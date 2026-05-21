Надежда Кадышева, DJ Groove и группа «Тату» выступят на матче «Спартак» – «Краснодар» в финале Кубка России

На Суперфинале FONBET Кубка России выступят Надежда Кадышева и группа «Тату».

Решающий матч турнира между «Спартаком » и «Краснодаром » пройдет в «Лужниках» в воскресенье, 24 мая. Гимн России перед началом матча исполнит вокально-хореографический ансамбль «Русы», сообщили в РФС.

«Помимо музыкальной программы Дня футбола, которая в течение дня будет организована в спортивном городке в «Лужниках», зрителей суперфинала Кубка России ждет масштабная концертная программа в чаше стадиона. Ее концепция будет посвящена Году единства народов России. Начнет программу музыкальный сет легендарного DJ Groove. Хедлайнером номера открытия «Россия у нас одна» станут Надежда и Григорий Кадышевы и ансамбль «Золотое кольцо». Их выступление будет сопровождаться масштабной хореографией – на поле выйдут танцоры в костюмах народов России», – рассказали в пресс-службе РФС.

После матча под выступление группы «Тату» пройдет парад представителей и маскотов клубов, участвовавших в нынешнем розыгрыше Кубка России.

«Кубковый турнир как самое народное соревнование своим масштабом олицетворяет сплоченность и единство народов нашей страны, которая объединила в себе более 190 народностей, покорила космос и подарила миру выдающуюся культуру и спортивные достижения В нынешнем розыгрыше приняли участие 107 профессиональных и любительских команд из 54 регионов России. Матч в «Лужниках» – это их общий праздник», – сказал директор департамента мероприятий и коммуникаций РФС Кирилл Терешин.