«Арис» о Кокорине: «Клуб стремится снизить средний возраст состава, поэтому принял решение расстаться. Александр навсегда останется нашей легендой»

«Арис» о Кокорине: хотим снизить возраст состава, он навсегда наша легенда.

Пресс-секретарь «Ариса » Костас Пападопулос рассказал, почему клуб принял решение не продлевать контракт с Александром Кокориным .

Заключительный матч сезона против АЕК 22 мая станет прощальным для 35-летнего форварда в составе кипрского клуба.

«Клуб стремится снизить средний возраст состава. Поэтому руководство обсудило ситуацию с Кокориным и приняло решение расстаться.

Безусловно, Кокорин является и всегда будет считаться легендой клуба. Его качества не вызывают никаких сомнений, но в футболе рано или поздно любой цикл подходит к концу.

Мы всегда будем любить и уважать Кокорина, и да – он навсегда останется легендой клуба», – сказал Пападопулос.

