«Урал» обратился в ЭСК по матчу с «Махачкалой»: «Просим дать оценку с голом и неназначенным пенальти в ворота гостей. Мы пострадали от судейских ошибок и год назад»
«Урал» обратился в ЭСК по матчу с «Динамо» Махачкала.
«Урал» обратился в ЭСК по нескольким эпизодам матча с «Динамо Махачкала».
В первом VK Видео переходном матче за право сыграть в Мир РПЛ «Урал» уступил дома со счетом 0:1.
Полузащитник «Динамо» Махачкала Миро забил на пятой минуте матча. Селихов выбил мяч из ворот, но главный судья Антон Фролов засчитал гол, решив, что мяч пересек линию. ВАР проверил эпизод и оставил решение Фролова в силе.
«Просим дать оценку с засчитанным голом в наши ворота, а также с неназначенным пенальти в ворота гостей. Уверены, что РФС даст объективную оценку решениям, принятым арбитрами встречи.
Стоит отметить, что и год назад в стыковых матчах «Урал» пострадал от судейских ошибок, что впоследствии было признано официально», – говорится в сообщении «Урала».
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46844 голоса
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Урала»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А что касается гола, то там Селихов вместо с мячом внутри ворот, это видно на повторе.
Сейчас снова сомнительный гол. Но к слову сказать, до назначения Березуцкого шли уверенно на 2-м месте. Спустились на 3-е — в стыки. Команда слабо играет. Зачем нужно было менять коней на праве? А так жалко, в Екб шикарный стадион и хочется футбольного праздника