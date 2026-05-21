  • Нагельсманн о вратарях на ЧМ: «Германия рассчитывает на Нойера как на 1-го номера, Бауманн – запасной вариант мирового уровня. Это верное решение, на мой взгляд»
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн высказался об иерархии вратарей команды.

В заявку сборной на ЧМ-2026 вошли 3 голкипера: Оливер БауманнХоффенхайм»), Мануэль НойерБавария»), Александр Нюбель («Штутгарт»). Кроме того, Нагельсманн сообщил, что Йонас Урбиг из «Баварии» поедет на ЧМ в качестве 4-го номера для тренировок.

«Да, мы рассчитываем на Нойера как на первого номера. Что касается вратарской позиции, то главная задача тренера – отобрать трех лучших голкиперов. Мы пришли к выводу, что Алекс, Оли и Мануэль – это три лучших вратаря страны. Именно поэтому мы решили связаться с Ману и спросить, не хотел бы он снова выступать за национальную сборную.

Всем известно, какой аурой обладает Мануэль и какой вклад он вносит в игру команды. Он подтвердил готовность сыграть еще на одном турнире. Мы планируем использовать его в качестве основного вратаря с пониманием того, что в лице Оли Бауманна у нас есть запасной вариант мирового уровня. Решение принято – и, на мой взгляд, оно абсолютно верное», – сказал Нагельсманн.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: твиттер Bayern & Germany
Как то неуважительно по отношению к тем кто квалификацию проходил
Они в целом понимают что у Германии нет нормальной замены Нойеру
Но сейчас Нойер слабее тех "не норм" вариантов.
Если портков ещё можно понять - токсичность плаксы аравийского просто запредельна, он отравит вонью всю Португалию, если его вдруг отцепят от сборной раньше, чем он наконец закончит с футболом, - то дойчей понять решительно нельзя. Хотя меня-то, конечно, позабавит, если они опозорятся на третьем турнире подряд.
Речь о Ноере а месялизатель все о попоболи от Роналду))прям травма душевная))
Выходит, ты почитатель клубничных истеричек предбальзаковского возраста?
Материалы по теме
Урбиг поедет на ЧМ с Германией вне заявки, сообщил Нагельсманн: «Мы хотели иметь 4-го вратаря для тренировок. Он отлично проявил себя в «Баварии» и заряжает команду хорошей энергией»
21 мая, 11:47
Нойер, Виртц, Мусиала, Киммих, Карл, Хавертц, Сане, Вольтемаде, Рюдигер – в составе сборной Германии на ЧМ-2026
21 мая, 11:35
Нойер пока не тренируется с «Баварией» из-за мышечных проблем. Участие вратаря в финале Кубка Германии и ЧМ зависит от результатов завтрашних тестов
20 мая, 08:25
Игроки сборной Германии просили Нагельсманна вернуть Нойера в команду на ЧМ-2026 (Bild)
19 мая, 14:41
«Милан» рискует не выйти в ЛЧ в случае поражения от «Кальяри». 1:2 – Салемакерс, Боррелли и Камехо забили. Онлайн-трансляция
38 секунд назадLive
«Спартак»: «Больше всего чемпионств и кубков. Самый титулованный клуб страны. Другие: не завидуйте»
3 минуты назад
Карседо о разбитом Кубке России: «Завоюем Суперкубок и тоже разобьем, возможно. Сделаем это традицией»
8 минут назад
«Мы добили кубок». «Спартак» показал разбитый трофей и объявил розыгрыш осколка среди болельщиков
11 минут назадФото
«Торино» – «Ювентус». 0:1 – Влахович забил! Онлайн-трансляция
12 минут назадLive
«Атлетико» займет 3-е место, если не проиграет «Вильярреалу». 1:5 – у Переса 2+1, у Пепе 2 ассиста, Парехо, Микаутадзе, Пубиль, Гуйе забили. Онлайн-трансляция
28 минут назадLive
🏆 «Спартак» выиграл первый трофей с 2022 года – Кубок России
30 минут назад
«Депортиво» вернулся в Ла Лигу впервые с сезона-2017/18
35 минут назад
«Спартак» разбил кубок. Крышка и нижняя часть трофея упали на землю, когда Солари поднял его над головой после победы над «Краснодаром»
48 минут назадВидео
Этот игрок вывел свой клуб в финал ЛЧ, оформив дубль в ворота «Сити»
46 минут назадТесты и игры
Мостовой о победе «Спартака» в Кубке: «Когда назначили Карседо, один из первых, кто сказал, что это футбольный человек, был Александр Мостовой»
16 минут назад
Ван Дейк – самый возрастной футболист, сыгравший все матчи в сезоне АПЛ целиком. Защитник «Ливерпуля» побил рекорд Терри
24 минуты назад
«Верона» – «Рома». 0:1 – Мален не реализовал пенальти, но сразу забил с игры, Валентини удален на 50-й. Онлайн-трансляция
31 минуту назадLive
Тренер «Челси» Макфарлейн о 10-м месте: «С таким составом мы должны были финишировать гораздо выше и быть в ЛЧ. Мы слишком часто были нестабильны»
34 минуты назад
«Челси» проиграл 14 матчей в АПЛ в этом сезоне, 16 – в первом при Боули. За 20 лет при Абрамовиче больше 12 поражений не было ни разу
34 минуты назад
Мохамед Салах: «Я сейчас плакал больше, чем за всю жизнь. Уходить из «Ливерпуля» тяжело, мы вернули клуб туда, где он должен быть»
43 минуты назад
Серия Б. Финал плей-офф. «Монца» победила «Катандзаро» в 1-м матче
45 минут назад
Кахигао о победе «Спартака»: «В России можно выиграть только два трофея – Кубок и чемпионат. У нас есть один, но это только начало»
сегодня, 19:46
Кейн поздравил «Тоттенхэм» со спасением от вылета из АПЛ: «Грандиозная борьба и результат в последний день!»
сегодня, 19:25
Карседо – первый испанский тренер, выигравший трофей в России
сегодня, 19:06
