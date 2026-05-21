Де Йонг об общении с прессой: «Понимаю тех, у кого есть пиар-команды, но это не для меня. Я мог бы продать себя получше, но предпочитаю быть честным»

Френки де Йонг: я мог бы продать себя получше, но предпочитаю быть честным.

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг рассказал, почему не пользуется услугами специалистов по коммуникации.

– Иногда я думаю, что я мог бы говорить чуть больше, потому что в какой-то момент я почти перестал общаться с прессой. В конечном итоге это не очень хорошо, потому что люди слышат только мнение прессы или других людей и не знают, что вы думаете на самом деле.

– То, что у вас нет пиар-команды, поражает. Она есть у многих футболистов. Почему вы решили действовать самостоятельно и как это сказывается на вас?

– Думаю, это имеет большое значение. Я понимаю, что это помогает игрокам, потому что у многих людей есть команды, отвечающие за коммуникацию, которые помогают им создавать имидж. Но мне это не нравится, и я предпочитаю делать это сам.

– Вы говорили, что не хотите иметь друзей в прессе.

– Да.

– Почему?

– Дело не в том, что я этого не хочу... Я не люблю нравится общаться с журналистами вне интервью или в отсутствие камер. Я не люблю разговаривать с журналистами или отправлять им сообщения, потому что мне кажется, что это все равно, что действовать за спиной, и они потом окажут вам услугу, сказав что-нибудь хорошее о вас или вашей игре. И мне это не нравится.

Но я понимаю людей, которые это делают, особенно по маркетинговым соображениям или из-за людей, которые помогают им [общаться] с прессой. И я вижу, что это приносит им пользу, потому что я знаю, как это работает. Есть агенты и маркетинговые команды, которые связываются с журналистами и заставляют их писать хорошие вещи об определенных игроках, потому что они получают информацию. Я знаю, как это работает, но это не для меня.

– У вас нет ощущения, что люди не узнали настоящего Френки из-за прессы?

– Отчасти да. Поэтому я думаю, что совершил ошибку, перестав общаться с прессой. В какой-то момент на меня оказывали давление, чтобы я ушел из клуба, я был очень зол и больше не хотел общаться. Но это то, о чем я говорил раньше – люди узнают всетолько из прессы и не слышат вас/

– Считаете ли вы, что вам не хватает понимания, как лучше себя подавать, чтобы люди вас поняли?

– Конечно, я мог бы продать себя получше. Многие люди говорят мне об этом. Но я предпочитаю быть честным.

Я ошибался, долгое время не общаясь с прессой. И еще случается вот что: когда ты проводишь [в клубе] много лет, люди немного устают от тебя. Кроме того, ДНК и культура клуба тесно связаны с Ла Масией, она очень важна для «Барсы». Думаю, именно поэтому у нас такие хорошие связи внутри команды и с болельщиками. Нормально, что болельщики предпочитают видеть игроков из «Ла Масии», как все остальные наши полузащитники. Это нормально, что меня критикуют чуть больше, – сказал де Йонг.