Нойер, Виртц, Мусиала, Киммих, Карл, Хавертц, Сане, Вольтемаде, Рюдигер – в составе сборной Германии на ЧМ-2026

Объявлен состав сборной Германии на ЧМ-2026.

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн огласил состав национальной команды на чемпионат мира 2026 года. 

Вратари:Оливер БауманнХоффенхайм»), Мануэль Нойер («Бавария»), Александр НюбельШтутгарт»). 

Защитники: Нико Шлоттербек,Вальдемар Антон (оба – «Боруссия Дортмунд»), Натаниэль БраунАйнтрахт»), Паскаль ГроссБрайтон»), Давид РаумЛейпциг»), Антонио Рюдигер «(Реал»), Джонатан Та («Бавария»), Малик Тиав («Ньюкасл»). 

Полузащитники: Йозуа Киммих, Александар Павлович, Леон Горетцка, Леннарт Карл, Джамал Мусиала (все – «Бавария»), Феликс Нмеча, Максимилиан Байер (оба – «Боруссия» Дортмунд), Анджело Штиллер, Джейми Левелинг (оба – «Штутгарт»), Надим АмириМайнц»), Флориан ВиртцЛиверпуль»). 

Нападающие: Кай ХавертцАрсенал»), Лерой СанеГалатасарай»), Дениз Ундав («Штутгарт»), Ник ВольтемадеНьюкасл»). 

Сборная Германии сыграет в группе Е с Кюрасао, Кот-д’Ивуаром и Эквадором

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт Немецкого футбольного союза
Норм состав, но почему не вызвали Клозе
Да и без Оливера Бирхоффа в атаке не понятно на что немцам рассчитывать
и кстати по поводу немцев, зачем эти Мусиалы и Ундавы, когда есть Мюллеры - отец и сын
У немцев снова почти нет чистого форварда. Только Ундав, и то он вряд ли будет в основе. Скорее всего Нагельсманн предпочтёт выпускать Вольтемаде или Хавертца. А так состав нормальный для четвертьфинала какого-нибудь. Пробиться дальше будет очень сложно бундестим. Там уже нужны подвиги Нойера, Виртца и Мусиалы
Комментарий скрыт
да, не немец, но турки и так обнаглели забирать себе в сборную всех этнических сограждан, которые родились и выросли в немецкой футбольной среде. Большинство из них как тот же Кенан Йылдыз даже не знают турецкого языка, поэтому обойдутся
И так состав довольно средний, так ещё и Гнабри выбыл
Ничего себе средний, тут больше половины основы дошла до полуфинала действующей ЛЧ. Замена - да, середняки, но в основе буквально несколько позиций слабенькие. Могут сыграть так: Нойер, Раум, Рюдигер/Шлоттербек, Та, Киммих, Гросс, Павлович/Штиллер, Виртц, Мусиала, Хавертц и последнего в атаку выберут из Вольтемаде, Карла и Сане, там все прекрасно перестаиваются.
Где Кейн??? )
Не взять лучшего бомбардира на турнир так себе решение :)
Странно что Митттельштедта не взяли.
давно не было у бундесманшафт такого слабого состава
В 2002 году не сильнее был состав, но до финала дошли.
Сейчас у немцев очень классная полузащита. А играть без чистого форварда им не привыкать.
но и не очень получается на уровне сборных
на чм 18 видел один их матч на стадионе против шведов, прям заметно было как тяжко им до удара нормального дело довести без нормального напа в штрафной
Уровень состава плюс минус сопоставим с Бразилией, думаю, 1/4 их потолок.
Угу. У Бразилии играет лучший ЦЗ АПЛ Габриэл, один из лучших ЦЗ ЛЧ Маркиньос, один из лучших опорников сезона в АПЛ Каземиро, Тиаго забивающий за середняк 22 мяча в АПЛ, Винисиус и Рафинья сколько бы их не критиковали в топ 5-10 на своей позиции в мире точно входят.
А у Германии Киммих безусловно топ, ну и Гнабри в этом сезоне безусловно топ, но ой Гнабри нет. А так и всё. Стабильность есть у Ундава, ну может и Рюдигера, если он не будет вылетать с травмами.
Бразильцы сильнее. Как же недооценивают их. Рафинья, Винисиус, Габриэль, Маркиньос, Алисон,Каземиро, Эндрик, Бруно
Против Кюрасао шансов нет.
Вспомните состав сборной Германии 2010. Да, эти ребята сейчас легенды безусловно, но до начала чм кого там считали прямо топом, особенно после травмы Баллака? Лам, Швайни? Согласен были топом. Клозе тоже, но уже тогда от него особо геройств никто не ждал, какой то звездой мирового уровня он не был. Подольски? Очень сомнительно. Нойер? Фактически третий вратарь сборной на тот момент. Мюллер и Озил перспективные юнцы. Это сейчас мы их легендами знаем. А тогда в Европе было не мало ребят чье будущее ожидалось куда ярче. А что по итогу? Они стали по всем бульдозером проходить. Разгромы с Аргентиной и Англией все думаю помнят. Да и с сильнейшей Испании будь Мюллер в составе неизвестно чем бы обернулось. Так и по этому составу. Есть пара прямо звёзд Нойер и Киммих. Есть сильная защита (Рюдигер, Та, Шлотербек и Антон точно не слабее по именам центрдефов которые были в 2006-2010 при всем уважении к метсельдеру и мертезакеру, а Хуммельск в своей пике был уже в 2014) и главное есть очень яркие футболисты которые могут сверкнуть Мусиала и Виртц точно могут удивить, футболисты сумасшедшего таланта, Павлович уже достаточно высокого уровня футболист. Надеюсь удивят и возьмут кубок, но это как фанат. В целом полуфинал вполне достижимая цель. И то что в число фаворитов их не относят это только плюс, ожиданий меньше. Главное что нет главной звезды, немцы всегда славились что у них именно команда
P.s. судя по составу будут играть в три цз. Вот единственное опасение. Традиционно немцы с тремя цз слабо выступают. Надеюсь нагильсман продублирует тактику баварии с нюансами под своих футболистов. К примеру Мусиалу налево а Виртца десяткой, но если смотреть на имена не похоже. Скорее все будет три цз с двумя десятками и ложной девяткой
аналогия понятная, но начнём с того, что главная проблема Германии - это тренер. А вторая - менталка и мотивация: Испания, Франция и Марокко (тайный фаворит кмк) их разорвут
В 2010 году была молодая бегущая команда. Заматерев, она забрала золото в 2014 году.
Тер штеген так и ни разу не сыграет на чемпионате мира, а Нойер на пятый свой чм поедет основным вратарем. Мне бы после 2016 года сложно было бы в такое поверить... Жаль конечно, в году 18 и 22 мог быть основным вратарем, Нойер как раз те турниры не особо хорошо отыграл.
Вообще у Марка за 14 лет карьеры в сборной всего лишь 19 официальных матчей за сборную и 25 матчей в товарках. На крупных турнирах он так и не сыграл, только лишь 4 матча на кубке Конфедераций.
