«Арис» о Кокорине: «Клуб стремится снизить средний возраст состава, поэтому принял решение расстаться. Александр навсегда останется нашей легендой»
Пресс-секретарь «Ариса» Костас Пападопулос рассказал, почему клуб принял решение не продлевать контракт с Александром Кокориным.
Заключительный матч сезона против АЕК 22 мая станет прощальным для 35-летнего форварда в составе кипрского клуба.
«Клуб стремится снизить средний возраст состава. Поэтому руководство обсудило ситуацию с Кокориным и приняло решение расстаться.
Безусловно, Кокорин является и всегда будет считаться легендой клуба. Его качества не вызывают никаких сомнений, но в футболе рано или поздно любой цикл подходит к концу.
Мы всегда будем любить и уважать Кокорина, и да – он навсегда останется легендой клуба», – сказал Пападопулос.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Sport24
Фодерингем - 1991 г.р.
Алвес - 1991 г.р.
Голдсон - 1992 г.р.
Балогун - 1988 г.р.
Коррея - 1991 г.р.
Яго - 1992 г.р.
Гомис - 1992 г.р.
Кокорин - 1991 г.р.
