  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Рома» предложила Дибале контракт с понижением зарплаты с 8 до 2-2,5 млн евро в год. О продлении могут объявить в понедельник (GdS)
0

«Рома» предложила Дибале контракт с понижением зарплаты с 8 до 2-2,5 млн евро в год. О продлении могут объявить в понедельник (GdS)

Пауло Дибала продлит контракт с «Ромой».

Пауло Дибала и «Рома» близки к продлению контракта.

По информации La Gazzetta dello Sport, «Рома» предложила 32-летнему полузащитнику контракт на год с возможностью продления. Соглашение предусматривает зарплату 2-2,5 миллиона евро в год и значительную сумму легкодостижимых бонусов за индивидуальные и командные выступления. По действующему контракту, который истекает летом, Дибала получает 8 млн евро в год после уплаты налогов, однако Пауло готов пойти на понижение зарплаты.

Сообщается, что «Рома» может объявить о продлении контракта с Дибалой в понедельник – на следующий день после матча с «Вероной» в последнем туре Серии А.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46846 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: La Gazzetta dello Sport
logoРома
logoПауло Дибала
logoсерия А Италия

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Легкодостижимые: провести в лазарете менее полугода
Это уже соответствует его текущему уровню игры. И количеству пользы. Уж очень редко играет Пауло
Ювентус был прав)
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Мбаппе – лучший бомбардир Ла Лиги 2-й раз подряд. У Килиана 25 голов, у Мурики – 23
3 минуты назад
«Торино» – «Ювентус». 0:1 – Влахович забил! Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
Ямаль стал лучшим ассистентом Ла Лиги во 2-м сезоне подряд
6 минут назад
МЛС. «Интер Майами» Месси играет с «Филадельфией», «Атланта» Миранчука – с «Коламбусом»
10 минут назадLive
«Комо» Фабрегаса сыграет в ЛЧ впервые в истории, «Рома» тоже попала в топ-4 Серии А. «Ювентус» и «Милан» выступят в ЛЕ
14 минут назад
Гвардиола – фанатам «Сити»: «Если встретите меня на улице, то подойдите ко мне и обнимите»
18 минут назад
Энцо хочет играть в ЛЧ – желательно за «Реал», но были контакты с «Сити». «Челси» не будет продавать игрока в убыток (Бен Джейкобс)
18 минут назад
«Атлетико» занял 4-е место, влетев «Вильярреалу» – 1:5! У Переса 2+1, у Пепе 2 ассиста, Парехо, Микаутадзе, Пубиль, Гуйе забили
19 минут назад
«Милан» проиграл 6 из 10 последних матчей в Серии А и не попал в ЛЧ во 2-й раз подряд. Фанаты освистали команду Аллегри после домашнего поражения от «Кальяри»
21 минуту назад
«Милан» не вышел в ЛЧ, проиграв дома «Кальяри» с 14-го места – 1:2. Салемакерс открыл счет, Боррелли и Камехо забили в ответ
22 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Гарсия из «Барсы» стал лучшим вратарем сезона Ла Лиги по «сухим» матчам – 15. У Куртуа из «Реала» – 13
7 минут назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» разгромлен «Вильярреалом» в гостях – 1:5
20 минут назад
«Рома» вышла в ЛЧ, обыграв «Верону» – 2:0. Мален и Эль-Шаарави забили, у Дибалы 2 ассиста, Валентини удалили на 50-й
23 минуты назад
«Кремонезе» вылетел из Серии А через год после возвращения
26 минут назад
Мостовой о победе «Спартака» в Кубке: «Когда назначили Карседо, один из первых, кто сказал, что это футбольный человек, был Александр Мостовой»
43 минуты назад
Ван Дейк – самый возрастной футболист, сыгравший все матчи в сезоне АПЛ целиком. Защитник «Ливерпуля» побил рекорд Терри
51 минуту назад
«Челси» проиграл 14 матчей в АПЛ в этом сезоне, 16 – в первом при Боули. За 20 лет при Абрамовиче больше 12 поражений не было ни разу
сегодня, 20:12
Тренер «Челси» Макфарлейн о 10-м месте: «С таким составом мы должны были финишировать гораздо выше и быть в ЛЧ. Мы слишком часто были нестабильны»
сегодня, 20:12
Мохамед Салах: «Я сейчас плакал больше, чем за всю жизнь. Уходить из «Ливерпуля» тяжело, мы вернули клуб туда, где он должен быть»
сегодня, 20:03
Серия Б. Финал плей-офф. «Монца» победила «Катандзаро» в 1-м матче
сегодня, 20:01
Рекомендуем