Салах сыграет с Россией 29 мая, заявил генсек Федерации Египта Аззам: «Мохамед – лидер и капитан нашей сборной, матч пройдет у нас дома»

Салах сыграет в товарищеском матче с Россией.

Вингер «Ливерпуля » и сборной Египта Мохамед Салах примет участие в BetBoom товарищеском матче с командой России.

Об этом сообщил генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Мустафа Аззам. Игра состоится в Каире 29 мая.

«Мохамед Салах – лидер и капитан нашей сборной. Матч с Россией пройдет у нас дома, поэтому, конечно, он примет в нем участие», – сказал Аззам.