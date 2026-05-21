Игдисамов может возглавить «Акрон», если команда останется в РПЛ, а ЦСКА назначит иностранного тренера (Иван Карпов)
Исполняющий обязанности главного тренера ЦСКА Дмитрий Игдисамов может возглавить «Акрон», сообщает инсайдер Иван Карпов.
Такой сценарий возможен, если тольяттинцы сохранят прописку в Мир РПЛ, а ЦСКА выберет иностранного тренера.
Отмечается, что «Акрон» давно следит за Игдисамовым. Он был в их шорт-листе на случай возможной замены тренера еще до того, как Дмитрий принял армейцев после увольнения Фабио Челестини.
Вчера «Акрон» обыграл «Ротор» на выезде (2:0) в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне.
ЦСКА назначит или Игдисамова, или тренера из топ-5 лиг Европы. С иностранцем ведутся консультации (Иван Карпов)
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
