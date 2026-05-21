  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Урал» обратился в ЭСК по матчу с «Махачкалой»: «Просим дать оценку с голом и неназначенным пенальти в ворота гостей. Мы пострадали от судейских ошибок и год назад»
0

«Урал» обратился в ЭСК по матчу с «Махачкалой»: «Просим дать оценку с голом и неназначенным пенальти в ворота гостей. Мы пострадали от судейских ошибок и год назад»

«Урал» обратился в ЭСК по матчу с «Динамо» Махачкала.

«Урал» обратился в ЭСК по нескольким эпизодам матча с «Динамо Махачкала».

В первом VK Видео переходном матче за право сыграть в Мир РПЛ «Урал» уступил дома со счетом 0:1.

Полузащитник «Динамо» Махачкала Миро забил на пятой минуте матча. Селихов выбил мяч из ворот, но главный судья Антон Фролов засчитал гол, решив, что мяч пересек линию. ВАР проверил эпизод и оставил решение Фролова в силе.

«Просим дать оценку с засчитанным голом в наши ворота, а также с неназначенным пенальти в ворота гостей. Уверены, что РФС даст объективную оценку решениям, принятым арбитрами встречи.

Стоит отметить, что и год назад в стыковых матчах «Урал» пострадал от судейских ошибок, что впоследствии было признано официально», – говорится в сообщении «Урала».

Переходные матчи эксклюзивно в VK Видео

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46844 голоса
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Урала»
logoУрал
logoПереходные матчи РПЛ - Первая лига
logoпремьер-лига Россия
logoПервая лига
logoсудьи
logoМиро
ЭСК РФС
logoДинамо Махачкала
Антон Фролов судья
logoАлександр Селихов
видеоповторы
logoРФС

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
А чего толку-то. Если там только те камеры, что я повторы видел, то непонятно ни фига. А значит скажут что решение правильное. И не отменит никто в любом случае.
ОтветКлирик
А чего толку-то. Если там только те камеры, что я повторы видел, то непонятно ни фига. А значит скажут что решение правильное. И не отменит никто в любом случае.
Даа, ни линейный(он под углом находится к моменту), ни тем более Фролов не могли определить пересёк мяч линию или нет.ВАР тупо оставил решение в поле, т к нет такой аппаратуры в РПЛ.
ОтветДмитрий9779
Даа, ни линейный(он под углом находится к моменту), ни тем более Фролов не могли определить пересёк мяч линию или нет.ВАР тупо оставил решение в поле, т к нет такой аппаратуры в РПЛ.
аппаратура там и не нужна... простая камера сбоку нужна и всё... а у них там какая-то камера 90-х годов стоит, на которой всё размазано
Вообще то Урал мог позаботиться о наличии обязательных видеокамер по всем углам футбольного поля, если даже это было чьим то другим, упущением. Хотя мне показалось, что Селихов уже из ворот отбивал пятнистого.
Не знаю о каком пенальти идёт речь. Когда Алибекову в плечо попал? тем более его придерживал игрок Урала. Такое даже Айтекин сопернику барсы не назначил бы.

