  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • 96 неисправленных ошибок совершили судьи в РПЛ-2025/26. Чаще всего ошибались в пользу «Акрона», «Спартака» и «Ахмата» и против «Крыльев», «Зенита» и ЦСКА («СЭ»)
0

96 неисправленных ошибок совершили судьи в РПЛ-2025/26. Чаще всего ошибались в пользу «Акрона», «Спартака» и «Ахмата» и против «Крыльев», «Зенита» и ЦСКА («СЭ»)

«Зенит» больше всех страдал от решений арбитров в этом сезоне РПЛ.

Судьи в Мир РПЛ-2025/26 ошибались чаще по сравнению с предыдущим сезоном.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», в 240 матчах завершившегося сезона РПЛ судьи приняли 96 неверных решений, не исправленных с помощью ВАР (по 0,4 за игру в среднем). В предыдущем розыгрыше было допущено 88 таких ошибок (0,37 в среднем за игру).

ВАР в этом сезоне РПЛ вмешивался 147 раз, при этом первоначальные решения судей менялись в 139 случаях. В предыдущем сезоне видеоарбитры вмешались 134 раза.

Чаще всего судьи ошибались в пользу «Акрона» (10 решений), следом идут «Спартак» и «Ахмат» (по 9 ошибок). Меньше всего ошибок было в пользу «Зенита» и махачкалинского «Динамо» – по 2.

Лидерами по количеству ошибок «против» стали «Крылья Советов» (9), «Зенит» и ЦСКА (по 8), следом идут «Краснодар», «Локомотив», «Ростов» и «Динамо» Махачкала (по 7). реже всего ошибались против «Пари НН» (2).

Наибольший баланс неисправленных ошибок «за» и «против» у «Пари НН» (+6), наименьший – у «Зенита» (-6).

Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?38449 голосов
Жаль, большая потеря АПЛПеп Гвардиола
Ура, это шанс для остальных командМикель Артета
Пока просто не верюМайкл Кэррик
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
logoАкрон
видеоповторы
logoЛокомотив
logoДинамо Махачкала
logoКраснодар
logoЗенит
logoКрылья Советов
logoАхмат
logoСпартак
logoСпорт-Экспресс
logoЦСКА
logoРостов

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Рейтинг на основе разбора ЭСК? Достаточно вспомнить, как нелепо оправдывал судейский корпус решения своих подопечных, чтобы не воспринимать этот рейтинг всерьёз.
P/S
Напомню, что гол Балтики в ворота Зенита отменили правильно, по решению ЭСК.
ОтветВладимир Маньков
Рейтинг на основе разбора ЭСК? Достаточно вспомнить, как нелепо оправдывал судейский корпус решения своих подопечных, чтобы не воспринимать этот рейтинг всерьёз. P/S Напомню, что гол Балтики в ворота Зенита отменили правильно, по решению ЭСК.
Комментарий скрыт
ОтветMaxeg
Комментарий скрыт
Да-да, зато вот альтернативная точка зрения основана именно что на серьёзной аналитике. Никто ничего не считал и не анализировал, но зато блохеры с пятачками типа борзыкиных-жирных-кузьмичей поорали в нужную сторону для подходящей по уровню аудитории - вот это уже аналитика! Не то что тут подсчёты какие-то.
В прошлом году тоже примерно такая же картинка по Зениту была ,админресурс , он такой
ОтветМаксим Никитин
В прошлом году тоже примерно такая же картинка по Зениту была ,админресурс , он такой
Комментарий скрыт
ОтветSGS55
Комментарий скрыт
оправдания от чего? титул в кармане, даже несмотря на эту статистику
Смешная попытка выставить Зенит жертвами судей. Титул не оспариваю, есть и есть
ОтветPeter Sakic
Смешная попытка выставить Зенит жертвами судей. Титул не оспариваю, есть и есть
Так кто чемпионат смотрел - реально заметит, сколько кривых решений было против Зенита
Вот по моим Крыльям статистика в целом верно все отображает

