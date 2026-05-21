96 неисправленных ошибок совершили судьи в РПЛ-2025/26. Чаще всего ошибались в пользу «Акрона», «Спартака» и «Ахмата» и против «Крыльев», «Зенита» и ЦСКА («СЭ»)
Судьи в Мир РПЛ-2025/26 ошибались чаще по сравнению с предыдущим сезоном.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», в 240 матчах завершившегося сезона РПЛ судьи приняли 96 неверных решений, не исправленных с помощью ВАР (по 0,4 за игру в среднем). В предыдущем розыгрыше было допущено 88 таких ошибок (0,37 в среднем за игру).
ВАР в этом сезоне РПЛ вмешивался 147 раз, при этом первоначальные решения судей менялись в 139 случаях. В предыдущем сезоне видеоарбитры вмешались 134 раза.
Чаще всего судьи ошибались в пользу «Акрона» (10 решений), следом идут «Спартак» и «Ахмат» (по 9 ошибок). Меньше всего ошибок было в пользу «Зенита» и махачкалинского «Динамо» – по 2.
Лидерами по количеству ошибок «против» стали «Крылья Советов» (9), «Зенит» и ЦСКА (по 8), следом идут «Краснодар», «Локомотив», «Ростов» и «Динамо» Махачкала (по 7). реже всего ошибались против «Пари НН» (2).
Наибольший баланс неисправленных ошибок «за» и «против» у «Пари НН» (+6), наименьший – у «Зенита» (-6).
P/S
Напомню, что гол Балтики в ворота Зенита отменили правильно, по решению ЭСК.
Вот по моим Крыльям статистика в целом верно все отображает
Ну а в пользу Спартака и Краснодара по факту много решений в последние годы, но у Краснодара много мелких фолов и на жк, поэтому в статистике нет
- Зенит - чемпион!!!, не смотря ни на что.
- Спартак, перекормленый бромантаном, даже с помощью судей не в состоянии зацепиться за 3 место.
А в конечном итоге - все эти хейтерские вопли за "газпромовское судейство" выглядят смешно и нелепо.
В итоге:
Пару ошибок в пользу Зенита мусолят по полгода, а на ошибки против Зенита закрывают глаза (их как бы нет)
Два «фарм-клуба» едва не лишают Зенит титула.