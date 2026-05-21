«Урал» отправил в ЭСК повторы гола «Махачкалы», где видно, что мяч полностью не пересекает линию ворот. Клуб считает, что у лайнсмена был искажен ракурс
«Урал» направил в ЭСК новые варианты повторов эпизода с голом «Махачкалы».
«Урал» стремится доказать, что судья ошибочно засчитал гол «Динамо» Махачкала в первом стыковом матче (0:1) за право сыграть РПЛ.
Полузащитник «Динамо» Махачкала Миро забил на пятой минуте матча. Селихов выбил мяч из ворот. Главный судья Антон Фролов засчитал гол, решив, что мяч пересек линию ворот. ВАР проверил эпизод и оставил решение Фролова в силе.
По данным инсайдера Ивана Карпова, «Урал» отправил в ЭСК повторы с технической камеры, на которых видно, что мяч полностью не пересекает линию ворот.
Фролов засчитал гол с подсказки лайнсмена Ермакова, однако уральцы обращают внимание на расположение линейного арбитра: он находился в стороне от ворот и смотрел на ворота под углом, что могло искажать ракурс.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
