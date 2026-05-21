Роберто Мартинес: «Я верю в нумерологию, число 6 может принести Португалии удачу. В 2016-м сборная выиграла Евро, в 1966-м был лучший результат на ЧМ»
Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес заявил, что верит в нумерологию.
«Я верю в нумерологию. Думаю, число 6 может принести нам удачу. В 2016 году Португалия выиграла чемпионат Европы, в 1966 году был лучший результат в истории сборной на чемпионатах мира (третье место – Спортс’‘), был полуфинал в 2006 году…
Настало время добиться того, чего Португалия полностью заслуживает», – сказал Мартинес в интервью RTP.
Для капитана сборной Португалии Криштиану Роналду предстоящий чемпионат мира станет шестым в карьере.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
Мужик обожал играть на скачках и беззаветно верил в удачу цифры 6.
И вот он подготовился: не играл 6 лет, скопил 6 тысяч фунтов, пришел
на 6-ой заезд 6-го июня и поставил все деньги на 6-ю дорожку.
Лошадь пришла шестой
Сразу видно передовую тренерскую мысль. С таким вождём, да ещё и с Великим Гэт... то есть, Роналду на острие, портков непременно ждёт успех, помяните моё слово)
с роналду в основе вам максимум 1/4