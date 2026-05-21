Экс-форвард «Урала» Влут вышел на свободу. Он провел 20 месяцев в тюрьме за ДТП, в котором погиб ребенок

Экс-форвард «Урала » Рай Влут заявил, что хотел бы вернуться в футбол после отбытия наказания за гибель ребенка в ДТП.

Футболист провел 20 месяцев в тюрьме по делу о ДТП, в котором погиб 4-летний ребенок . Трагедия произошла в 2021 году, когда Влут выступал за «Хераклес» – форвард был нетрезв и ехал со скоростью 203 км/ч. Суд приговорил Влута к 2,5 года лишения свободы в апреле 2023 года.

«Я понимаю возмущение людей. Моя семья тоже была возмущена. В тот день они, как и все остальные, могли бы меня раздавить, но с тех пор они всегда меня поддерживали. Многие не захотят, чтобы мне дали второй шанс. Достаточно набрать мое имя в Google, и первым делом вы увидите эту историю. Я должен с этим смириться.

Главные жертвы случившегося – это родители [погибшего ребенка]. В тот вечер я совершил ужасную ошибку. Существует односторонний судебный запрет [на общение с семьей жертвы]. Мне запрещено с ними контактировать. Но если когда-нибудь они будут готовы к разговору, я это сделаю.

Независимо от того, получу ли я второй шанс в футболе, это было моей мотивацией. Я бы с удовольствием [возобновил карьеру], но ни один руководитель клуба не пойдет на такой шаг. Люди, с которыми я общался, говорят: «Рай, как игрока, мы бы сразу тебя взяли. Но, учитывая реакцию фанатов, спонсоров, Наблюдательного совета и СМИ, это вряд ли сработает». Я не в том положении, чтобы выбирать», – сказал Влут в интервью Tubantia.