  • Аспас и «Сельта» продлили контракт до 2029 года. 38-летний форвард войдет в структуру клуба по окончании следующего сезона
«Сельта» продлила контракт с Яго Аспасом.

«Сельта» объявила, что Яго Аспас останется в структуре клуба после завершения карьеры.

Клуб из Виго объявил о продлении контракта с 38-летним капитаном команды до 2029 года. По окончании следующего сезона Аспас завершит карьеру и займет должность в структуре «Сельты».

«Яго Аспас продлил контракт с клубом своей жизни. Он сделал это, как и подобает легендам, с обязательствами в настоящем и в будущем. Он подписал контракт до 2029 года и продолжит защищать честь «Сельты» на поле в течение еще одного сезона. И когда он уйдет с поля, он вернется в клуб, присоединившись к его структуре.

Парень из Моаньи, который мечтал забить красивый гол «Сельту», в итоге стал сердцем и душой целой группы болельщиков. Воспитанник академии, который сделал невозможное рутиной, никогда не переставал верить и заставил целое поколение вырасти с чувством гордости за то, что они болеют за «Сельту». С ним пришли незабываемые вечера, его голы стали частью коллективной памяти болельщиков. Побиты рекорды, сыграны исторические матчи, появилось уникальное понимание этой эмблемы. Лучший бомбардир клуба за всю его историю, игрок, больше всего раз выходивший на поле в небесно-голубой футболке, и абсолютный символ для фанатов, которые узнают себя в его характере и корнях.

История Яго Аспаса и «Сельты» продолжается», – говорится в сообщении клуба.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Сельты»
Единственный игрок в истории Сельты, которого Мостовой ценит выше Мостового. Легенда Виго и сборной России.
Peter Parker
Единственный игрок в истории Сельты, которого Мостовой ценит выше Мостового. Легенда Виго и сборной России.
Аспас для России сделал больше, чем Мостовой, не забив решающий пенальти в 1/8 2018

Россия вышла в четвертьфинал ЧМ, а при Александре не могли выйти даже из группы...
Peter Parker
Единственный игрок в истории Сельты, которого Мостовой ценит выше Мостового. Легенда Виго и сборной России.
Не выше, но наравне а собой
Легенда Сельты и Ла Лиги, и сейчас даст фору некоторым.
Всегда будем уважать таких преданных футболистов, как тех же Хоакина или Хесуса Наваса
ЭКОНА СЕЛЬТЫ СПАИБО ЗА СЕЗОН УЧИТ МОЛОДЕЖЬ))))
