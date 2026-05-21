  Рикельме предлагает пригласить в «Реал» Холанда и Клоппа. Бизнесмен сегодня объявит об участии в выборах президента мадридцев (El Confidencial)
Рикельме предлагает пригласить в «Реал» Холанда и Клоппа. Бизнесмен сегодня объявит об участии в выборах президента мадридцев (El Confidencial)

Бизнесмен Энрике Рикельме сегодня должен официально подтвердить свою кандидатуру на выборах президента «Реала», сообщает El Confidencial.

Согласно источникам в спортивных кругах, бизнесмен делает ставку на две фигуры, призванные завоевать симпатии сосьос. Так, он предлагает Юргена Клоппа в качестве главного тренера, а Эрлинга Холанда в качестве звездного трансфера.

Приобретение форварда «Манчестер Сити» знаменует собой громкий ход, нацеленный на то, чтобы бросить вызов действующему президенту Флорентино Пересу. По информации источников, близких к ходу переговоров, Рикельме уже провел несколько встреч с окружением Клоппа. Он намерен сделать нынешнего руководителя футбольного направления Red Bull вторым краеугольным камнем своего проекта.

Используя эти активы, Рикельме намерен убедить сосьос в том, что «Реал» нуждается в «свежей крови». Это касается не только высшего руководства клуба, но и всех уровней организации, в особенности спортивного департамента.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: El Confidencial
один не хочет тренеровать, у второго контракт на 15 лет, отличные предложения господин Рикельме, но увы, сейчас вы не станете президентом
Не на 15 лет контракт а на 10 из которых 1 уже истек и никто не запрещал трансферы с действующими контрактами.закинут 150 лимонов и все.тем более Гвардиола уходит
Холланд стоит поллярда минимум
А если Перес успеет заключить контракт с Моуриньо, Рикельме будет выплачивать неустойку за увольнение или как?
Есть такая вероятность. Зависит от того, что конкретно будет написано в контракте.
По идее контракт может быть заключен только летом. Хотя хз что написано в уставе Реала
Ну Рикельме давний фанат Клоппа и в своей программе на выборы 2021 года, на которые в итоге ему не удалось зарегистрироваться, он тоже планировал привести в клуб Клоппа. Поэтому это его обещание неудивительно. Покупка Холанда - это тоже громкое обещание, которых всегда много перед выборами и этот трансфер не относится к разряду неосуществимых в среднесрочной перспективе.

Гораздо важнее другое - он выступает против идеи Переса о начале приватизации клуба и его постепенной продажи в руки частных инвесторов. И вот это в долгосрочной перспективе может сыграть в его пользу и стать мощным козырем. Среди сосьос очень много приверженцев консервативных взглядов и сама мысль о продажи даже малой части Реала частным инвесторам для них недопустима. Да, сейчас на выборах у Рикельме будет мало шансов. Но он заявит о себе в качестве альтернативы Пересу и сможет продвигать свою программу и после выборов, оппонируя Пересу. Он будет давить на тему продажи клуба, которая для сосьос болезненна и в этом слабая точка Переса. Это будет вносить раскол в ряды сосьос и не позволит Пересу заручиться их полной поддержкой на референдуме по вопросу приватизации клуба. В перспективе это может сделать Рикельме главным фаворитом выборов Реала на тот момент, когда Перес уйдет - потому что его уже будут знать.
Он явно не хочет побеждать на выборах. Любому сосьос понятно, что Реалу сейчас нужен не центрфорвард, а полузащитник. Обещал бы тогда уж Витинью
Конечно, Реалу же не хватает еще одной примы в нападении для побед. Отличная идея
Надеюсь он выиграет.
Очередной популист. Плоско и тупо.
Я думал Хуан Роман Рикельме стал бизнесменом и метит в президенты Реала
Нет, бизнесменом он не стал, но стал президентом «Бока Жуниорс».
Президентом двух клубов одновременно быть нельзя.
Никто в это не поверит. Трансфер Холланда - абсолютно нереально, запросят космосумму, а Клопп просто не хочет тренировать
