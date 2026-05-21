  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тренер «Факела» Василенко об РПЛ: «Есть команды, которые могут себе позволить хороших исполнителей. Мы подписываем за мастерство, а не платим за майку бывшего клуба или паспорт»
0

Тренер «Факела» Василенко об РПЛ: «Есть команды, которые могут себе позволить хороших исполнителей. Мы подписываем за мастерство, а не платим за майку бывшего клуба или паспорт»

Тренер «Факела» об РПЛ: игрокам надо платить не за майку экс-клуба или паспорт.

Главный тренер «Факела» Олег Василенко высказался об изменениях в чемпионате России.

Воронежский клуб, спустя год после вылета, напрямую вышел в Премьер-лигу по итогам минувшего сезона Лиги PARI.

– Сильно изменилась Премьер-лига за время вашего отсутствия?

– Изменилась. Есть группа команд, которые могут себе позволить хороших исполнителей. Но в клубах из нижней половины таблицы мы тоже видим сегодня качественных, играющих ребят, адаптированных к РПЛ. Дело не бюджетах, а в исполнителях. Мы это доказали в 2022 году, и потом «Факел» три года выступал в Премьер-лиге вопреки бюджету.

Поэтому, если мы кого-то подписываем, то должны подписывать качество. И игрок должен получать деньги за свое мастерство, а не за майку бывшего клуба или какой-то паспорт. Разница между Первой лигой и РПЛ, помимо технической оснащенности игроков, кроется в быстроте принятия решений. В остальном там точно так же отдают передачи щекой и бьют по воротам, – сказал Василенко.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46494 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Чемпионат»
logoпремьер-лига Россия
logoФакел
logoПервая лига
logoОлег Василенко
logoЧемпионат.com
logoденьги

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Ну вообще идиотские случаи бывают, когда футболист вылетает с командой из РПЛ, затем переходит к новичку или в другую команду из низов, вылетает с ней и опять по-новой. А потом ценник набивают, мол, игрок с колоссальным опытом РПЛ, да ещё и россиянин. Это да...

Касаемо Факела, дешёвый и сердитый способ захода в РПЛ был в прошлый раз, когда к костяку докупили лидеров команд-середняков ФНЛ, которые мечтали об РПЛ всю свою карьеру. Арендованный у Локо Морозов без опыта в РПЛ сюда же. Сбитые лётчики типа Маркова и Магкеева тоже полезны, когда в них верят и оказывают поддержку. Собрать команду можно по-разному
ОтветShadow1882
Ну вообще идиотские случаи бывают, когда футболист вылетает с командой из РПЛ, затем переходит к новичку или в другую команду из низов, вылетает с ней и опять по-новой. А потом ценник набивают, мол, игрок с колоссальным опытом РПЛ, да ещё и россиянин. Это да... Касаемо Факела, дешёвый и сердитый способ захода в РПЛ был в прошлый раз, когда к костяку докупили лидеров команд-середняков ФНЛ, которые мечтали об РПЛ всю свою карьеру. Арендованный у Локо Морозов без опыта в РПЛ сюда же. Сбитые лётчики типа Маркова и Магкеева тоже полезны, когда в них верят и оказывают поддержку. Собрать команду можно по-разному
Почему же только РПЛ?
Несколько лет назад была новость, что Вранчич вылетал в низшие лиги с 5 разными командами - 4 раза с немецкими и один раз с английским Норвичем.

