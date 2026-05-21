Рикельме предлагает пригласить в «Реал» Холанда и Клоппа. Бизнесмен сегодня объявит об участии в выборах президента мадридцев (El Confidencial)

Рикельме предлагает пригласить в «Реал» Клоппа и Холанда.

Бизнесмен Энрике Рикельме сегодня должен официально подтвердить свою кандидатуру на выборах президента «Реала », сообщает El Confidencial.

Согласно источникам в спортивных кругах, бизнесмен делает ставку на две фигуры, призванные завоевать симпатии сосьос. Так, он предлагает Юргена Клоппа в качестве главного тренера, а Эрлинга Холанда в качестве звездного трансфера.

Приобретение форварда «Манчестер Сити» знаменует собой громкий ход, нацеленный на то, чтобы бросить вызов действующему президенту Флорентино Пересу . По информации источников, близких к ходу переговоров, Рикельме уже провел несколько встреч с окружением Клоппа. Он намерен сделать нынешнего руководителя футбольного направления Red Bull вторым краеугольным камнем своего проекта.

Используя эти активы, Рикельме намерен убедить сосьос в том, что «Реал» нуждается в «свежей крови». Это касается не только высшего руководства клуба, но и всех уровней организации, в особенности спортивного департамента.