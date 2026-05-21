  • Нагельсманн о Нойере в качестве 1-го вратаря Германии: «Это стало ударом для Бауманна, наши отношения пострадали. Но у Ману особая аура, громкое имя, столько титулов»
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн рассказал о реакции вратаря Оливера Бауманна на свое решение сделать Мануэля Нойера основным голкипер на чемпионате мира.

«Еще в марте мы сообщили Оли, что провели переговоры с Ману. В конечном счете это решение стало для Оли ударом. Это не может быть приятной новостью.

Когда Ману играет, он приносит пользу команде. Но бывали и моменты, когда он оставался вне игры. Такое может случиться и у нас. Именно поэтому я выразил доверие Оли. Ману завоевал огромное количество титулов, у него особая аура, громкое имя.

Разумеется, реакция Оли не была такой: «А, ну ладно, тренер, без проблем». Конечно, наши отношения немного пострадали – ведь когда сообщаешь подобные новости, этого не избежать», – сказал Нагельсманн.

Нойер, Виртц, Мусиала, Киммих, Карл, Хавертц, Сане, Вольтемаде, Рюдигер – в составе сборной Германии на ЧМ-2026

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
Лучше бы спросили у него, почему в составе есть Сане и Амири, но нет Бишофа, Фюриха и Адейеми.
Амири хороший сезон провел. Еще добавил бы в список Миттельштадта
Ну Адейеми понятно почему нет, он в сезоне толком и не играл. А так в целом ответ очевиден. Нагельсманну сейчас важнее международный опыт
Для Нойера это будет дополнительная психологическая нагрузка так как все будут разбирать его игру под микроскопом и если вдруг пойдут ошибки и Нагелсманн и Нойер будут нести ответственность за всю сборную. Бауманна жалко
По-моему этот циркач не испытывает никакой психологической нагрузки уже давно, просто берет и привозит
Из 4 игр с Реалом и ПСЖ, Нойер привёз 1 гол, а в двух матчах был лучшим на поле среди всех игроков обеих команд (в Мадриде признан лучшим игроком УЕФА, а в Мюнхене с ПСЖ получил 8,9, даже у Хвичи было 8,8). Вы можете здесь хоть каждый день писать о "привозах" (которые были и есть у всех вратарей и где нужно делать поправку на стиль и его полезность), но на величие Нойера это не повлияет никак, а самому ему давно начхать на все эти оценки его игры даже со стороны прессы и прочих.)
Честно говоря Бауман не топ вратарь, по мне даже Урбиг посильнее него уже сейчас, да и Нубель не хуже.
Надо было ни того, ни другого, а молодого Урбига сделать 1-м номером
Скорее всего, Юлиан провалит ЧМ и вернется в клубный футбол.
Сборная Германии давно уже лишь бледная тень себя прежнего, хотелось бы ошибаться, конечно, но такие эпизоды позитива не добавляют.
Тоже считаю, что с Нойером ЧМ не выиграть, для таких турниров нужны вратари моложе, как ни крути
Уверен, что будут результативные ошибки
Бауман сам уже в футбольном предпенсионном возрасте
Зачем Нагельсманн вынес сор из избы, выставил конфликт на всеобщее обозрение? После этого давление на команду и в частности на тренера возрастёт.
Да ничего на него не возрастёт, наоборот, включил хитрого. В случае, оставь он Бауманна, все огрехи того (а они были бы, близко к 100%), посыпались бы на голову непосредственно Нагеля. В случае же с Нойером, все его ошибки будут ошибками Нойера, а не Нагеля. Потому что, их авторитет в футбольном мире несоизмерим, а возвращения того в сборную требовали и пресса, и игроки.
Во всей этой ситуации, непонятно только, зачем это всё самому Нойеру, ну так решил для себя, его право.)
Обычно игроки и тренеры стараются не кричать на весь свет о напряжённых отношениях между собой. Достаточно вспомнить Черчесова, как он реагировал на вопросы о Денисове. Саламыч не пошёл на поводу у общественной истерии, но не говорил, что не вызвал его из-за конфликта, он говорил, мол я тренер, я так решил. У Дешама с Бензема похожая была история.
нойер - очень переоцененный вратарь! Неоднократно пропускал с центра поля, провалы Бундестим на ЧМ-2018 и ЧМ-2022 во многом на его совести. А сколько раз бавария вылетала из ЛЧ из-за его ошибок! В этом сезоне пропустил на выезде 8 голов от Арсенала и ПСЖ, в Лондоне опять ошибся, в Париже вроде не ошибался, но пропустил всё, что пришло в створ ворот!
Да так, наверное, абсолютно во всех сверах. И на обычных работах: рвешь одно место, стараешсь, да 2х пашешь, может рассчитываешь на повышение... А тут раз, и другой
Нагельсманн о вратарях на ЧМ: «Германия рассчитывает на Нойера как на 1-го номера, Бауманн – запасной вариант мирового уровня. Это верное решение, на мой взгляд»
21 мая, 12:34
Нойер, Виртц, Мусиала, Киммих, Карл, Хавертц, Сане, Вольтемаде, Рюдигер – в составе сборной Германии на ЧМ-2026
21 мая, 11:35
Нойер пока не тренируется с «Баварией» из-за мышечных проблем. Участие вратаря в финале Кубка Германии и ЧМ зависит от результатов завтрашних тестов
20 мая, 08:25
Нагельсманн сообщил Бауманну, что Нойер будет первым номером сборной Германии на ЧМ-2026. Оливер расстроен, но готов поехать на турнир
19 мая, 08:17
