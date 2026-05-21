Тиаго Силва ушел из «Порту». Контракт 41-летнего защитника был рассчитан до лета

Тиаго Силва покинул «Порту».

41-летний защитник перешел в португальский клуб зимой, подписав контракт на полгода с опцией продления до 2027-го. «Порту» не будет продлевать соглашение бразильца.

Силва провел 8 игр в этом сезоне чемпионата Португалии.