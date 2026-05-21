  «Унион» возглавил швейцарец Лустринелли. Эта назначена тренером женской командой в новом сезоне
«Унион» возглавил швейцарец Лустринелли. Эта назначена тренером женской командой в новом сезоне

Мауро Лустринелли назначен новым главным тренером мужской команды «Униона».

Ранее Мари-Луизе Эта провела последний матч во главе мужской команды берлинцев. Под руководством первой женщины-тренера из топ-5 лиг клуб одержал 2 победы, 1 раз сыграл вничью и потерпел 2 поражения. В следующем сезоне Эта будет руководить женской командой «Униона».

50-летний швейцарский специалист ранее занимал различные должности в «Туне», а в 2018 году возглавил молодежную сборную Швейцарии U-21, которую успешно вывел на два чемпионата Европы.

В 2022 году Лустринелли вернулся в «Тун» уже в качестве главного тренера. Под его руководством команда добилась повышения в классе, выйдя в Суперлигу, а также завоевала титул чемпиона Швейцарии.

Новый тренер переходит в берлинский клуб с собственным тренерским штабом.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Униона»
Черданцев, твой выход, поясни за этого швейцарца итальянского происхождения.
А что же такое? Не рискнули на целый сезон)) Ну правильно, хайпанули и будет.
Когда ее поставили на пост главного тренера, уже было решение о ее назначении в женскую команду с нового сезона. А назначили ее и.о. мужской команды по очень простой причине - именно она была главным тренером мужской молодежной команды.
Не че се какие нюансы ты знаешь. Ну оки. Удачи ей, как говорится
Ну что ж, удачи швейцарцу на немецкой земле)
Неплохо. Выиграл чемпионат Швейцарии и пошел на повышение.
