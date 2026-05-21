Макрон посетит финал Кубка Франции между «Лансом» и «Ниццей». Президент также встретится с французской сборной перед отъездом на ЧМ

Макрон посетит финал Кубка Франции.

Президент Франции Эммануэль Макрон будет присутствовать в пятницу на «Стад де Франс», где «Ланс » и «Ницца » сыграют в финале Кубка страны.

Политик займет свое место в президентской ложе. Пока остается открытым вопрос, выйдет ли он на поле, чтобы поприветствовать игроков, или же, как это бывало в последние сезоны, сделает это в подтрибунных помещениях стадиона.

Также, как сообщает RMC Sport, в ближайшие недели глава государства нанесет визит сборной Франции в преддверии чемпионата мира 2026 года. Команда Дидье Дешама должны собраться на базе в Клерфонтене 29 мая, а 10 июня отравиться в Соединенные Штаты. ЧМ пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.