А что касается гола, то там Селихов вместо с мячом внутри ворот, это видно на повторе.
Из тех повторов, что были по ТВ, ощущение, что гола не было. А так Махачкала играла лучше. Урал совсем не готов к РПЛ, хотя может их этот гол так прибил, точнее несправедливость
Ответltkmaby
Из тех повторов, что были по ТВ, ощущение, что гола не было. А так Махачкала играла лучше. Урал совсем не готов к РПЛ, хотя может их этот гол так прибил, точнее несправедливость
На втором повторе, скорее был. Посмотрим, будут ли опубликованы кадры Урала
ОтветКамбоджа Иванов
На втором повторе, скорее был. Посмотрим, будут ли опубликованы кадры Урала
Может быть, но я этого не увидел.
В том году с Ахматом были вопиющие ошибки, понятно было что Урал никак не пустят, не пройдёт. В обоих играх отменяли забитые голы. Был на домашней игре в Екб...
Сейчас снова сомнительный гол. Но к слову сказать, до назначения Березуцкого шли уверенно на 2-м месте. Спустились на 3-е — в стыки. Команда слабо играет. Зачем нужно было менять коней на праве? А так жалко, в Екб шикарный стадион и хочется футбольного праздника
До сих пор удивляюсь - почему нельзя поставить камеры или спецустройства на линии ворот и снять все последующие вопросы. Сотни миллионов крутятся в футболе, но десятки тысяч потратить не могут...
Урал выйдет в рпл только тогда, когда сменят действующего президента клуба, который уже по времени, пересидел даже главного президента.
Посмотрел повтор, вроде гол был
Иванов,как был мусор,так и остался.Только из за него не уважаю Урал.
Заговора против "Урала" нет. Есть отдельные *******, которые ненавидят шмелей.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Мбаппе – лучший бомбардир Ла Лиги 2-й раз подряд. У Килиана 25 голов, у Мурики – 23
2 минуты назад
«Торино» – «Ювентус». 0:1 – Влахович забил! Онлайн-трансляция
3 минуты назадLive
Ямаль стал лучшим ассистентом Ла Лиги во 2-м сезоне подряд
5 минут назад
МЛС. «Интер Майами» Месси играет с «Филадельфией», «Атланта» Миранчука – с «Коламбусом»
9 минут назадLive
«Комо» сыграет в ЛЧ впервые в истории, «Рома» тоже попала в топ-4 Серии А. «Ювентус» и «Милан» выступят в ЛЕ
13 минут назад
Гвардиола – фанатам «Сити»: «Если встретите меня на улице, то подойдите ко мне и обнимите»
17 минут назад
Энцо хочет играть в ЛЧ – желательно за «Реал», но были контакты с «Сити». «Челси» не будет продавать игрока в убыток (Бен Джейкобс)
17 минут назад
«Атлетико» занял 4-е место, влетев «Вильярреалу» – 1:5! У Переса 2+1, у Пепе 2 ассиста, Парехо, Микаутадзе, Пубиль, Гуйе забили
18 минут назад
«Милан» проиграл 6 из 10 последних матчей в Серии А и не попал в ЛЧ во 2-й раз подряд. Фанаты освистали команду Аллегри после домашнего поражения от «Кальяри»
20 минут назад
«Милан» не вышел в ЛЧ, проиграв дома «Кальяри» с 14-го места – 1:2. Салемакерс открыл счет, Боррелли и Камехо забили в ответ
21 минуту назад
Ко всем новостям
Последние новости
Гарсия из «Барсы» стал лучшим вратарем сезона Ла Лиги по «сухим» матчам – 15. У Куртуа из «Реала» – 13
6 минут назад
Чемпионат Испании. «Атлетико» разгромлен «Вильярреалом» в гостях – 1:5
19 минут назад
«Рома» вышла в ЛЧ, обыграв «Верону» – 2:0. Мален и Эль-Шаарави забили, у Дибалы 2 ассиста, Валентини удалили на 50-й
22 минуты назад
«Кремонезе» вылетел из Серии А через год после возвращения
25 минут назад
Мостовой о победе «Спартака» в Кубке: «Когда назначили Карседо, один из первых, кто сказал, что это футбольный человек, был Александр Мостовой»
42 минуты назад
Ван Дейк – самый возрастной футболист, сыгравший все матчи в сезоне АПЛ целиком. Защитник «Ливерпуля» побил рекорд Терри
50 минут назад
«Челси» проиграл 14 матчей в АПЛ в этом сезоне, 16 – в первом при Боули. За 20 лет при Абрамовиче больше 12 поражений не было ни разу
сегодня, 20:12
Тренер «Челси» Макфарлейн о 10-м месте: «С таким составом мы должны были финишировать гораздо выше и быть в ЛЧ. Мы слишком часто были нестабильны»
сегодня, 20:12
Мохамед Салах: «Я сейчас плакал больше, чем за всю жизнь. Уходить из «Ливерпуля» тяжело, мы вернули клуб туда, где он должен быть»
сегодня, 20:03
Серия Б. Финал плей-офф. «Монца» победила «Катандзаро» в 1-м матче
сегодня, 20:01
Рекомендуем