Нагельсманн о вратарях на ЧМ: «Германия рассчитывает на Нойера как на 1-го номера, Бауманн – запасной вариант мирового уровня. Это верное решение, на мой взгляд»

Нагельсманн: Нойер – 1-й номер сборной, он подтвердил готовность играть на ЧМ.

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался об иерархии вратарей команды.

В заявку сборной на ЧМ-2026 вошли 3 голкипера: Оливер Бауманн («Хоффенхайм »), Мануэль Нойер («Бавария »), Александр Нюбель («Штутгарт»). Кроме того, Нагельсманн сообщил , что Йонас Урбиг из «Баварии» поедет на ЧМ в качестве 4-го номера для тренировок.

«Да, мы рассчитываем на Нойера как на первого номера. Что касается вратарской позиции, то главная задача тренера – отобрать трех лучших голкиперов. Мы пришли к выводу, что Алекс, Оли и Мануэль – это три лучших вратаря страны. Именно поэтому мы решили связаться с Ману и спросить, не хотел бы он снова выступать за национальную сборную.

Всем известно, какой аурой обладает Мануэль и какой вклад он вносит в игру команды. Он подтвердил готовность сыграть еще на одном турнире. Мы планируем использовать его в качестве основного вратаря с пониманием того, что в лице Оли Бауманна у нас есть запасной вариант мирового уровня. Решение принято – и, на мой взгляд, оно абсолютно верное», – сказал Нагельсманн.