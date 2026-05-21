Тебас о словах Переса, что у «Реала» украли 7 титулов: «Это неправда. Да, один клуб пытался влиять на назначения арбитров, но говорить о краже нельзя»

Тебас о словах Переса, что у «Реала» украли 7 титулов: это неправда.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о заявлениях Флорентино Переса о краже титулов у «Реала».

Ранее президент «сливочных», говоря о судействе, заявил : «У меня 7 чемпионских титулов, а могло быть 14 – остальные у меня украли. Мы сняли видео о 18 очках, которые у нас отняли в этом сезоне».

– Как мадридиста, считаете ли вы, что у «Реала» украли семь чемпионских титулов?

– Нет. Я так не считаю, потому что это не так, это неправда. Мне очень хочется увидеть тот самый отчет на 500 страниц, который все растет и растет – каждый день к нему добавляют новые страницы. Я хочу все это увидеть. И когда увижу… У нас тоже есть отчет, пусть и не на 500 страниц, но дело в том, что это неправда.

Да, действительно, один клуб пытался влиять на назначения арбитров, но говорить после этого, что у клуба украли титулы из-за того, как складывались матчи, – это неправда. Нельзя обманывать людей, это не соответствует действительности.

Был выстроен определенный нарратив со стороны ТВ «Реала» и, как я их называю, рупоров, и это наносит большой вред футболу, судейскому корпусу и самому «Реалу», потому что создается чувство жертвенности, которого нельзя прививать болельщикам мадридского клуба, – сказал Тебас.

Напомним, «Барселоне» и его руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Негрейра, наряду с бывшими президентами «Барсы» Жозепом Бартомеу и Сандро Роселем, находится под следствием по делу о получении от клуба более 7 млн евро в период с 2001 по 2018 год.