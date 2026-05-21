  Бернарду привлекает вариант с «Атлетико». Клуб предлагает португальцу контракт по схеме «2+1» (Marca)
Бернарду привлекает вариант с «Атлетико». Клуб предлагает португальцу контракт по схеме «2+1» (Marca)

Бернарду Силва заинтересован в переходе в «Атлетико», сообщает Marca. 

Мадридский клуб сделал предложение 31-летнему хавбеку, который летом покинет «Манчестер Сити». «Матрасники» планируют подписать португальца до начала чемпионата мира. 

Спортивный директор «Атлетико» Матеу Алемани ведет переговоры с агентом игрока Жорже Мендешем по условиям контракта, который будет рассчитан на два сезона с возможностью продления еще на один. 

Отмечается, что на Бернарду также претендуют «Барселона, «Ювентус» и «Милан». 

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46155 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
Бернарду Силва очень крутой игрок - техничный " пахарь " . Бегает , как заведённый по всему полю, то у своих ворот сыграет , как защитник, то у чужих пас предголевой или голевой даст. Таких игроков Симеоне не любит , а обожает.
Подойдёт, как литой " матрасам " и точно усилит их.
ОтветMichaelSH
да. магия былых дней уже ушла, поэтому и отпускают его, но пошуметь в Атлети - само то
Он и Реалу поможет сильно. От такого СА нет смысла отказываться. Слишком много "интеллектуалов" темнокожих, надо менять политику под десятые года. Где были думающие игроки, а не реп в раздевалках с золотыми висюльками на шее.
Идеальное попадание будет , у них в центре просто нет такого креативщика и одновременно центрального ( опорного ) , Коке уже не тянет ( Остальные центральные вообще без креатива.
Ювентус походу опять остатки будет собирать после пролёта мимо ЛЧ.
Вот это к бабке не ходи. Во-первых, мимо ЛЧ, а, во-вторых, все эти истории с многомесячным отслеживанием игрока и переговорами успехом кончаются только у шейхов. Потому что в конечном счете они вваливают в новую игрушку столько, сколько надо
Привлекательно 3е место и отличный климат по ближе к дому)
Или 4е
Игрового интеллекта в центре поля с уходом Гризманна явно станет меньше, в этом плане португалец подойдет идеально.
За "спасибо" топ-игрока получат. Красавцы.
Шикарный игрок, ему только платить много надо, в ЛаЛиге кроме Атлетико других вариантов и нет.
Если говорить про Италию, там его тоже никто не потянет.
Бернарду Силва - суперигрок! Я не удивился бы, если бы им заинтересовался бы ПСЖ. А тут, каждый день - Кисляк + Батраков - почти одной ногой в ПСЖ! )))))
Я непонял самого чело менять не собираются ?
Неужели ему нравится играть в автобус?
Скорее дело не стиле игры а быть ближе к семье
