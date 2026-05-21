  • Экс-форвард «Урала» Влут вышел на свободу. Он провел 20 месяцев в тюрьме за ДТП, в котором погиб ребенок
Экс-форвард «Урала» Рай Влут заявил, что хотел бы вернуться в футбол после отбытия наказания за гибель ребенка в ДТП.

Футболист провел 20 месяцев в тюрьме по делу о ДТП, в котором погиб 4-летний ребенок. Трагедия произошла в 2021 году, когда Влут выступал за «Хераклес» – форвард был нетрезв и ехал со скоростью 203 км/ч. Суд приговорил Влута к 2,5 года лишения свободы в апреле 2023 года.

«Я понимаю возмущение людей. Моя семья тоже была возмущена. В тот день они, как и все остальные, могли бы меня раздавить, но с тех пор они всегда меня поддерживали. Многие не захотят, чтобы мне дали второй шанс. Достаточно набрать мое имя в Google, и первым делом вы увидите эту историю. Я должен с этим смириться.

Главные жертвы случившегося – это родители [погибшего ребенка]. В тот вечер я совершил ужасную ошибку. Существует односторонний судебный запрет [на общение с семьей жертвы]. Мне запрещено с ними контактировать. Но если когда-нибудь они будут готовы к разговору, я это сделаю.

Независимо от того, получу ли я второй шанс в футболе, это было моей мотивацией. Я бы с удовольствием [возобновил карьеру], но ни один руководитель клуба не пойдет на такой шаг. Люди, с которыми я общался, говорят: «Рай, как игрока, мы бы сразу тебя взяли. Но, учитывая реакцию фанатов, спонсоров, Наблюдательного совета и СМИ, это вряд ли сработает». Я не в том положении, чтобы выбирать», – сказал Влут в интервью Tubantia.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Voetbal Primeur
Обратно в Урал могут и взять, если в лимит впишутся.

А вообще, 20 месяцев для такого ДТП, со смертельным исходом - как-то неприлично мало.
У нас один довольно известный музыкант получил 4 года (правда, колонии-поселения) и лишение прав на 3 год за ДТП со смертельным исходом. Правда, он был трезв, всё случилось, потому что проехал на красный свет.
Неплохо было бы в "Урал" вернуться; захочет ли он сам?
Ответheivani
Для него это было бы неплохой вариант. В случае Урала вот этого всего - "реакцию фанатов, спонсоров, Наблюдательного совета и СМИ" - можно не бояться.
Вопрос в желании Урала и лимите, игроку всё-таки 31, долго не играл, а по уровню - далеко не Промес.
ОтветDmitry Orlov
Все правильно Дмитрий; но какую-то новизну надо вносить в команду. Слишком расслабились смотрю, надо выдергивать всех из зоны комфорта.
В Урале отрезками очень приличную игру показывал. Так что, если и вернётся, то игры не испортит. А на репутацию футболистов у нас как-то не принято смотреть. Кокорин вон отсидел - так в Фиорентину потом ещё играть уехал.
ОтветНикита Дунаец
Ну как бы... Драка и пьяное ДТП на огромной скорости, в котором погиб ребёнок - немножко не одно и тоже, не находите?

>так в Фиорентину потом ещё играть уехал

Так получается, с точки зрения итальянцев и киприотов его репутация никак не пострадала, так?
