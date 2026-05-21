Нагельсманн о Нойере в качестве 1-го вратаря Германии: «Это стало ударом для Бауманна, наши отношения пострадали. Но у Ману особая аура, громкое имя, столько титулов»
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн рассказал о реакции вратаря Оливера Бауманна на свое решение сделать Мануэля Нойера основным голкипер на чемпионате мира.
«Еще в марте мы сообщили Оли, что провели переговоры с Ману. В конечном счете это решение стало для Оли ударом. Это не может быть приятной новостью.
Когда Ману играет, он приносит пользу команде. Но бывали и моменты, когда он оставался вне игры. Такое может случиться и у нас. Именно поэтому я выразил доверие Оли. Ману завоевал огромное количество титулов, у него особая аура, громкое имя.
Разумеется, реакция Оли не была такой: «А, ну ладно, тренер, без проблем». Конечно, наши отношения немного пострадали – ведь когда сообщаешь подобные новости, этого не избежать», – сказал Нагельсманн.
Сборная Германии давно уже лишь бледная тень себя прежнего, хотелось бы ошибаться, конечно, но такие эпизоды позитива не добавляют.
Уверен, что будут результативные ошибки
Во всей этой ситуации, непонятно только, зачем это всё самому Нойеру, ну так решил для себя, его право.)