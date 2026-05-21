Дуглас Коста: «Гвардиола живет тактикой, а у Анчелотти выдающиеся навыки управления коллективом. Для меня Пеп – лучший тренер всех времен»

Дуглас Коста: Гвардиола – лучший тренер всех времен».

Бывший полузащитник «Баварии» Дуглас Коста сравнил Пепа Гвардиолу и Карло Анчелотти .

«Гвардиола и Анчелотти отличаются тем, что один живет тактикой вплоть до мельчайших деталей, а другой обладает выдающимися навыками в управлении коллективом.

Если бы сборная Италии подписала с ним (Гвардиолой – Спортс’‘) контракт, это было бы великолепно. Для меня Пеп – лучший тренер всех времен, хотя работа со сборной отличается от клубной, потому что у тебя не так много времени, чтобы донести до игроков свою тактическую философию», – сказал Коста в интервью Diretta.