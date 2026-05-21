  «Арис» о Кокорине: «Клуб стремится снизить средний возраст состава, поэтому принял решение расстаться. Александр навсегда останется нашей легендой»
«Арис» о Кокорине: «Клуб стремится снизить средний возраст состава, поэтому принял решение расстаться. Александр навсегда останется нашей легендой»

Пресс-секретарь «Ариса» Костас Пападопулос рассказал, почему клуб принял решение не продлевать контракт с Александром Кокориным.

Заключительный матч сезона против АЕК 22 мая станет прощальным для 35-летнего форварда в составе кипрского клуба.

«Клуб стремится снизить средний возраст состава. Поэтому руководство обсудило ситуацию с Кокориным и приняло решение расстаться.

Безусловно, Кокорин является и всегда будет считаться легендой клуба. Его качества не вызывают никаких сомнений, но в футболе рано или поздно любой цикл подходит к концу.

Мы всегда будем любить и уважать Кокорина, и да – он навсегда останется легендой клуба», – сказал Пападопулос.

Кокорин уезжает с Кипра. В РПЛ или закончит карьеру?

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Sport24
> Клуб стремится снизить средний возраст состава, поэтому принял решение расстаться

Фодерингем - 1991 г.р.
Алвес - 1991 г.р.
Голдсон - 1992 г.р.
Балогун - 1988 г.р.
Коррея - 1991 г.р.
Яго - 1992 г.р.
Гомис - 1992 г.р.
Кокорин - 1991 г.р.

Вы верите? Я верю.
ОтветКамбоджа Иванов
ну и что, всем этим ребятам лет по 20!
а,ой...
😥
ОтветКамбоджа Иванов
Там как раз кто в этом списке почти все продлили контракт на один год
Как будто из футбольного менеджера текст
Возьмут в Динамо закончить красиво, или нет?)
Пора на покой
Кокорин не только легенда Ариса, но и РПЛ. Такие контракты подписывал, просто атас! При этом не играл толком нигде. В тюрьме отсидел опять же, тоже не каждому дано. )
