайн-трансляция
9 минут назадLive
Игроки «Спартака» облили Карседо шампанским на пресс-конференции после победы в Кубке России
16 минут назадВидео
«Спортинг» проиграл финал Кубка Португалии клубу из второй лиги. «Торреенсе» сыграет на общем этапе ЛЕ, «Бенфика» – в квалификации
21 минуту назад
Гендиректор «Спартака»: «Оценю сезон на 4+ по пятибалльной шкале. Знаем, над чем работать, с этим тренерским штабом и игроками будем двигаться к новым высотам»
24 минуты назад
«Спартак»: «Мы рекордсмены России по количеству Кубков страны. Первые, кто выиграл 15 раз. Лучшие»
32 минуты назад
🏆 «Спартак» выиграл первый трофей с 2022 года – Кубок России
сегодня, 18:37
Дерби «Торино» – «Ювентус» отложили на час из-за фанатских столкновений. Один человек попал в больницу в критическом состоянии
34 минуты назадВидео
Александр Мостовой: «Спартак» – чемпион, а «Краснодар» проиграл и чемпионат, и Кубок. Пускай задумываются»
49 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Конте об уходе из «Наполи»: «Я провалился в одном – мне не удалось сплотить клуб. Он не нуждается в неудачниках, живущих ради лайков, ему нужны люди, которые любят команду»
4 минуты назад
Кахигао о победе «Спартака»: «В России можно выиграть только два трофея – Кубок и чемпионат. У нас есть один, но это только начало»
13 минут назад
Кейн поздравил «Тоттенхэм» со спасением от вылета из АПЛ: «Грандиозная борьба и результат в последний день!»
34 минуты назад
«Милан» – «Кальяри». 1:1 – Салемакерс и Боррелли забили. Онлайн-трансляция
45 минут назадLive
Карседо – первый испанский тренер, выигравший трофей в России
53 минуты назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Вильярреала»
59 минут назадLive
Слот о «Ливерпуле»: «Мы заслужили выход в ЛЧ, большую часть сезона шли в пятерке. Когда все будут доступны, результаты улучшатся, мы подпишем еще 1-2 новичков»
сегодня, 18:57
Алаев о финале Кубка России: «Трагедия для «Краснодара», можно сказать. Боселли снова не реализовал важный момент. Настоящая драма футбола»
сегодня, 18:53
«Верона» – «Рома». Дибала играет. Онлайн-трансляция
сегодня, 18:48Live
Дюков об отстранении России: «Футбол более политизирован, это самый популярный вид спорта. Перспектива возвращения есть, решение по юношам принято еще в 2023-м. Надеемся, будет реализовано»
сегодня, 18:26
Рекомендуем