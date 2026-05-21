  • Пол Мерсон: «Арсенал» выиграл АПЛ, потому что был лучшим на старте сезона, но все помнят лишь последние два месяца. Благодаря обороне для победы было достаточно одного гола»
Пол Мерсон: «Арсенал» выиграл АПЛ, потому что был лучшим на старте сезона, но все помнят лишь последние два месяца. Благодаря обороне для победы было достаточно одного гола»

Бывший полузащитник «Арсенала» Пол Мерсон рассказал, за счет чего «канониры» выиграли АПЛ.

«Арсенал» выиграл АПЛ, потому что был лучшей командой страны на старте сезона. Следует помнить, что у них был один из самых сложных стартов в истории Премьер-лиги. Команды, с которыми им пришлось играть на старте сезона, были потрясающими. В этом наша проблема – никто никогда не помнит август, сентябрь и октябрь. Поэтому Деклан Райс, вероятно, не получит награду «Игрок года». Все помнят последние два месяца сезона, когда Бруну Фернандеш отдал миллион ассистов.

Защита, вратарь, а также Деклан Райс и Мартин Субименди стали катализаторами чемпионства. Субименди как бы выпал из игры, потому что сезон выдался тяжелым и напряженным. Но благодаря такой обороне можно позволить себе побеждать с разницей в один мяч. Приятно, когда для победы в матче вам нужен всего один гол. Во вторник «Манчестер Сити» мог проиграть «Борнмуту» с разницей в четыре или пять мячей. Я не припомню ни одной игры в этом сезоне, в которой «Арсенал» можно было бы обыграть, забив пять голов.

Люди говорят, что «Арсенал» смотрелся не так хорошо, но в сезоне были моменты, когда онги были хороши. И по мере продолжения чемпионской гонки я не ожидал от «Арсенала» чего-то другого. Я не ждал зрелищности и того, что они будут побеждать с разницей в четыре-пять мячей, потому что на них оказывалось невероятное давление, чтобы они выиграли лигу после того, как три года подряд были вторыми.

Они играли определенным образом, и это принесло свои плоды – они стали чемпионами. И через десять, тридцать, сорок лет именно «Арсенал» будут помнить как победителя, а не «Ман Сити», который несся на всех парах и которому не повезло», – написал Мерсон.

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?46841 голос
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sports
Комментарии

Символично, что чемпионство принёс гол, забитый с углового
"Нападающие выигрывают матчи, защитники титулы"

Цитата САФ
"Нападающие выигрывают матчи, защитники титулы" Цитата САФ
Chat GPT?
Защита у Арса решила, так у Арсенала очень мало голов для чемпиона, только у Лестера столько же было.
Защита у Арса решила, так у Арсенала очень мало голов для чемпиона, только у Лестера столько же было.
А еще у Манчестра 2 раза, у Лестера меньше
Что за бред. После 15 тура Арсенал отставал от Сити на 3 очка. Так что вторая половина сезона была лучше.
Не нужно тегать МЮ, если какой-то хлам о нём упомянул. какое он имеет отношение к клубу?
