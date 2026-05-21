«Милан» продал Коломбо за 10 млн евро в «Дженоа» после аренды. 24-летний форвард подписал контракт до 2029 года
«Милан» продал Коломбо в «Дженоа».
Нападающий Лоренцо Коломбо перешел из «Милана» в «Дженоа» на постоянной основе.
Прошлым летом «россонери» отдали игрока в аренду с опцией выкупа за 10 млн евро, которая могла стать обязательной при выполнении определенных условий.
Сегодня Коломбо подписал контракт с «Дженоа» до 30 июня 2029 года.
В минувшем сезоне Лоренцо провел 37 матчей в Серии А, забил 7 голов и сделал 1 результативную передачу. Подробная статистика 24-летнего итальянца доступна по ссылке.
Фото: genoacfc.it
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Дженоа»
