  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Черчесов о легионерах в РПЛ: «В моем «Динамо» были Джуджак, Кураньи, Вальбуэна – не просто имена, а исполнители в самом соку. Немножко посильнее, чем сейчас – или я не прав?»
0

Черчесов о легионерах в РПЛ: «В моем «Динамо» были Джуджак, Кураньи, Вальбуэна – не просто имена, а исполнители в самом соку. Немножко посильнее, чем сейчас – или я не прав?»

Черчесов об РПЛ: раньше легионеры были посильнее, чем сейчас.

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов оценил текущий уровень легионеров в чемпионате России.

– После своего возвращения в РПЛ вы говорили, что наш чемпионат все еще сильный, однако понизился уровень мастерства легионеров. По прошествии сезона ваше мнение не изменилось?

– У нас точно конкурентоспособный чемпионат. И такая конкурентная среда есть во всех лигах. Особенно в концовке чемпионата, когда решающие матчи. Но возьмите мое «Динамо» 2015 года и текущее. Были Джуджак, Кураньи, Вальбуэна, Самба, Венкер, Бюттнер – другая россыпь. А если вспомним «Зенит»? Халк, Витцель, Гарай, Ломбертс. Не просто имена, а исполнители в самом соку. Легионеры были немножко посильнее, чем сейчас. Или я не прав?

– Нам хочется верить, что чемпионат России не становится слабее.

– Свой уровень мы сможем понять только тогда, когда выйдем на европейские арены, где сравним себя с другими командами. Внутри чемпионата жесткая конкурентная среда, ни в одной игре нельзя спланировать очки. Мой помощник венгр Чаба Мате, он может сравнить.

Когда приходят новые игроки, я всегда говорю, что у нас сложно – нужно быть готовыми. Иной раз звонят коллеги тренеры, отвечаю им: «Тактика – это хорошо, но вы придете и поймете, что это непростая лига. Многие на этом и обжигались», – сказал Черчесов.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?44384 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСтанислав Черчесов
logoВильям Венкер
logoДинамо Москва
logoКевин Кураньи
logoАксель Витцель
logoАлександр Бюттнер
logoХалк
logoпремьер-лига Россия
logoМатье Вальбуэна
logoЗенит
logoАхмат
logoБалаж Джуджак
logoКристофер Самба
logoЭсекиэль Гарай
logoНиколас Ломбертс

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Конечно прав Саламоныч! Берём кого попала, к сожелению.
> Халк, Витцель, Гарай, Ломбертс.

Как можно было не вспомнить Данни и Кришито - сложно сказать.

> Легионеры были немножко посильнее, чем сейчас.

Халк ну немного сильнее Мантуана и Джона Джона, а уровень Витселя чуть выше уровня Ду Кейроса.

