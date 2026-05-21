Кирьяков о Кокорине в РПЛ: «Не думаю, что его кто-то пригласит – много плохого в адрес лиги наговорил. Вариант для клубов из второй восьмерки»
Экс-футболист сборной России Сергей Кирьяков заявил, что Александр Кокорин не будет интересен ведущим клубам Мир РПЛ.
Ранее «Арис» объявил, что 35-летний форвард покинет клуб по окончании сезона.
«Кокорин раньше много чего лишнего наговорил, насколько я помню. Много плохого в адрес нашего чемпионата и так далее. Я не думаю, что кто-то сейчас подумает о том, чтобы пригласить его. Из топовых клубов – стопроцентно нет.
Может быть, им заинтересуются команды, которые планируют бороться за середину турнирной таблицы или даже за выживание в Российской Премьер-лиге. Исходя из того, что сейчас очень тяжело найти какого-то среднего или ниже среднего по европейским меркам нападающего. Такой вариант возможен для клубов из второй восьмерки чемпионата России», – сказал Кирьяков.
