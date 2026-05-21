Мане, Джексон, Кулибали, Менди, Гуйе, Сарр, Мбайе – в составе сборной Сенегала на ЧМ-2026

Сборная Сенегала объявила состав на чемпионат мира 2026 года.

Вратари : Эдуар Менди («Аль-Ахли »), Мори Диав («Гавр»), Йеванн Диуф («Ницца»).

Защитники : Калиду Кулибали («Аль-Хилаль»), Мусса Ниакате («Лион»), Мамаду Сарр («Челси»), Абдулайе Сек («Маккаби» Хайфа), Эль-Хаджи Малик Диуф («Вест Хэм»), Исмаиль Якобс («Галатасарай»), Антуан Менди («Ницца»), Крепен Диатта («Монако»), Мустафа Мбоу («Париж»), Илай Камара («Андерлехт»).

Полузащитники : Идрисса Гуйе («Эвертон»), Пап Гуйе («Вильярреал»), Ламин Камара («Монако»), Хабиб Диарра («Сандерленд»), Пате Сисс («Райо Вальекано»), Пап Матар Сарр («Тоттенхэм»), Бара Сапоко Ндиайе («Бавария»).

Нападающие : Садьо Мане («Аль-Наср»), Исмаила Сарр («Кристал Пэлас»); Илиман Ндиай («Эвертон»), Ибраим Мбайе («ПСЖ»), Ассане Диао («Комо»), Николас Джексон («Бавария»), Бамба Дьенг («Лорьян»), Шериф Ндиайе («Самсунспор»).

Сенегал в группе I сыграет с Францией, Ираком и Норвегией.