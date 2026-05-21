Игдисамов может возглавить «Акрон», если команда останется в РПЛ, а ЦСКА назначит иностранного тренера (Иван Карпов)

Игдисамов может возглавить «Акрон».

Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов может возглавить «Акрон», сообщает инсайдер Иван Карпов.

Такой сценарий возможен, если тольяттинцы сохранят прописку в Мир РПЛ, а ЦСКА выберет иностранного тренера.

Отмечается, что «Акрон» давно следит за Игдисамовым. Он был в их шорт-листе на случай возможной замены тренера еще до того, как Дмитрий принял армейцев после увольнения Фабио Челестини.

Вчера «Акрон » обыграл «Ротор» на выезде (2:0) в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне.

