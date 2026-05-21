Мовсисян о том, кому нужнее победа в Кубке: «Это как спросить, кого я люблю больше – дочь или сына. «Краснодар» и «Спартак» заслужили титул. Хочу, чтобы победила лучшая в тот день команда»

Мовсисян о том, чей должен быть Кубок: это как кого люблю больше – дочь или сына.

Бывший нападающий «Спартака » и «Краснодара » Юра Мовсисян признался, что будет рад победе любого из клубов в суперфинале FONBET Кубка России.

Встреча «Спартак» – «Краснодар» пройдет 24 мая в Москве на стадионе «Лужники». Начало в 18:00 по московскому времени.

– [Эдуард] Сперцян хорош буквально во всем: в видении поля, скорости, выносливости, его тактической обученности, психологии. Абсолютно каждый пункт на очень высоком уровне. И он очень стабильный. У него нет какого‑то одного выдающегося качества: только скорость или только техника. Он хорош сразу по многим параметрам.

Главное качество [Джона ] Кордобы для меня – то, что он буквально зверь. Это кошмар для любого защитника! Когда видишь его на поле, понимаешь, почему ни один защитник не хотел бы играть против него, потому что он фантастически силен, здорово играет спиной к воротам, прекрасно держит мяч. При этом всю игру он остается максимально собранным и опасным. Он настоящий зверь!

– Кому больше нужен этот титут прямо сейчас: «Спартаку» или «Краснодару»?

– Для меня это все равно что спросить, кого я люблю больше – мою дочь или сына, кого из детей я хотел бы видеть более успешным. Обеим командам нужен титул, потому что обе его заслужили. Я хочу, чтобы победила действительно лучшая в тот день команда. Кто бы ни выиграл, я буду рад за этот клуб, – сказал Мовсисян.