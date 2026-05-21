  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Надежда Кадышева, DJ Groove и группа «Тату» выступят на матче «Спартак» – «Краснодар» в финале Кубка России
0

Надежда Кадышева, DJ Groove и группа «Тату» выступят на матче «Спартак» – «Краснодар» в финале Кубка России

Надежда Кадышева и группа «Тату» выступят на финале Кубка России.

На Суперфинале FONBET Кубка России выступят Надежда Кадышева и группа «Тату».

Решающий матч турнира между «Спартаком» и «Краснодаром» пройдет в «Лужниках» в воскресенье, 24 мая. Гимн России перед началом матча исполнит вокально-хореографический ансамбль «Русы», сообщили в РФС.

«Помимо музыкальной программы Дня футбола, которая в течение дня будет организована в спортивном городке в «Лужниках», зрителей суперфинала Кубка России ждет масштабная концертная программа в чаше стадиона. Ее концепция будет посвящена Году единства народов России. Начнет программу музыкальный сет легендарного DJ Groove. Хедлайнером номера открытия «Россия у нас одна» станут Надежда и Григорий Кадышевы и ансамбль «Золотое кольцо». Их выступление будет сопровождаться масштабной хореографией – на поле выйдут танцоры в костюмах народов России», – рассказали в пресс-службе РФС.

После матча под выступление группы «Тату» пройдет парад представителей и маскотов клубов, участвовавших в нынешнем розыгрыше Кубка России.

«Кубковый турнир как самое народное соревнование своим масштабом олицетворяет сплоченность и единство народов нашей страны, которая объединила в себе более 190 народностей, покорила космос и подарила миру выдающуюся культуру и спортивные достижения  В нынешнем розыгрыше приняли участие 107 профессиональных и любительских команд из 54 регионов России. Матч в «Лужниках» – это их общий праздник», – сказал директор департамента мероприятий и коммуникаций РФС Кирилл Терешин.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46505 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
logoFONBET Кубок России
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoЛужники
музыка
logoРФС
logoКраснодар
ТАСС

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Все перечисленные могли быть на афише и 20 лет назад. Кроме Краснодара
ОтветAleksey Yashin
Все перечисленные могли быть на афише и 20 лет назад. Кроме Краснодара
В кашне, ладонью заслонясь,
Сквозь фортку крикну детворе:
Какое, милые, у нас
Тысячелетье на дворе?

Борис Пастернак ( 1917 )
ОтветAleksey Yashin
Все перечисленные могли быть на афише и 20 лет назад. Кроме Краснодара
Тогда был еще ФК Краснодар-2000, который рекорды во второй лиге ставил
Надежда Кадышева, DJ Groove и группа "Тату". какой сейчас год вообще?
ОтветАртём Стёпин
Надежда Кадышева, DJ Groove и группа "Тату". какой сейчас год вообще?
"Надежда Кадышева, DJ Groove и группа "Тату"."

