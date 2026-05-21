«Рома» предложила Дибале контракт с понижением зарплаты с 8 до 2-2,5 млн евро в год. О продлении могут объявить в понедельник (GdS)
По информации La Gazzetta dello Sport, «Рома» предложила 32-летнему полузащитнику контракт на год с возможностью продления. Соглашение предусматривает зарплату 2-2,5 миллиона евро в год и значительную сумму легкодостижимых бонусов за индивидуальные и командные выступления. По действующему контракту, который истекает летом, Дибала получает 8 млн евро в год после уплаты налогов, однако Пауло готов пойти на понижение зарплаты.
Сообщается, что «Рома» может объявить о продлении контракта с Дибалой в понедельник – на следующий день после матча с «Вероной» в последнем туре Серии А.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: La Gazzetta dello Sport
