Тренер «Факела» Василенко об РПЛ: «Есть команды, которые могут себе позволить хороших исполнителей. Мы подписываем за мастерство, а не платим за майку бывшего клуба или паспорт»
Главный тренер «Факела» Олег Василенко высказался об изменениях в чемпионате России.
Воронежский клуб, спустя год после вылета, напрямую вышел в Премьер-лигу по итогам минувшего сезона Лиги PARI.
– Сильно изменилась Премьер-лига за время вашего отсутствия?
– Изменилась. Есть группа команд, которые могут себе позволить хороших исполнителей. Но в клубах из нижней половины таблицы мы тоже видим сегодня качественных, играющих ребят, адаптированных к РПЛ. Дело не бюджетах, а в исполнителях. Мы это доказали в 2022 году, и потом «Факел» три года выступал в Премьер-лиге вопреки бюджету.
Поэтому, если мы кого-то подписываем, то должны подписывать качество. И игрок должен получать деньги за свое мастерство, а не за майку бывшего клуба или какой-то паспорт. Разница между Первой лигой и РПЛ, помимо технической оснащенности игроков, кроется в быстроте принятия решений. В остальном там точно так же отдают передачи щекой и бьют по воротам, – сказал Василенко.
Касаемо Факела, дешёвый и сердитый способ захода в РПЛ был в прошлый раз, когда к костяку докупили лидеров команд-середняков ФНЛ, которые мечтали об РПЛ всю свою карьеру. Арендованный у Локо Морозов без опыта в РПЛ сюда же. Сбитые лётчики типа Маркова и Магкеева тоже полезны, когда в них верят и оказывают поддержку. Собрать команду можно по-разному
Несколько лет назад была новость, что Вранчич вылетал в низшие лиги с 5 разными командами - 4 раза с немецкими и один раз с английским Норвичем.
Монтес с 2 разными командами вылетал из Ла Лиги, теперь у него бронзовые медали РПЛ с Локомотивом. Так что это даже не всегда плохо.