Роберто Мартинес: «Я верю в нумерологию, число 6 может принести Португалии удачу. В 2016-м сборная выиграла Евро, в 1966-м был лучший результат на ЧМ»

Роберто Мартинес: число 6 может принести Португалии удачу.

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес заявил, что верит в нумерологию.

«Я верю в нумерологию. Думаю, число 6 может принести нам удачу. В 2016 году Португалия выиграла чемпионат Европы, в 1966 году был лучший результат в истории сборной на чемпионатах мира (третье место – Спортс’‘), был полуфинал в 2006 году…

Настало время добиться того, чего Португалия полностью заслуживает», – сказал Мартинес в интервью RTP.

Для капитана сборной Португалии Криштиану Роналду предстоящий чемпионат мира станет шестым в карьере.