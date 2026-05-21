Аршавин о финале Кубка России: «За «Краснодар» говорит только его класс, остальные факторы – за «Спартак». Они более голодны – не помню, когда в последний раз брали титул»

Аршавин о финале Кубка России: за «Краснодар» говорит только класс.

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин считает «Спартак » фаворитом Суперфинала FONBET Кубка России против «Краснодара».

Суперфинал Кубка России пройдет 24 мая на стадионе «Лужники».

«Мне кажется, во‑первых, «Спартак» более голоден [до побед]. Не помню, когда они последний раз брали титул. На «Краснодаре » психологически должно сказаться то, что они упустили лидерство за тур до конца РПЛ . «Краснодар» играет одним составом, матч будет в Москве, в «Лужниках», где, наверное, будет полная чаша спартаковских болельщиков.

На мой взгляд, только класс «Краснодара» говорит за него, все остальное, все факторы говорят за «Спартак», – сказал Аршавин.