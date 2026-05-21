Салах сыграет с Россией 29 мая, заявил генсек Федерации Египта Аззам: «Мохамед – лидер и капитан нашей сборной, матч пройдет у нас дома»
Вингер «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах примет участие в BetBoom товарищеском матче с командой России.
Об этом сообщил генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Мустафа Аззам. Игра состоится в Каире 29 мая.
«Мохамед Салах – лидер и капитан нашей сборной. Матч с Россией пройдет у нас дома, поэтому, конечно, он примет в нем участие», – сказал Аззам.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