Монтес с 2 разными командами вылетал из Ла Лиги, теперь у него бронзовые медали РПЛ с Локомотивом. Так что это даже не всегда плохо.
ОтветShadow1882
Ну вообще идиотские случаи бывают, когда футболист вылетает с командой из РПЛ, затем переходит к новичку или в другую команду из низов, вылетает с ней и опять по-новой. А потом ценник набивают, мол, игрок с колоссальным опытом РПЛ, да ещё и россиянин. Это да... Касаемо Факела, дешёвый и сердитый способ захода в РПЛ был в прошлый раз, когда к костяку докупили лидеров команд-середняков ФНЛ, которые мечтали об РПЛ всю свою карьеру. Арендованный у Локо Морозов без опыта в РПЛ сюда же. Сбитые лётчики типа Маркова и Магкеева тоже полезны, когда в них верят и оказывают поддержку. Собрать команду можно по-разному
Сбитые летчики в Сочи уже всё показали)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер «Факела» Василенко: «Проигрываем «Чайке», на телефоне пропущенный от Талалаева. Слышу: «Хочу поддержать тебя. Подъехать на стадион?». Андрей Викторович – большой человек»
21 мая, 05:49
Семин об РПЛ: «Факел» и «Родина» могут превзойти результат «Балтики». У московской команды большие амбиции, а таких болельщиков, как у воронежцев, найти трудно»
20 мая, 11:55
«Родина» выиграла Лигу Pari, опередив «Факел» по дополнительным показателям
16 мая, 11:59
Тренер «Факела» Василенко: «Весь Воронеж ждал нашего выхода в РПЛ. Для меня это большая честь»
8 мая, 18:42
Рекомендуем
Главные новости
«Атлетико» займет 3-е место, если не проиграет «Вильярреалу». 1:4 – у Переса 1+1, Парехо, Микаутадзе, Пубиль, Гуйе тоже забили. Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
«Торино» – «Ювентус». Начало дерби откладывали на час из-за беспорядков фанатов. Онлайн-трансляция
7 минут назадLive
Игроки «Спартака» облили Карседо шампанским на пресс-конференции после победы в Кубке России
14 минут назадВидео
«Спортинг» проиграл финал Кубка Португалии клубу из второй лиги. «Торреенсе» сыграет на общем этапе ЛЕ, «Бенфика» – в квалификации
19 минут назад
Гендиректор «Спартака»: «Оценю сезон на 4+ по пятибалльной шкале. Знаем, над чем работать, с этим тренерским штабом и игроками будем двигаться к новым высотам»
22 минуты назад
«Спартак»: «Мы рекордсмены России по количеству Кубков страны. Первые, кто выиграл 15 раз. Лучшие»
30 минут назад
🏆 «Спартак» выиграл первый трофей с 2022 года – Кубок России
сегодня, 18:37
Дерби «Торино» – «Ювентус» отложили на час из-за фанатских столкновений. Один человек попал в больницу в критическом состоянии
32 минуты назадВидео
Александр Мостовой: «Спартак» – чемпион, а «Краснодар» проиграл и чемпионат, и Кубок. Пускай задумываются»
47 минут назад
Сперцян о суперфинале Кубка: «Может быть, это был мой последний матч за «Краснодар»
49 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Конте об уходе из «Наполи»: «Я провалился в одном – мне не удалось сплотить клуб. Он не нуждается в неудачниках, живущих ради лайков, ему нужны люди, которые любят команду»
2 минуты назад
Кахигао о победе «Спартака»: «В России можно выиграть только два трофея – Кубок и чемпионат. У нас есть один, но это только начало»
11 минут назад
Кейн поздравил «Тоттенхэм» со спасением от вылета из АПЛ: «Грандиозная борьба и результат в последний день!»
32 минуты назад
«Милан» – «Кальяри». 1:1 – Салемакерс и Боррелли забили. Онлайн-трансляция
43 минуты назадLive
Карседо – первый испанский тренер, выигравший трофей в России
51 минуту назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Вильярреала»
57 минут назадLive
Слот о «Ливерпуле»: «Мы заслужили выход в ЛЧ, большую часть сезона шли в пятерке. Когда все будут доступны, результаты улучшатся, мы подпишем еще 1-2 новичков»
сегодня, 18:57
Алаев о финале Кубка России: «Трагедия для «Краснодара», можно сказать. Боселли снова не реализовал важный момент. Настоящая драма футбола»
сегодня, 18:53
«Верона» – «Рома». Дибала играет. Онлайн-трансляция
сегодня, 18:48Live
Дюков об отстранении России: «Футбол более политизирован, это самый популярный вид спорта. Перспектива возвращения есть, решение по юношам принято еще в 2023-м. Надеемся, будет реализовано»
сегодня, 18:26
Рекомендуем