Ну а в пользу Спартака и Краснодара по факту много решений в последние годы, но у Краснодара много мелких фолов и на жк, поэтому в статистике нет
ОтветPeter Sakic
Смешная попытка выставить Зенит жертвами судей. Титул не оспариваю, есть и есть
Комментарий скрыт
Краснодар явно попал не в ту компанию, он безальтернативный лидер по судейским решениям в его пользу, их там куда больше десятка.
Ответvadimevstratov2@gmail.com
Краснодар явно попал не в ту компанию, он безальтернативный лидер по судейским решениям в его пользу, их там куда больше десятка.
Комментарий скрыт
ОтветViHaSo
Комментарий скрыт
Комментарий скрыт
Просто рейтинг Боброва, который не основывается ни на чем. Он просто ультимативно сам решает где ошибка по его мнению, а где не ошибка. Мусор.
Ответezhedota
Просто рейтинг Боброва, который не основывается ни на чем. Он просто ультимативно сам решает где ошибка по его мнению, а где не ошибка. Мусор.
Чуть ли не единственный нормальный адекватный комментарий на ветке. Жаль, что 99% относятся к Боброву как к какому-то непререкаемому эксперту в судейских делах.
ОтветKitoglab
Чуть ли не единственный нормальный адекватный комментарий на ветке. Жаль, что 99% относятся к Боброву как к какому-то непререкаемому эксперту в судейских делах.
Комментарий скрыт
А откуда такая статистика взята вообще? У Мажича в среднем за 8 игр 1 ошибка, что меньше данной статистики раза в 3. На основе чего взяты эти цифры?
Ответpure41997
А откуда такая статистика взята вообще? У Мажича в среднем за 8 игр 1 ошибка, что меньше данной статистики раза в 3. На основе чего взяты эти цифры?
Комментарий скрыт
ОтветPelerin
Комментарий скрыт
Ну уж совсем больного пациента вспомнили)) наяривает на статистику месси так, будто она его личная
Естественно, после этой новости все неравнодушные болельщики "ФК Чемион-кто-угодно-но-не-Зенит" скажут, что статья заказная и критерии не те и всё подтасовано. Также как говорили про "справедливое" удаление Педро/Фантомный ноготь мизинца Дивеева и тд и тп.
Ответjoshuamoshua
Естественно, после этой новости все неравнодушные болельщики "ФК Чемион-кто-угодно-но-не-Зенит" скажут, что статья заказная и критерии не те и всё подтасовано. Также как говорили про "справедливое" удаление Педро/Фантомный ноготь мизинца Дивеева и тд и тп.
Ага, а если этот сэ напишет что то плохое про Зенит то придут питерские и уже они будут говорить "эта ложь!!!!! Это заказная статья!!!! Ее делали москвичи!!!"
Ответблокад блокадыч
Ага, а если этот сэ напишет что то плохое про Зенит то придут питерские и уже они будут говорить "эта ложь!!!!! Это заказная статья!!!! Ее делали москвичи!!!"
Конспирология - один из трех китов, на чем держится вера антизенитчиков. Намекаете, что СЭ заставил (или мотивировал) судей большую часть сезона ошибаться в пользу соперников Зенита, чтобы потом подвести в статье эти нелицеприятные итоги?
Выводы, на основании этой информации:
- Зенит - чемпион!!!, не смотря ни на что.
- Спартак, перекормленый бромантаном, даже с помощью судей не в состоянии зацепиться за 3 место.
А в конечном итоге - все эти хейтерские вопли за "газпромовское судейство" выглядят смешно и нелепо.
В пользу Спартака ошибались, когда ставили пенки типа как за "игру рукой" Умярова?)))))
ОтветРустам Гусейнов
В пользу Спартака ошибались, когда ставили пенки типа как за "игру рукой" Умярова?)))))
много смешных ставили )
Из года в год слышим: У Зенита админ ресурс, фарм-клубы и и тд.

В итоге:

