Аршавин о финале Кубка России: «За «Краснодар» говорит только его класс, остальные факторы – за «Спартак». Они более голодны – не помню, когда в последний раз брали титул»
Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин считает «Спартак» фаворитом Суперфинала FONBET Кубка России против «Краснодара».
Суперфинал Кубка России пройдет 24 мая на стадионе «Лужники».
«Мне кажется, во‑первых, «Спартак» более голоден [до побед]. Не помню, когда они последний раз брали титул. На «Краснодаре» психологически должно сказаться то, что они упустили лидерство за тур до конца РПЛ. «Краснодар» играет одним составом, матч будет в Москве, в «Лужниках», где, наверное, будет полная чаша спартаковских болельщиков.
На мой взгляд, только класс «Краснодара» говорит за него, все остальное, все факторы говорят за «Спартак», – сказал Аршавин.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
