  • Беншимол после дубля «Ротору»: «Дзюба – лидер «Акрона», он заряжает нас эмоционально. Я просто очередной игрок, который всегда старается помочь»
Беншимол после дубля «Ротору»: «Дзюба – лидер «Акрона», он заряжает нас эмоционально. Я просто очередной игрок, который всегда старается помочь»

Нападающий «Акрона» Жилсон Беншимол заявил, что не считает себя лидером команды, так как эту роль выполняет капитан Артем Дзюба.

В среду тольяттинцы на выезде обыграли «Ротор» (2:0) в первом стыковом матче за право сыграть в РПЛ. Беншимол отметился дублем, Дзюба вернулся на поле после травмы.

– Ощущаешь ли ты сам себя лидером, так как тащишь команду в самый непростой момент?

– На самом деле я не могу так сказать. Я очередной игрок, который всегда старается помочь команде. Но у нас есть лидер, наш капитан – Артем Дзюба, который всегда старается нас заряжать эмоционально. Я же просто стараюсь быть тем, кто отдает максимум на поле, чтобы побеждать.

– В таком случае, как сильно ощущалась нехватка Дзюбы на поле, когда он был травмирован?

– Смотрите, Дзюба – такой же футболист на поле, как и мы. Были моменты, когда он получал травмы, из‑за чего у нас была ротация. Но главное в нашем деле – это всегда быть готовым и адаптироваться к той ситуации, которую мы имеем, чтобы совместно добиваться результата, – сказал Беншимол.

Беншимол в Локо бы зашёл неплохо, подходящий типаж форварда
добротный сезон проводит Беншимол - 25 официальных матчей (РПЛ, Кубок, переходные матчи) 12+1 голов+ассист под данным transfermarkt. вполне может засветиться на ЧМ и уехать в топ лигу
Хороший матч провел
Беншимол лучше Дзюбы
Ветра могут ослепнуть, но слоны?!!!
