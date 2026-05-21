В Испании внедрят ИИ для оценки судей, заявил Тебас: «Технология будет анализировать, в чем арбитр был прав. Это также будет связано с назначением на матчи»

В Испании внедрят ИИ для оценки работы судей.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас объявил, что со следующего сезона в испанском футболе будет внедрен искусственный интеллект для оценки работы судей.

«Мы собираемся внедрить искусственный интеллект в судействе. Будут внедрены два ключевых направления.

Первое – оценка работы судей. После каждого матча технический комитет арбитров (CTA) использует наблюдателей, которые оценивают различные аспекты судейства. Речь идет о 30 разных критериях. Сейчас это делается людьми, существует 30 наблюдателей для 20 разных арбитров. С помощью ИИ мы создаем инструмент, который позволит как минимум на 40% принимать решения объективно при помощи искусственного интеллекта. На основе всех матчей создается система и формируются алгоритмы. ИИ будет анализировать все и указывать, в чем судья был прав. Мы делаем процесс более объективным.

Кроме того, это будет связано с назначением арбитров на матчи. С помощью ИИ комитету будут предлагаться три кандидатуры судей на игру. Я верю в человеческий интеллект, но есть вещи, в которых ИИ должен помогать», – сказал Тебас.

Как передает Marca, Королевская испанская футбольная федерация и Ла Лига работают над этим проектом уже несколько месяцев. Искусственный интеллект не будет самостоятельно назначать арбитров, но станет рекомендовать двух или трех судей на каждый матч на основе определенных параметров, после чего окончательное решение будет принимать человек.

Пока еще окончательно не определено, какие именно параметры будут использоваться при назначении. Среди рассматриваемых критериев – сколько раз арбитр уже судил матчи этих команд, как проходили эти встречи, были ли какие-либо спорные эпизоды или конфликты между данным судьей и этими клубами.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
Мадрид ТВ: ии подкуплен Барсой. Грязная лига Алисы и Сири.
Ответ — Budabuda
Еще бы. Ведь рабочее название технологии Jose Maria N. AI Referee. Невольно могут закрасться сомнения.
Ответ — Budabuda
Любой хренью занимается, а как системы определения гола не было так и нет. Ла Лига единственная из топ пяти, у которой этой системы нет.🧐🧐🧐
"минимум на 40% принимать решения объективно при помощи искусственного интеллекта"

Ха-ха, типичный менеджер или CEO, который думает, что ИИ умнее и точнее
Ответ — mmaxx
Факты будут, что это иначе?
Ответ — green mojave
Так почитай любое соглашение с ИИ, что полагаться ни на одну модель нельзя без дополнительной проверки.

Погугли "галлюцинации ИИ".

Погугли "ИИ удалил продуктовую базу данных" - компания PocketOS. Погугли "ИИ - рецепт свиных крылышек" (хотя такое слово есть). "ИИ - юридические ошибки в бизнесе". При этом Рафик ни у чём не виноват.

Но, тем не менее, регулярно нам впаривают ИИ с презумцией, что он обладает интеллектом (хотя это всего лишь языковая модель, не ни интеллекта, ни здравого смысла)
В общем, лет через пять ИИ, проанализировав вводные данные на начало сезона (составы, состояние здоровья игроков, прогноз погоды на год, курсы валют) просто будет выдавать итоговую таблицу, и можно будет даже не играть в футбол.
Промты для ИИ будет писать лично Перес? "Барселона должна проиграть, даже если придется удлинить ногу Левандовского"...
Если когда-нибудь искусственный разум уничтожит людей, то это будет местью за то, что в своё время они задалбывали его всякой хернёй.
В чем смысл, если ИИ можно настраивать? Опять какую то ересь предлагает, вместо того чтобы лигой заняться.
Теперь все претензии по судейству - к ИИ (которого на самом деле и не существует вовсе!)! ))
Лапорта обвинит Чат GPT в социологическом мадридизме
Сначала ИИ протестируют на футбольных судьях.
Потом заменят ими судей в зале суда.
Матрица здесь и сейчас! (с)
Наступит время,когда ИИ будет судить.
Ответ — MichaelSH
И будет путаться в том, какое касание рукой в штрафной пенальти, а какое нет. Потому что буква правил, дух игры, рекомендации УЕФА, ФИФА, СУЕФА и Спортлото. Потом ему это надоест, и он решит судить тех, кто это всё придумал.
