Тренер «Факела» Василенко об РПЛ: «Есть команды, которые могут себе позволить хороших исполнителей. Мы подписываем за мастерство, а не платим за майку бывшего клуба или паспорт»

Тренер «Факела» об РПЛ: игрокам надо платить не за майку экс-клуба или паспорт.

Главный тренер «Факела » Олег Василенко высказался об изменениях в чемпионате России.

Воронежский клуб, спустя год после вылета, напрямую вышел в Премьер-лигу по итогам минувшего сезона Лиги PARI.

– Сильно изменилась Премьер-лига за время вашего отсутствия?

– Изменилась. Есть группа команд, которые могут себе позволить хороших исполнителей. Но в клубах из нижней половины таблицы мы тоже видим сегодня качественных, играющих ребят, адаптированных к РПЛ. Дело не бюджетах, а в исполнителях. Мы это доказали в 2022 году, и потом «Факел» три года выступал в Премьер-лиге вопреки бюджету.

Поэтому, если мы кого-то подписываем, то должны подписывать качество. И игрок должен получать деньги за свое мастерство, а не за майку бывшего клуба или какой-то паспорт. Разница между Первой лигой и РПЛ , помимо технической оснащенности игроков, кроется в быстроте принятия решений. В остальном там точно так же отдают передачи щекой и бьют по воротам, – сказал Василенко.