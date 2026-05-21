Нойер, Виртц, Мусиала, Киммих, Карл, Хавертц, Сане, Вольтемаде, Рюдигер – в составе сборной Германии на ЧМ-2026
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн огласил состав национальной команды на чемпионат мира 2026 года.
Вратари:Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Мануэль Нойер («Бавария»), Александр Нюбель («Штутгарт»).
Защитники: Нико Шлоттербек,Вальдемар Антон (оба – «Боруссия Дортмунд»), Натаниэль Браун («Айнтрахт»), Паскаль Гросс («Брайтон»), Давид Раум («Лейпциг»), Антонио Рюдигер «(Реал»), Джонатан Та («Бавария»), Малик Тиав («Ньюкасл»).
Полузащитники: Йозуа Киммих, Александар Павлович, Леон Горетцка, Леннарт Карл, Джамал Мусиала (все – «Бавария»), Феликс Нмеча, Максимилиан Байер (оба – «Боруссия» Дортмунд), Анджело Штиллер, Джейми Левелинг (оба – «Штутгарт»), Надим Амири («Майнц»), Флориан Виртц («Ливерпуль»).
Нападающие: Кай Хавертц («Арсенал»), Лерой Сане («Галатасарай»), Дениз Ундав («Штутгарт»), Ник Вольтемаде («Ньюкасл»).
Сборная Германии сыграет в группе Е с Кюрасао, Кот-д’Ивуаром и Эквадором.
Сейчас у немцев очень классная полузащита. А играть без чистого форварда им не привыкать.
на чм 18 видел один их матч на стадионе против шведов, прям заметно было как тяжко им до удара нормального дело довести без нормального напа в штрафной
А у Германии Киммих безусловно топ, ну и Гнабри в этом сезоне безусловно топ, но ой Гнабри нет. А так и всё. Стабильность есть у Ундава, ну может и Рюдигера, если он не будет вылетать с травмами.
P.s. судя по составу будут играть в три цз. Вот единственное опасение. Традиционно немцы с тремя цз слабо выступают. Надеюсь нагильсман продублирует тактику баварии с нюансами под своих футболистов. К примеру Мусиалу налево а Виртца десяткой, но если смотреть на имена не похоже. Скорее все будет три цз с двумя десятками и ложной девяткой
Вообще у Марка за 14 лет карьеры в сборной всего лишь 19 официальных матчей за сборную и 25 матчей в товарках. На крупных турнирах он так и не сыграл, только лишь 4 матча на кубке Конфедераций.