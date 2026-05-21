Рикельме предлагает пригласить в «Реал» Холанда и Клоппа. Бизнесмен сегодня объявит об участии в выборах президента мадридцев (El Confidencial)
Бизнесмен Энрике Рикельме сегодня должен официально подтвердить свою кандидатуру на выборах президента «Реала», сообщает El Confidencial.
Согласно источникам в спортивных кругах, бизнесмен делает ставку на две фигуры, призванные завоевать симпатии сосьос. Так, он предлагает Юргена Клоппа в качестве главного тренера, а Эрлинга Холанда в качестве звездного трансфера.
Приобретение форварда «Манчестер Сити» знаменует собой громкий ход, нацеленный на то, чтобы бросить вызов действующему президенту Флорентино Пересу. По информации источников, близких к ходу переговоров, Рикельме уже провел несколько встреч с окружением Клоппа. Он намерен сделать нынешнего руководителя футбольного направления Red Bull вторым краеугольным камнем своего проекта.
Используя эти активы, Рикельме намерен убедить сосьос в том, что «Реал» нуждается в «свежей крови». Это касается не только высшего руководства клуба, но и всех уровней организации, в особенности спортивного департамента.
Гораздо важнее другое - он выступает против идеи Переса о начале приватизации клуба и его постепенной продажи в руки частных инвесторов. И вот это в долгосрочной перспективе может сыграть в его пользу и стать мощным козырем. Среди сосьос очень много приверженцев консервативных взглядов и сама мысль о продажи даже малой части Реала частным инвесторам для них недопустима. Да, сейчас на выборах у Рикельме будет мало шансов. Но он заявит о себе в качестве альтернативы Пересу и сможет продвигать свою программу и после выборов, оппонируя Пересу. Он будет давить на тему продажи клуба, которая для сосьос болезненна и в этом слабая точка Переса. Это будет вносить раскол в ряды сосьос и не позволит Пересу заручиться их полной поддержкой на референдуме по вопросу приватизации клуба. В перспективе это может сделать Рикельме главным фаворитом выборов Реала на тот момент, когда Перес уйдет - потому что его уже будут знать.
Президентом двух клубов одновременно быть нельзя.