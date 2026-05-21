Тебас о словах Переса, что у «Реала» украли 7 титулов: «Это неправда. Да, один клуб пытался влиять на назначения арбитров, но говорить о краже нельзя»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о заявлениях Флорентино Переса о краже титулов у «Реала». 

Ранее президент «сливочных», говоря о судействе, заявил: «У меня 7 чемпионских титулов, а могло быть 14 – остальные у меня украли. Мы сняли видео о 18 очках, которые у нас отняли в этом сезоне». 

Как мадридиста, считаете ли вы, что у «Реала» украли семь чемпионских титулов?

– Нет. Я так не считаю, потому что это не так, это неправда. Мне очень хочется увидеть тот самый отчет на 500 страниц, который все растет и растет – каждый день к нему добавляют новые страницы. Я хочу все это увидеть. И когда увижу… У нас тоже есть отчет, пусть и не на 500 страниц, но дело в том, что это неправда.

Да, действительно, один клуб пытался влиять на назначения арбитров, но говорить после этого, что у клуба украли титулы из-за того, как складывались матчи, – это неправда. Нельзя обманывать людей, это не соответствует действительности.

Был выстроен определенный нарратив со стороны ТВ «Реала» и, как я их называю, рупоров, и это наносит большой вред футболу, судейскому корпусу и самому «Реалу», потому что создается чувство жертвенности, которого нельзя прививать болельщикам мадридского клуба, – сказал Тебас. 

Напомним, «Барселоне» и его руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Негрейра, наряду с бывшими президентами «Барсы» Жозепом Бартомеу и Сандро Роселем, находится под следствием по делу о получении от клуба более 7 млн евро в период с 2001 по 2018 год.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
"один клуб пытался влиять на назначения арбитров" А че боишся то сказать какой, судов испугался? :D обычный балабол....
Да все поняли какой. А учитывая влияние флорентинки, Тебас просто ни один суд не вывезет 👍
Комментарий удален модератором
Тот неназванный клуб лишился двух титулов Ла Лиги из-за судейских решений в сезонах 13/14 и 16/17; в первом случае золотой матч Барсы с Атлетико буквально назначили промадридского Лаоса, который в итоге и отменил гол Месси.

Так что да, ключевое слово ПЫТАЛСЯ
Пытался влиять на назначение судей... все остальные слова уже не важны, главное уже сказано
реал это судейский проект
Болельщики Реала дальше заголовка в принципе не читают, или только здесь? 🤣
Ставленник каталонского ворья Тебас всё не уймётся, сверхурочно работает над тем, чтобы их отмазать, испанский стыд
Так стоп а он то есть Тебас разве не матрасник?
реаловец
Скорее всего и Тебас замешан в этом деле. То что Негрейре платят за молчание и сейчас это ясно всем
