Митрюшкин – BetBoom игрок мая в «Локомотиве»: «Тот самый пенальти с «Балтикой» стал ключевым эпизодом – браво, кэп 🔝»

Митрюшкин – лучший игрок мая в «Локо».

Капитан «Локомотива » Антон Митрюшкин признан лучшим игроком команды в мае.

В этом месяце вратарь провел 3 матча – с «Динамо» (1:1), «Балтикой» (1:0) и ЦСКА (1:3). В игре с калининградцами голкипер отразил удар Ильи Петрова с пенальти на 66‑й минуте.

«🌟 Антон Митрюшкин – BetBoom игрок мая.



Тот самый пенальти с «Балтикой» в итоге стал ключевым эпизодом концовки сезона. И ваш выбор абсолютно понятен.

Браво, кэп 🔝», – говорится в сообщении «Локомотива».