Жаль, что в реальности даже Широков при Спаллетти был игроком, который сильнее почти всех нынешних легионеров РПЛ, когда в соло тащил Зенит после крестов Данни, причем даже в еврокубках был хорош (дубли Бенфике в плей-офф, общий уровень был очень серьезный).
Да, и с таким набором игроков салямыч даже в тройку не вошел и кубок тоже не взял. а это один из авторитетнейших тренеров отечественного цеха. Вот тогда бы в Динамо условного Личку пригласить эх
Таких как Вальбуэна и Халк, сейчас в РПЛ и близко нет. Думаю, с подключением к футбольным трансферам стран Персидского залива, мы таких игроков, в ближайшее время, у нас не увидим. Тут даже Газпром отдыхает.
А толку трофеи не взяли даже в тройку не попали в еврокубках получили бан за то что нарушили ФФП и спрашивается стоило ли это того .
ОтветМагомед Абдулмеджидов
А толку трофеи не взяли даже в тройку не попали в еврокубках получили бан за то что нарушили ФФП и спрашивается стоило ли это того .
дак и других сильные леги были
ОтветМагомед Абдулмеджидов
А толку трофеи не взяли даже в тройку не попали в еврокубках получили бан за то что нарушили ФФП и спрашивается стоило ли это того .
Ну и те же Ванкёр и Бютнер оказались обычными евро-хламарями за оверпрайс.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Чемпионат Англии. «Арсенал» в гостях у «Пэлас», «Ман Сити» примет «Виллу», «Ливерпуль» – «Брентфорд», «МЮ» против «Брайтона», «Челси» сыграет с «Сандерлендом»
7 минут назад
Кандидат в президенты «Реала» Рикельме: «Клубу нужны перемены. Нужно, чтобы нас снова уважали, а не боялись. Не может быть так, что мы воюем со всеми»
28 минут назад
«Зенитовцев можно узнать по хорошему настроению 😁💙». Дивеев выложил фото с тренировки сборной России
36 минут назадФото
Фонбет Кубок России. Суперфинал. «Спартак» против «Краснодара». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
54 минуты назад
Артем Дзюба: «Продолжу карьеру в России. В «Родине»? Нет»
сегодня, 11:17
Бояринцев считает, что никто из «Спартака» не готов уехать в топ-5 лиг: «Угальде не хватает стабильности.  Максименко тоже не готов. Нет и таких легионеров, как Видич, Кавенаги, Ковалевски»
сегодня, 10:48
«Барса» следит за Кивером из «Порту». Защитник в шорт-листе, но переговоров не было – каталонцы сосредоточены на трансфере форварда (Маттео Моретто)
сегодня, 10:47
Дзюба попрощался с «Акроном»: «Спасибо за все. Идем дальше 🫡🦁»
сегодня, 10:35
Джейми Каррагер: «Меня удивляют те, кто ставит Фергюсона выше Гвардиолы. С трудом могу найти хоть одну причину. Мы что, оцениваем величие по годам в одном клубе?»
сегодня, 10:20
Леау интересен «МЮ» и «Фенербахче». Вингер «Милана», возможно, ждет инициативы от «Барсы» (GdS)
сегодня, 10:14
Ко всем новостям
Последние новости
«Спартак» – самая народная команда, «Зенит» не сравнится. Им еще далеко, при всем уважении». Легкоатлет Борзаковский о клубах РПЛ
6 минут назад
Кубок Швейцарии. Финал. «Санкт-Галлен» играет с «Лозанна-Уши» из 2-го дивизиона
18 минут назадLive
Ракитич о том, почему у Гризманна не получилось в «Барсе»: «Он сам не знает, думаю. Это необъяснимо. Жаль, что фанаты не насладились игрой выдающегося Антуана»
20 минут назад
Вячеслав Колосков: «Отрицательно отношусь к быстрой смене тренеров. Привожу пример Романцева, Газзаева, Лобановского, которые много лет работали с командами»
20 минут назад
МЛС. «Интер Майами» Месси сыграет с «Филадельфией», «Атланта» Миранчука – с «Коламбусом»
43 минуты назад
Юрий Гаврилов: «Надеюсь, увидим «Спартак» с Кубком России, а Москва будет красно-белой»
44 минуты назад
Эрнандес о финале ЛЧ: «ПСЖ» ждет самый важный матч сезона, можем снова войти в историю клуба и французского футбола. Мы показали себя настоящей командой во 2-й игре с «Баварией»
48 минут назад
Александр Селихов: «Урал» должен был выходить в РПЛ напрямую, мы потеряли очень много очков. В стыковых матчах сыграли плохо, этому нет объяснения»
49 минут назад
Ромеро посетит матч с «Эвертоном». Травмированный капитан «Тоттенхэма» вернулся в Лондон из Аргентины (Бен Джейкобс)
сегодня, 11:14
Защитник «Урала» Итало о невыходе в РПЛ: «Нам не нужно перекладывать ответственность на других. Наше дело – побеждать и не обращать внимания на судейство»
сегодня, 11:07
Рекомендуем