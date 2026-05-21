Нойер, Виртц, Мусиала, Киммих, Карл, Хавертц, Сане, Вольтемаде, Рюдигер – в составе сборной Германии на ЧМ-2026

Объявлен состав сборной Германии на ЧМ-2026.

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн огласил состав национальной команды на чемпионат мира 2026 года.

Вратари :Оливер Бауманн («Хоффенхайм »), Мануэль Нойер («Бавария»), Александр Нюбель («Штутгарт »).

Защитники : Нико Шлоттербек ,Вальдемар Антон (оба – «Боруссия Дортмунд »), Натаниэль Браун («Айнтрахт »), Паскаль Гросс («Брайтон »), Давид Раум («Лейпциг »), Антонио Рюдигер «(Реал »), Джонатан Та («Бавария»), Малик Тиав («Ньюкасл»).

Полузащитники : Йозуа Киммих , Александар Павлович , Леон Горетцка , Леннарт Карл , Джамал Мусиала (все – «Бавария »), Феликс Нмеча , Максимилиан Байер (оба – «Боруссия» Дортмунд), Анджело Штиллер , Джейми Левелинг (оба – «Штутгарт»), Надим Амири («Майнц »), Флориан Виртц («Ливерпуль »).

Нападающие : Кай Хавертц («Арсенал »), Лерой Сане («Галатасарай »), Дениз Ундав («Штутгарт»), Ник Вольтемаде («Ньюкасл »).

Сборная Германии сыграет в группе Е с Кюрасао , Кот-д’Ивуаром и Эквадором .