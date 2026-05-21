

Аршавин о финале Кубка России: «За «Краснодар» говорит только его класс, остальные факторы – за «Спартак». Они более голодны – не помню, когда в последний раз брали титул»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин считает «Спартак» фаворитом Суперфинала FONBET Кубка России против «Краснодара».

Суперфинал Кубка России пройдет 24 мая на стадионе «Лужники».

«Мне кажется, во‑первых, «Спартак» более голоден [до побед]. Не помню, когда они последний раз брали титул. На «Краснодаре» психологически должно сказаться то, что они упустили лидерство за тур до конца РПЛ. «Краснодар» играет одним составом, матч будет в Москве, в «Лужниках», где, наверное, будет полная чаша спартаковских болельщиков.

На мой взгляд, только класс «Краснодара» говорит за него, все остальное, все факторы говорят за «Спартак», – сказал Аршавин.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии

"Более голоден" - шикарный аргумент. Краснодар так-то упустил чемпионство только что, тоже голоден). И зол).
Вообще-то, Спартак выигрывал Кубок сравнительно недавно. Андрею даже дельфин может рассказать о финале 2022 года. Тем более, что он там отметился. А вот быки вообще пока кубка не видели. Так что настрой у них будет будь здоров!
Быки заряжены дай Бог каждому, все ключевые игроки здоровы и рвутся в бой. А в Спартаке проблемы с Барко - то ли травма, то ли его не устраивают условия по новому контракту, то ли все вместе.
От души поболею за Спартак в этом матче!
куда уж зажравшемуся титулами Краснодару до бестрофейного Спартака :))
Всех деревянных членов в Химках продали, в Махачкалу только резиновые взяли?
более голоден это как? Краснодар кубок вообще никогда не выигрывал, играя дважды в финале + упустил чемпионство, а это для них скорее доп. мотивация, а не дизмораль. ну, а насчет одного состава, так времени с последнего матча ровно неделя пройдет, все отдохнут и сыграют в свою силу. ставлю на разгром кабэ шапито, светлый праздник и Суперкубок между Зенитом и Краснодаром.
ОтветRagnvald U.
Хотелось бы.
Все будет зависеть от уровня судейства. Если судья позволит Кордобе затоптать соперника в его штрафной или кого-нить покусать - у Спартака шансов не будет.
Если будет Барко, то результат непредсказуем, если Барко не будет, то очевидно победит Краснодар
