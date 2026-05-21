Матч «Спартак» – «Краснодар» в финале Кубка России прокомментируют Шнякин и Журавель

«Матч ТВ » назначил комментаторов на Суперфинал FONBET Кубка России.

Матч между «Спартаком » и «Краснодаром » пройдет в воскресенье, 24 мая, на стадионе «Лужники».

Игру прокомментируют Дмитрий Шнякин и Тимур Журавель .