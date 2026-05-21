Пол Мерсон: «Арсенал» выиграл АПЛ, потому что был лучшим на старте сезона, но все помнят лишь последние два месяца. Благодаря обороне для победы было достаточно одного гола»

Пол Мерсон: «Арсенал» стал чемпионом, потому что был лучшим на старте сезона.

Бывший полузащитник «Арсенала» Пол Мерсон рассказал, за счет чего «канониры» выиграли АПЛ.

«Арсенал» выиграл АПЛ , потому что был лучшей командой страны на старте сезона. Следует помнить, что у них был один из самых сложных стартов в истории Премьер-лиги. Команды, с которыми им пришлось играть на старте сезона, были потрясающими. В этом наша проблема – никто никогда не помнит август, сентябрь и октябрь. Поэтому Деклан Райс , вероятно, не получит награду «Игрок года». Все помнят последние два месяца сезона, когда Бруну Фернандеш отдал миллион ассистов.

Защита, вратарь, а также Деклан Райс и Мартин Субименди стали катализаторами чемпионства. Субименди как бы выпал из игры, потому что сезон выдался тяжелым и напряженным. Но благодаря такой обороне можно позволить себе побеждать с разницей в один мяч. Приятно, когда для победы в матче вам нужен всего один гол. Во вторник «Манчестер Сити » мог проиграть «Борнмуту» с разницей в четыре или пять мячей. Я не припомню ни одной игры в этом сезоне, в которой «Арсенал» можно было бы обыграть, забив пять голов.

Люди говорят, что «Арсенал» смотрелся не так хорошо, но в сезоне были моменты, когда онги были хороши. И по мере продолжения чемпионской гонки я не ожидал от «Арсенала» чего-то другого. Я не ждал зрелищности и того, что они будут побеждать с разницей в четыре-пять мячей, потому что на них оказывалось невероятное давление, чтобы они выиграли лигу после того, как три года подряд были вторыми.

Они играли определенным образом, и это принесло свои плоды – они стали чемпионами. И через десять, тридцать, сорок лет именно «Арсенал» будут помнить как победителя, а не «Ман Сити», который несся на всех парах и которому не повезло», – написал Мерсон.