  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Де Йонг об общении с прессой: «Понимаю тех, у кого есть пиар-команды, но это не для меня. Я мог бы продать себя получше, но предпочитаю быть честным»
0

Де Йонг об общении с прессой: «Понимаю тех, у кого есть пиар-команды, но это не для меня. Я мог бы продать себя получше, но предпочитаю быть честным»

Френки де Йонг: я мог бы продать себя получше, но предпочитаю быть честным.

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг рассказал, почему не пользуется услугами специалистов по коммуникации.

– Иногда я думаю, что я мог бы говорить чуть больше, потому что в какой-то момент я почти перестал общаться с прессой. В конечном итоге это не очень хорошо, потому что люди слышат только мнение прессы или других людей и не знают, что вы думаете на самом деле.

– То, что у вас нет пиар-команды, поражает. Она есть у многих футболистов. Почему вы решили действовать самостоятельно и как это сказывается на вас?

– Думаю, это имеет большое значение. Я понимаю, что это помогает игрокам, потому что у многих людей есть команды, отвечающие за коммуникацию, которые помогают им создавать имидж. Но мне это не нравится, и я предпочитаю делать это сам.

– Вы говорили, что не хотите иметь друзей в прессе.

– Да.

– Почему?

– Дело не в том, что я этого не хочу... Я не люблю нравится общаться с журналистами вне интервью или в отсутствие камер. Я не люблю разговаривать с журналистами или отправлять им сообщения, потому что мне кажется, что это все равно, что действовать за спиной, и они потом окажут вам услугу, сказав что-нибудь хорошее о вас или вашей игре. И мне это не нравится.

Но я понимаю людей, которые это делают, особенно по маркетинговым соображениям или из-за людей, которые помогают им [общаться] с прессой. И я вижу, что это приносит им пользу, потому что я знаю, как это работает. Есть агенты и маркетинговые команды, которые связываются с журналистами и заставляют их писать хорошие вещи об определенных игроках, потому что они получают информацию. Я знаю, как это работает, но это не для меня.

– У вас нет ощущения, что люди не узнали настоящего Френки из-за прессы?

– Отчасти да. Поэтому я думаю, что совершил ошибку, перестав общаться с прессой. В какой-то момент на меня оказывали давление, чтобы я ушел из клуба, я был очень зол и больше не хотел общаться. Но это то, о чем я говорил раньше – люди узнают всетолько из прессы и не слышат вас/

– Считаете ли вы, что вам не хватает понимания, как лучше себя подавать, чтобы люди вас поняли?

– Конечно, я мог бы продать себя получше. Многие люди говорят мне об этом. Но я предпочитаю быть честным.

Я ошибался, долгое время не общаясь с прессой. И еще случается вот что: когда ты проводишь [в клубе] много лет, люди немного устают от тебя. Кроме того, ДНК и культура клуба тесно связаны с Ла Масией, она очень важна для «Барсы». Думаю, именно поэтому у нас такие хорошие связи внутри команды и с болельщиками. Нормально, что болельщики предпочитают видеть игроков из «Ла Масии», как все остальные наши полузащитники. Это нормально, что меня критикуют чуть больше, – сказал де Йонг.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46155 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Diario Sport
logoБарселона
logoФренки де Йонг
logoЛа Лига

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
"Я не люблю нравится общаться с журналистами вне интервью" - не определились, как написать
Я не люблю нравится писать комментарии на спортсе
Да не ломался бы так постоянно, возможно и слухов не было, как только выходит на пик формы, так сразу в больничку
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Де Йонг о прозвище «почтальон» от ван Бастена: «Порой я мог бы отдать пас быстрее, но если рядом нет свободного игрока, то и смысла нет. Большинство журналистов не понимает футбол»
21 мая, 08:40
Де Йонг считает, что «Барса» способна выиграть ЛЧ с нынешнем стилем игры: «Мы видели это, играя с командами, которые доходили до финала. Мы должны были проходить «Атлетико»
20 мая, 19:58
Френки де Йонг: «Барселона» особенно хочет выиграть Лигу чемпионов. Отдадим все силы, чтобы этого добиться. Команда очень голодна до побед, у нас много воспитанников академии»
12 мая, 05:15
Рекомендуем
Главные новости
Сперцян о суперфинале Кубка: «Может быть, это был мой последний матч за «Краснодар»
49 секунд назад
«Атлетико» займет 3-е место, если не проиграет «Вильярреалу». Гризманн играет. Онлайн-трансляция
7 минут назадLive
Лучшие игроки сезона – чемпионы топ-5 лиг. Узнаете всех в Невидимке?
8 минут назадТесты и игры
Мусаев о финале со «Спартаком»: «Игра была 50 на 50. К игрокам «Краснодара» претензий нет, кучу матчей выиграли из последних сил. Сезон показал, что у каждого есть характер и мастерство»
9 минут назад
Конте покидает «Наполи» после чемпионства и серебра – Де Лаурентис подтвердил
17 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус» против «Торино», «Милан» играет с «Кальяри», «Наполи» победил «Удинезе»
23 минуты назадLive
Гвардиола – фанатам «Сити»: «Мой 95-летний отец сидит на трибуне «Этихада» и даже не понимает, что она будет носить имя нашей семьи. За что вы так меня любите? За что вы так со мной?»
28 минут назад
«Арсеналу» вручили кубок АПЛ. Клуб стал чемпионом впервые за 22 года
29 минут назадВидео
🏆 «Спартак» выиграл первый трофей с 2022 года – Кубок России
сегодня, 18:02
Алаев о суперфинале Кубка: «Надо оставить все бойкоты позади и активным болельщикам возвращаться на стадион. Такие матчи – для них»
32 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Карседо – первый испанский тренер, выигравший трофей в России
2 минуты назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» в гостях у «Вильярреала»
8 минут назадLive
Слот о «Ливерпуле»: «Мы заслужили выход в ЛЧ, большую часть сезона шли в пятерке. Когда все будут доступны, результаты улучшатся, мы подпишем еще 1-2 новичков»
11 минут назад
«Милан» – «Кальяри». 1:0 – Салемакерс забил на 2-й. Онлайн-трансляция
12 минут назадLive
Алаев о финале Кубка России: «Трагедия для «Краснодара», можно сказать. Боселли снова не реализовал важный момент. Настоящая драма футбола»
15 минут назад
«Верона» – «Рома». Дибала играет. Онлайн-трансляция
20 минут назадLive
«Торино» – «Ювентус». Влахович играет. Онлайн-трансляция
21 минуту назадLive
Дюков об отстранении России: «Футбол более политизирован, это самый популярный вид спорта. Перспектива возвращения есть, решение по юношам принято еще в 2023-м. Надеемся, будет реализовано»
42 минуты назад
Яндекс Маркет использовал коробки с газонокосилками Greenworks на суперфинале Кубка России «Спартак» – «Краснодар» как подставки под мячи
44 минуты назадДрузья сайта
Карпин о победе «Спартака» над «Краснодаром» в финале Кубка: «Результат не удивил»
44 минуты назад
Рекомендуем