Пару ошибок в пользу Зенита мусолят по полгода, а на ошибки против Зенита закрывают глаза (их как бы нет)
Два «фарм-клуба» едва не лишают Зенит титула.
ОтветMaxim I
Из года в год слышим: У Зенита админ ресурс, фарм-клубы и и тд. В итоге: Пару ошибок в пользу Зенита мусолят по полгода, а на ошибки против Зенита закрывают глаза (их как бы нет) Два «фарм-клуба» едва не лишают Зенит титула.
Сам то веришь в эту белиберду?
Ответx11_KEBAB_11x
Сам то веришь в эту белиберду?
А чего верить или не верить. Вот статистика. Спорить особо не о чем тут. Другое дело что болельщики некоторого клуба плевать хотели на цифры. У них зпрф, потому что за РФ. И в принципе этого уже достаточно.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Станислав Черчесов: «Когда за спиной ВАР, квалификация судьи теряется – он ждут, что ему кто-то подскажет. Если нет ответственности, то нет и роста»
вчера, 09:58
Экс-арбитр Федотов о критике судейства: «В этом году совсем перебор – буквально подбивали клубы высказывать недоверие Мажичу. Придет кто-то новый и начнет ломать – мы откатимся назад»
19 мая, 17:01
Джон Кордоба: «Зенит» – машина во всех смыслах. Мы боролись с ним, другими командами, судьями, со всем»
18 мая, 16:43Видео
Рекомендуем
Главные новости
У Мартинеса небольшой перелом пальца, операция не потребуется. Вратарь Аргентины пропустит 20 дней и должен восстановиться к первому матчу ЧМ
18 минут назад
«МЮ» заплатит за Эдерсона 48+5 млн евро. Переговоры с «Аталантой» почти завершены (Sportitalia)
27 минут назад
Павлюченко призвал российских игроков переходить в топ-лиги Европы: «Когда приходит Италия, Испания, Англия – нужно ехать, чтобы потом не жалеть. Мы чуть застряли в развитии»
34 минуты назад
«Барселона» еще надеется купить Кейна, Альвареса или Жоао Педро
38 минут назад
«Ланс» выиграл Кубок Франции впервые в истории – после трех поражений в финале
сегодня, 21:10
«Ланс» выиграл Кубок Франции, победив «Ниццу» в финале – 3:1. У Товена гол и ассист Эдуару
сегодня, 21:03
Моуринью нравится Бастони. «Интер» хочет не менее 70 млн евро – «Реал» может столько заплатить
сегодня, 20:59
Агент Гвардиолы о том, что «Аль-Наср» Роналду предлагал тренеру 130 млн евро в год: «Контакты были, но без обязательств и предложения. И сумма не такая большая»
сегодня, 20:47
Тухель о вызове Стоунза на ЧМ-2026: «Футболист мирового класса. Он играл не так много, как мы бы хотели, но у нас еще 4 недели. Верю, что он проведет сильный турнир»
сегодня, 20:40
«Реал» попробует купить Энцо. Велика вероятность, что хавбек летом покинет «Челси» (The Independent)
сегодня, 20:30
Ко всем новостям
Последние новости
«Ренн» сыграет в Лиге Европы, «Монако» – в квалификации Лиги конференций
9 минут назад
Дембеле, Гринвуд, Товен и Барколя – в сборной сезона Лиги 1 от WhoScored
18 минут назад
Шалимов о чемпионстве «Зенита»: «Это не «Бавария», он не выглядел непобедимой машиной и не показывал красивого футбола, но Семак выжимал максимум. РПЛ стала очень сложной»
20 минут назад
Гвардиола о трибуне «Этихада» в его честь: «Нет слов – это одна из величайших почестей, огромная благодарность «Сити». Приятно, что моя энергия останется здесь навсегда»
35 минут назад
Слот про пост Салаха о «Ливерпуле»: «Мо был вполне доволен стилем игры в прошлом году – он привел нас к чемпионству. Мне не нравилось многое в нашей игре в этом сезоне»
51 минуту назад
Бесплатный показ матчей сборной Франции на ЧМ-2026 в кинотеатрах обсуждают в Федерации футбола страны: «Чемпионат мира должен быть доступен каждому»
52 минуты назад
Олег Иванов: «Зенит»-2025/26 достоин уважения, но до восхищения далеко. У Семака нет игроков уровня Малкома и Клаудиньо – и стало меньше «изюма», нестандартных решений»
54 минуты назад
Бышовец о возвращении Шварца: «При нем «Динамо» играло, был креатив в атаке и надежность в обороне. У Сандро были хорошие отношения с игроками – чувствовалось единение»
сегодня, 20:57
Пименов про финал Кубка: «Шансы «Спартака» и «Краснодара» абсолютно равны. Нет уверенности в результативности матча: игроки могут проявлять осторожность»
сегодня, 20:54
Модрич о спортивном долголетии: «Моя страсть к футболу – основа всего. Плюс полноценный сон, качественные тренировки, внимание к каждой мелочи»
сегодня, 20:48
Рекомендуем