«Урал» обратился в ЭСК по матчу с «Махачкалой»: «Просим дать оценку с голом и неназначенным пенальти в ворота гостей. Мы пострадали от судейских ошибок и год назад»

«Урал» обратился в ЭСК по нескольким эпизодам матча с «Динамо Махачкала ».

В первом VK Видео переходном матче за право сыграть в Мир РПЛ «Урал» уступил дома со счетом 0:1.

Полузащитник «Динамо» Махачкала Миро забил на пятой минуте матча. Селихов выбил мяч из ворот, но главный судья Антон Фролов засчитал гол , решив, что мяч пересек линию. ВАР проверил эпизод и оставил решение Фролова в силе.

«Просим дать оценку с засчитанным голом в наши ворота, а также с неназначенным пенальти в ворота гостей. Уверены, что РФС даст объективную оценку решениям, принятым арбитрами встречи.

Стоит отметить, что и год назад в стыковых матчах «Урал » пострадал от судейских ошибок, что впоследствии было признано официально», – говорится в сообщении «Урала».

