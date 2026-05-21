Черчесов о легионерах в РПЛ: «В моем «Динамо» были Джуджак, Кураньи, Вальбуэна – не просто имена, а исполнители в самом соку. Немножко посильнее, чем сейчас – или я не прав?»

Черчесов об РПЛ: раньше легионеры были посильнее, чем сейчас.

Главный тренер «Ахмата » Станислав Черчесов оценил текущий уровень легионеров в чемпионате России.

– После своего возвращения в РПЛ вы говорили, что наш чемпионат все еще сильный, однако понизился уровень мастерства легионеров. По прошествии сезона ваше мнение не изменилось?

– У нас точно конкурентоспособный чемпионат. И такая конкурентная среда есть во всех лигах. Особенно в концовке чемпионата, когда решающие матчи. Но возьмите мое «Динамо » 2015 года и текущее. Были Джуджак, Кураньи, Вальбуэна , Самба, Венкер, Бюттнер – другая россыпь. А если вспомним «Зенит»? Халк, Витцель, Гарай, Ломбертс. Не просто имена, а исполнители в самом соку. Легионеры были немножко посильнее, чем сейчас. Или я не прав?

– Нам хочется верить, что чемпионат России не становится слабее.

– Свой уровень мы сможем понять только тогда, когда выйдем на европейские арены, где сравним себя с другими командами. Внутри чемпионата жесткая конкурентная среда, ни в одной игре нельзя спланировать очки. Мой помощник венгр Чаба Мате, он может сравнить.

Когда приходят новые игроки, я всегда говорю, что у нас сложно – нужно быть готовыми. Иной раз звонят коллеги тренеры, отвечаю им: «Тактика – это хорошо, но вы придете и поймете, что это непростая лига. Многие на этом и обжигались», – сказал Черчесов.