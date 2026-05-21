  • Мане, Джексон, Кулибали, Менди, Гуйе, Сарр, Мбайе – в составе сборной Сенегала на ЧМ-2026
Сборная Сенегала объявила состав на чемпионат мира 2026 года. 

Вратари: Эдуар МендиАль-Ахли»), Мори Диав («Гавр»), Йеванн Диуф («Ницца»).

Защитники: Калиду Кулибали («Аль-Хилаль»), Мусса Ниакате («Лион»), Мамаду Сарр («Челси»), Абдулайе Сек («Маккаби» Хайфа), Эль-Хаджи Малик Диуф («Вест Хэм»), Исмаиль Якобс («Галатасарай»), Антуан Менди («Ницца»), Крепен Диатта («Монако»), Мустафа Мбоу («Париж»), Илай Камара («Андерлехт»).

Полузащитники: Идрисса Гуйе («Эвертон»), Пап Гуйе («Вильярреал»), Ламин Камара («Монако»), Хабиб Диарра («Сандерленд»), Пате Сисс («Райо Вальекано»), Пап Матар Сарр («Тоттенхэм»), Бара Сапоко Ндиайе («Бавария»).

Нападающие: Садьо Мане («Аль-Наср»), Исмаила Сарр («Кристал Пэлас»); Илиман Ндиай («Эвертон»), Ибраим Мбайе («ПСЖ»), Ассане Диао («Комо»), Николас Джексон («Бавария»), Бамба Дьенг («Лорьян»), Шериф Ндиайе («Самсунспор»).

Сенегал в группе I сыграет с Францией, Ираком и Норвегией. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: соцсети сборной Сенегала
Ну у Сенегала традиционно сильный состав.
Главное опять на Марокко не попасть, а то дисквал
Пожелаю удачи сборной Сенегала, настоящему действующему чемпиону КАФ, которые выиграли турнир, включая финал, на футбольном поле, а не в кабинетах.
Удачи чемпионам Африки!
Состав топчик
Неплохой состав, могут пошуметь
Бой всем дадут, и погреметь могут в плей-офф даже...очень дисциплинированная сборная
Порвут Норвегию
Фингальцы сильны по именам. Ждем сюрпризов по игре.
