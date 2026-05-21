  • Тино Коста о «Спартаке»: «Я живу хорошо во многом благодаря тому контракту. Мне не стыдно об этом говорить, я понимал, что потеряю место в сборной Аргентины, но выиграю в финансовом плане»
Бывший полузащитник «Валенсии» Тино Коста высказался о мотивах перехода в «Спартак» в 2013 году. 

«Я разделил свою карьеру на этапы: этап борьбы – когда играешь за небольшие клубы и пытаешься заявить о себе; затем этап известности – это было время в «Валенсии», Лига чемпионов, чемпионат Испании, сборная Аргентины… Но футбол – такая же работа, как и любая другая, и после нее нужно жить. Потом наступил этап заработка денег, и мне пришлось уехать [в Россию].

Мне не страшно и не стыдно об этом говорить. Потому что сегодня я живу хорошо во многом благодаря контракту, который подписал в России. Это такая же работа, как любая другая, и на ней нужно зарабатывать деньги. Я понимал, что потеряю место в сборной Аргентины, но в финансовом плане я и моя семья выиграют. От такого предложения невозможно было отказаться», – сказал Коста в подкасте De todo un poco. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
У него и до Спартака за сборную два товарняка было сыграно, так что никакое место он не потерял. Нельзя потерять то, чего нет и не было никогда.
Официальных матчей за сборную Аргентины:
- мужики из комментов 0.
- Тино Коста 0.
На спортсе как минимум 30 аккаунтов с именем Лионель Месси, так что не факт, что у мужиков из комментариев 0 матчей.
А мне не стыдно говорить, что Тино Коста балабол. От сборной он отказался, от той сборной за которую сыграл 100 минут в двух товарняках? И в которую тебя перестали вызывать еще до Спартака? Маркус Рохо и Николас Пареха из Спартака в 2011 году спокойно были вызваны на Копа Америка. Клименте Родригеса тоже вызывали. Так что кто хотел, тот играл. Взять того же Паредаса, хоть и не из Спартака, но в сборную из Рпл вызвался
Да и ушел такой крутой игрок из Спартака аж в Дженоа, где благополучно провалился.
Да и вообще, в те годы почти в любую сборную можно было попасть играя в рпл. Будь то Сербия, Видичи и Красичи, хоть в Бразилию, Вагнеры и Ромуло.
Не только в те годы, два бразильца из Зенита поехали сейчас на чм
Коста тогда точно обедни не испортил. Играл вполне достойно, пользу приносил.
Какой обедни? То был период, когда Спартак стабильно занимал 5-6 места в чемпионатах. В первом сезоне Коста провёл 24 матча за Спартак, в следующем 7 и уехал по арендам. Смешно читать такое) все были крутые и классные, а по итогу те сезоны одни из худших периодов в 21 веке для Спартака, а Коста уж точно был пляжником и пассажиром
что принципиально изменилось за 13 лет?
Все правильно и по делу. Никогда не понимал осуждающих за то, что футболисты уходят за деньгами в лиги слабее. У них может быть один такой шанс срубить кучу бабок, почему нужно от него отказываться?
После завершения карьеры Вендела будем читать такие же истории под копирку, только про Зенит.
Именно поэтому Вендел наплевательски относится к сборам Зенита, прогуливая их и систематически опаздывая? Ну-ну.
Знаменитый Спартаковский менеджмент это когда: покупаешь игрока, выписываешь ему жирный контракт, а потом выясняется, что он не нужен тренеру/ не подходит под схему/ перестал шевелиться. И клуб вынужден платить ему зарплату 5 лет до конца контракта, хотя сыграл он от силы матчей 30, так и живем.
Это ты конкретно про Тино Косту или так, от балды что-то сказал без конкретики?
Мне казалось Коста провел в Спартак 2,5-3 года и не был провальной покупкой . Посмотрел - реально сыграл 30 игр и ушел
зажравшиеся москвичи — где они сейчас)))
А я думал за ромбик, Бескова и братьев Старостиных(
Старостиных?
Ну да, были такие братки в истории Спартака, которых в лагеря отправили за то, что фронтовую тушенку воровали. Ты не знала о таких легендах ФК Спартак?
Игрок нормальный, кстати, был. В Валенсии хорошо смотрелся, причём состав мышей в те годы был очень горячий: два Давида, Сольдадо, Парехо, Мата, Альба, Алькасер. Потом пришёл сингапурский аферист, неудачно ввязались в строительство стадиона и пришлось всех продать. Причём по сильно заниженным ценникам.
Переводя на русский язык-я корячился в маленьких клубах и Валенсии, чтобы получить жирный контракт в дикой России и отдыхать, причём сразу после подписания контракта)))
