Вратарь «Акрона» Тереховский о Дзюбе: «Я видел менталитет Кордобы, Сперцяна, но Артем – космос, ментально может закрыть 11 человек. Это огромная фигура для нашего футбола»

Вратарь «Акрона» о Дзюбе: видел менталитет Кордобы, Сперцяна, но Артем – космос.

Вратарь «Акрона » Игнат Тереховский заявил, что Артем Дзюба превосходит Джона Кордобу и Эдуарда Сперцяна из «Краснодара » в плане ментальности.

В среду «Акрон» обыграл в Волгограде «Ротор» (2:0) в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ. 37-летний форвард тольяттинцев Дзюба провел на поле весь матч после восстановления от травмы.

– Как много дало команде возвращение Дзюбы на матч с «Ротором»? По ощущениям, его очень не хватало, когда он был травмирован.

– Слушайте, ну когда человек лучший в мире по единоборствам… Вот недавно как раз было сравнение с игроками топ‑5 лиг, и Дзюба там лучший!

Артем Сергеевич – это огромная фигура для всего российского футбола. Это не только лучший наш нападающий.

Опять же, я был в «Краснодаре», видел там менталитет ребят, Кордобу и Сперцяна… Но Дзюба – это космос, это совсем другой человек. Ментально он может закрыть 11 человек. Он феномен.

– Тебе бы хотелось, чтобы он остался в клубе?

– Конечно. При этом я вижу, как он мучается, как ему тяжело. У него столько нагрузки, столько он бьется! Какое решение будет принято за ним – я просто буду разделять его. Я к нему так сильно привязался, любое его решение поддерживаю. Как будет, так будет, – сказал Тереховский.

