«Милан» продал Коломбо за 10 млн евро в «Дженоа» после аренды. 24-летний форвард подписал контракт до 2029 года

Нападающий Лоренцо Коломбо перешел из «Милана » в «Дженоа » на постоянной основе.

Прошлым летом «россонери» отдали игрока в аренду с опцией выкупа за 10 млн евро, которая могла стать обязательной при выполнении определенных условий.

Сегодня Коломбо подписал контракт с «Дженоа» до 30 июня 2029 года.

В минувшем сезоне Лоренцо провел 37 матчей в Серии А, забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу. Подробная статистика 24-летнего итальянца доступна по ссылке .

