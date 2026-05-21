Морган выложил фото с Каррагером: «Приятно слышать от тебя, что «Арсенал» разгромит «ПСЖ» 5:0 как минимум!»

Морган написал, что Каррагер предсказал 5:0 «Арсенала» с «ПСЖ» в финале ЛЧ.

Журналист и болельщик «Арсенала» Пирс Морган выложил фотографию с экс-защитником «Ливерпуля» Джейми Каррагером .

Ранее «канониры» завоевали чемпионский титул АПЛ . Также команда Микеля Артеты сыграет в финале Лиги чемпионов против «ПСЖ». Матч пройдет 30 мая в Будапеште.

На фото Морган стоит в футболке «Арсенала » под пиджаком, Каррагер приобнимает его за шею, улыбаясь.

«Рад тебя видеть, Джейми Каррагер.

И еще приятнее слышать, как ты говоришь, что, по твоему мнению, «Арсенал» разгромит «ПСЖ» со счетом как минимум 5:0!

Увидимся в Будапеште», – написал Морган в соцсети.

