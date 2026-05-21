«Унион» возглавил швейцарец Лустринелли. Эта назначена тренером женской командой в новом сезоне

Мауро Лустринелли назначен новым главным тренером мужской команды «Униона ».

Ранее Мари-Луизе Эта провела последний матч во главе мужской команды берлинцев. Под руководством первой женщины-тренера из топ-5 лиг клуб одержал 2 победы, 1 раз сыграл вничью и потерпел 2 поражения. В следующем сезоне Эта будет руководить женской командой «Униона».

50-летний швейцарский специалист ранее занимал различные должности в «Туне », а в 2018 году возглавил молодежную сборную Швейцарии U-21, которую успешно вывел на два чемпионата Европы.

В 2022 году Лустринелли вернулся в «Тун» уже в качестве главного тренера. Под его руководством команда добилась повышения в классе, выйдя в Суперлигу, а также завоевала титул чемпиона Швейцарии.

Новый тренер переходит в берлинский клуб с собственным тренерским штабом.