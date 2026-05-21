Нагельсманн о Нойере в качестве 1-го вратаря Германии: «Это стало ударом для Бауманна, наши отношения пострадали. Но у Ману особая аура, громкое имя, столько титулов»

Нагельсманн: решение по Нойеру стало ударом для Бауманна, отношения испортились.

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн рассказал о реакции вратаря Оливера Бауманна на свое решение сделать Мануэля Нойера основным голкипер на чемпионате мира.

«Еще в марте мы сообщили Оли, что провели переговоры с Ману. В конечном счете это решение стало для Оли ударом. Это не может быть приятной новостью.

Когда Ману играет, он приносит пользу команде. Но бывали и моменты, когда он оставался вне игры. Такое может случиться и у нас. Именно поэтому я выразил доверие Оли. Ману завоевал огромное количество титулов, у него особая аура, громкое имя.

Разумеется, реакция Оли не была такой: «А, ну ладно, тренер, без проблем». Конечно, наши отношения немного пострадали – ведь когда сообщаешь подобные новости, этого не избежать», – сказал Нагельсманн.

Нойер, Виртц, Мусиала, Киммих, Карл, Хавертц, Сане, Вольтемаде, Рюдигер – в составе сборной Германии на ЧМ-2026