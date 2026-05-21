  «Урал» отправил в ЭСК повторы гола «Махачкалы», где видно, что мяч полностью не пересекает линию ворот. Клуб считает, что у лайнсмена был искажен ракурс
«Урал» отправил в ЭСК повторы гола «Махачкалы», где видно, что мяч полностью не пересекает линию ворот. Клуб считает, что у лайнсмена был искажен ракурс

«Урал» направил в ЭСК новые варианты повторов эпизода с голом «Махачкалы».

«Урал» стремится доказать, что судья ошибочно засчитал гол «Динамо» Махачкала в первом стыковом матче (0:1) за право сыграть РПЛ.

Полузащитник «Динамо» Махачкала Миро забил на пятой минуте матча. Селихов выбил мяч из ворот. Главный судья Антон Фролов засчитал гол, решив, что мяч пересек линию ворот. ВАР проверил эпизод и оставил решение Фролова в силе.

По данным инсайдера Ивана Карпова, «Урал» отправил в ЭСК повторы с технической камеры, на которых видно, что мяч полностью не пересекает линию ворот.

Фролов засчитал гол с подсказки лайнсмена Ермакова, однако уральцы обращают внимание на расположение линейного арбитра: он находился в стороне от ворот и смотрел на ворота под углом, что могло искажать ракурс.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
за такую камеру Урал надо в пердив отправить... позорище, 2026 год на дворе, а как будто на камеру телефона Сименс 90-х годов записано
Так они итак в пердиве, умник😂
пока ещё нет, у них переходные матчи, может и в РПЛ... они на перепутье
на камеру от тапка что ли снимали,и это в этоху,когда фан уйди и разного рода систем наподобии умный город. Позор,засчитывать такие голы.
Урал вернул нам наш 2007
Ты не видно что залетел и не видно что не залетел . Как по таким камерам можно что то доказать ?
Посмотрел я в телеграмме , руки вратаря Урала по лококоть за линией ворот, оттуда он и тащит мяч , уже из ворот к сожалению, но это факт, , еще было 85 минут игры, надо было забить всего один удар в створ, катали мяч туда сюда , зачем
Болельщики Еката , скиньтесь Уралу на норм камеру..
Ну, это позорное видео! Камера с соседнего дома через дорогу, метров 500, да?! )) Ничего же не видно толком! Наверное, если нет четкого видео, существуют специальные программы, которые могут помочь расчитать положение мяча в створе ворот. А вообще, если боковой скажет, что видел, как мяч пересек линию и он видел весь мяч за проекцией штанги с того места, где находился, то какие вопросы к нему?! До ВАР в таких эпизодах никто и не спорил бы, наверное. А сейчас кричат - покажите видео и докажите! )
Как раз видно же, что полностью пересёк, разве нет? Урал предоставил доказательство гола???
Хз, 4 раза пересмотрел - них... не видно, что по чём. В любом случае есть ответная игра, если Урал сильнее, то надо доказывать и забивать
Ты не видно что залетел и не видно что не залетел . Как по таким камерам можно что то доказать ?
Материалы по теме
Лапочкин о голе «Махачкалы» «Уралу»: «По ТВ кажется, что мяч полностью не пересек линию ворот. ВАР вмешался бы при очевидных доказательствах ошибки – значит, не нашли хороший ракурс»
21 мая, 09:14
«Урал» обратится в КДК после гола «Махачкалы», заявил Иванов: «На записи с технической камеры видно, что мяч не пересек линию. Судья совершил роковую ошибку»
21 мая, 09:13
Вратарь «Урала» Селихов о голе «Динамо» Махачкала: «Это наш колхоз. Решаются судьбы людей, клубов. Не знаю, как можно так распределять камеры»
21 мая, 06:46
Глава «Урала» Иванов про 0:1 от «Махачкалы»: «Гола не было, Селихов успел вытащить мяч. Этот же арбитр Фролов судил скандальный матч с «Родиной» и поставил 3 пенальти в наши ворота»
20 мая, 18:55