Сны при температуре 39.
ОтветАртём Стёпин
Надежда Кадышева, DJ Groove и группа "Тату". какой сейчас год вообще?
татухи снова завирусились в 20-м, Кадышева - в 24-м. этой еще не хватает, "попробуй джага-джага", она тоже несколько лет назад по соцсетям завирусилась
И курс доллара по 28 рублей пожалуйста)
ОтветKOT_B_yHTAX
И курс доллара по 28 рублей пожалуйста)
а толку то?)
В суперфинале кубка России встретятся нелюбимые с нелюбимыми.
ОтветAlexander Lyakhov
В суперфинале кубка России встретятся нелюбимые с нелюбимыми.
лучший коммент
ОтветAlexander Lyakhov
В суперфинале кубка России встретятся нелюбимые с нелюбимыми.
А ведь мог бы ещё бить копытом конь
Русское традиционное и русское нетрадиционное.
ОтветDmitry Orlov
Русское традиционное и русское нетрадиционное.
А кто нетрадиционный? Спартак или Краснодар?
ОтветИван Лапин
А кто нетрадиционный? Спартак или Краснодар?
Очевидно, Тату)))
Нет, сынок, у нас уже есть супербоул дома
Ретро вечеринка
А где Кай Метов?Это несерьёзно.
ОтветВальдемар Задунайский
А где Кай Метов?Это несерьёзно.
И Вадик Казаченко.
ОтветВальдемар Задунайский
А где Кай Метов?Это несерьёзно.
Специально для Краснодара исполнит песню Position №2
Это финал Кубка или корпоратив нулевых?
Мити Фомина ещё не хватает до полного веселья.
ОтветКот_Вопрос
Мити Фомина ещё не хватает до полного веселья.
Скорее, Децла.
ОтветКот_Вопрос
Мити Фомина ещё не хватает до полного веселья.
лучше Шуру ))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Сперцян после поражения от «Спартака» в финале Кубка: «Серия пенальти – это лотерея. Везде чего-то не хватило, но стоит гордиться, думаю – не первый год боремся за высокие места»
45 секунд назад
«Атлетико» займет 3-е место, если не проиграет «Вильярреалу». 1:4 – у Переса 1+1, Парехо, Микаутадзе, Пубиль, Гуйе тоже забили. Онлайн-трансляция
4 минуты назадLive
«Торино» – «Ювентус». Начало дерби откладывали на час из-за беспорядков фанатов. Онлайн-трансляция
8 минут назадLive
Игроки «Спартака» облили Карседо шампанским на пресс-конференции после победы в Кубке России
15 минут назадВидео
«Спортинг» проиграл финал Кубка Португалии клубу из второй лиги. «Торреенсе» сыграет на общем этапе ЛЕ, «Бенфика» – в квалификации
20 минут назад
Гендиректор «Спартака»: «Оценю сезон на 4+ по пятибалльной шкале. Знаем, над чем работать, с этим тренерским штабом и игроками будем двигаться к новым высотам»
23 минуты назад
«Спартак»: «Мы рекордсмены России по количеству Кубков страны. Первые, кто выиграл 15 раз. Лучшие»
31 минуту назад
🏆 «Спартак» выиграл первый трофей с 2022 года – Кубок России
сегодня, 18:37
Дерби «Торино» – «Ювентус» отложили на час из-за фанатских столкновений. Один человек попал в больницу в критическом состоянии
33 минуты назадВидео
Александр Мостовой: «Спартак» – чемпион, а «Краснодар» проиграл и чемпионат, и Кубок. Пускай задумываются»
48 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Конте об уходе из «Наполи»: «Я провалился в одном – мне не удалось сплотить клуб. Он не нуждается в неудачниках, живущих ради лайков, ему нужны люди, которые любят команду»
3 минуты назад
Кахигао о победе «Спартака»: «В России можно выиграть только два трофея – Кубок и чемпионат. У нас есть один, но это только начало»
12 минут назад
Кейн поздравил «Тоттенхэм» со спасением от вылета из АПЛ: «Грандиозная борьба и результат в последний день!»
33 минуты назад
«Милан» – «Кальяри». 1:1 – Салемакерс и Боррелли забили. Онлайн-трансляция
44 минуты назадLive
Карседо – первый испанский тренер, выигравший трофей в России
52 минуты назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Вильярреала»
58 минут назадLive
Слот о «Ливерпуле»: «Мы заслужили выход в ЛЧ, большую часть сезона шли в пятерке. Когда все будут доступны, результаты улучшатся, мы подпишем еще 1-2 новичков»
сегодня, 18:57
Алаев о финале Кубка России: «Трагедия для «Краснодара», можно сказать. Боселли снова не реализовал важный момент. Настоящая драма футбола»
сегодня, 18:53
«Верона» – «Рома». Дибала играет. Онлайн-трансляция
сегодня, 18:48Live
Дюков об отстранении России: «Футбол более политизирован, это самый популярный вид спорта. Перспектива возвращения есть, решение по юношам принято еще в 2023-м. Надеемся, будет реализовано»
сегодня, 18:26
Рекомендуем