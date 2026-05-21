96 неисправленных ошибок совершили судьи в РПЛ-2025/26. Чаще всего ошибались в пользу «Акрона», «Спартака» и «Ахмата» и против «Крыльев», «Зенита» и ЦСКА («СЭ»)

«Зенит» больше всех страдал от решений арбитров в этом сезоне РПЛ.

Судьи в Мир РПЛ-2025/26 ошибались чаще по сравнению с предыдущим сезоном.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в 240 матчах завершившегося сезона РПЛ судьи приняли 96 неверных решений, не исправленных с помощью ВАР (по 0,4 за игру в среднем). В предыдущем розыгрыше было допущено 88 таких ошибок (0,37 в среднем за игру).

ВАР в этом сезоне РПЛ вмешивался 147 раз, при этом первоначальные решения судей менялись в 139 случаях. В предыдущем сезоне видеоарбитры вмешались 134 раза.

Чаще всего судьи ошибались в пользу «Акрона » (10 решений), следом идут «Спартак » и «Ахмат » (по 9 ошибок). Меньше всего ошибок было в пользу «Зенита» и махачкалинского «Динамо» – по 2.

Лидерами по количеству ошибок «против» стали «Крылья Советов » (9), «Зенит » и ЦСКА (по 8), следом идут «Краснодар», «Локомотив», «Ростов» и «Динамо» Махачкала (по 7). реже всего ошибались против «Пари НН» (2).

Наибольший баланс неисправленных ошибок «за» и «против» у «Пари НН» (+6), наименьший – у «Зенита» (-6).