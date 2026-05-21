Тино Коста о «Спартаке»: «Я живу хорошо во многом благодаря тому контракту. Мне не стыдно об этом говорить, я понимал, что потеряю место в сборной Аргентины, но выиграю в финансовом плане»
Бывший полузащитник «Валенсии» Тино Коста высказался о мотивах перехода в «Спартак» в 2013 году.
«Я разделил свою карьеру на этапы: этап борьбы – когда играешь за небольшие клубы и пытаешься заявить о себе; затем этап известности – это было время в «Валенсии», Лига чемпионов, чемпионат Испании, сборная Аргентины… Но футбол – такая же работа, как и любая другая, и после нее нужно жить. Потом наступил этап заработка денег, и мне пришлось уехать [в Россию].
Мне не страшно и не стыдно об этом говорить. Потому что сегодня я живу хорошо во многом благодаря контракту, который подписал в России. Это такая же работа, как любая другая, и на ней нужно зарабатывать деньги. Я понимал, что потеряю место в сборной Аргентины, но в финансовом плане я и моя семья выиграют. От такого предложения невозможно было отказаться», – сказал Коста в подкасте De todo un poco.
Да и ушел такой крутой игрок из Спартака аж в Дженоа, где благополучно провалился.