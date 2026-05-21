«Урал» отправил в ЭСК повторы гола «Махачкалы», где видно, что мяч полностью не пересекает линию ворот. Клуб считает, что у лайнсмена был искажен ракурс

«Урал» направил в ЭСК новые варианты повторов эпизода с голом «Махачкалы».

«Урал» стремится доказать, что судья ошибочно засчитал гол «Динамо» Махачкала в первом стыковом матче (0:1) за право сыграть РПЛ .

Полузащитник «Динамо » Махачкала Миро забил на пятой минуте матча. Селихов выбил мяч из ворот. Главный судья Антон Фролов засчитал гол , решив, что мяч пересек линию ворот. ВАР проверил эпизод и оставил решение Фролова в силе.

По данным инсайдера Ивана Карпова , «Урал » отправил в ЭСК повторы с технической камеры, на которых видно, что мяч полностью не пересекает линию ворот.



Фролов засчитал гол с подсказки лайнсмена Ермакова, однако уральцы обращают внимание на расположение линейного арбитра: он находился в стороне от ворот и смотрел на ворота под углом, что могло искажать ракурс.

