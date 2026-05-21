Митрюшкин – BetBoom игрок мая в «Локомотиве»: «Тот самый пенальти с «Балтикой» стал ключевым эпизодом – браво, кэп 🔝»
Капитан «Локомотива» Антон Митрюшкин признан лучшим игроком команды в мае.
В этом месяце вратарь провел 3 матча – с «Динамо» (1:1), «Балтикой» (1:0) и ЦСКА (1:3). В игре с калининградцами голкипер отразил удар Ильи Петрова с пенальти на 66‑й минуте.
«🌟 Антон Митрюшкин – BetBoom игрок мая.
Тот самый пенальти с «Балтикой» в итоге стал ключевым эпизодом концовки сезона. И ваш выбор абсолютно понятен.
Браво, кэп 🔝», – говорится в сообщении «Локомотива».
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
