Энрике о работе в сборной: «Меня продолжают критиковать за провал с Марокко, но это моя самая большая радость. Испания выложилась без остатка, была лучше одной из сильнейших команд Африки»

Энрике: меня критикуют за поражение от Марокко, но меня радовала игра Испании.

Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике назвал поражение от сборной Марокко на ЧМ-2022 одним из своих самых приятных воспоминаний во главе команды.

Испанцы вылетели из турнира в Катаре, уступив Марокко в 1/8 финала по пенальти (0:0, 0:3)

«Мое лучшее воспоминание? Последний матч, которым я руководил, – против Марокко. Это была игра, в которой мы имели подавляющее преимущество над одной из безусловно сильнейших и наиболее прогрессирующих сборных Африки. Они были вынуждены отсиживаться в глубокой обороне на своей половине поля на протяжении 90 минут основного времени и еще 30 минут дополнительного – целых 120 минут! – и все же мы уступили в серии пенальти.

Меня критиковали – и продолжают критиковать – за то, что многие сочли моим величайшим провалом. Однако для меня это событие стало самой большой радостью за все время моего участия в чемпионатах мира. Почему? Потому что мы выложились без остатка, стремясь выиграть этот матч, мы были лучшей командой на поле, пусть в тот день нам и не хватило совсем немного вдохновения. То, что другие воспринимают как трагедию или фиаско, я считаю источником радости – радости, которую я никогда не забуду.

После каждого чемпионата мира у меня остаются самые теплые воспоминания. Я с нетерпением жду этого лета – возможности расслабиться с бокалом пива или сидра, посмотреть матчи чемпионата мира и просто насладиться игрой нашей сборной», – заявил Энрике, ныне возглавляющий «ПСЖ».