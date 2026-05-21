Бернарду привлекает вариант с «Атлетико». Клуб предлагает португальцу контракт по схеме «2+1» (Marca)

Бернарду привлекает вариант с переходом в «Атлетико».

Бернарду Силва заинтересован в переходе в «Атлетико», сообщает Marca.

Мадридский клуб сделал предложение 31-летнему хавбеку, который летом покинет «Манчестер Сити ». «Матрасники» планируют подписать португальца до начала чемпионата мира.

Спортивный директор «Атлетико » Матеу Алемани ведет переговоры с агентом игрока Жорже Мендешем по условиям контракта, который будет рассчитан на два сезона с возможностью продления еще на один.

Отмечается, что на Бернарду также претендуют «Барселона, «Ювентус» и «Милан».