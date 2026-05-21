Шакира о расставании с Пике: «Я преобразовала гнев, боль и разочарование в творчество и вдохновение. Мы с Жераром согласны в том, что дети всегда на первом месте»

Шакира о разводе с Пике: я преобразовала боль и грусть во вдохновение.

Шакира рассказала, как они с Жераром Пике воспитывают сыновей после развода.

Певица и бывший защитник сборной Испании расстались летом 2022 года после 12 лет отношений.

«Милан и Саша всегда были на первом месте. Мы с Жераром согласны в этом, и это связывает нас, даже несмотря на то, что наши пути разошлись.

Милан играет на фортепиано, на барабанах, на гитаре, а сейчас учится играть на бас-гитаре. У него талант от природы! У Саши очень красивый голос. Они оба очень дисциплинированы – я учила их этому с детства. Надо сказать, что Пике тоже очень дисциплинирован, потому что иначе невозможно добиться успеха в любой профессии, я считаю, что дисциплина – основа всего. Они знают, что другого пути нет. Это не подлежит обсуждению. Мои дети – смысл моей жизни, мои путеводные звезды, мои солнца, мое вдохновение и моя сила, и я думаю о них каждую секунду.

[После развода] я прошла через разочарование, гнев, боль и грусть и преобразовала их в искусство, творчество и вдохновение. Это помогло мне исцелиться, и я думаю, что многие люди исцелились вместе со мной», – рассказала Шакира в программе Por el Mundo.