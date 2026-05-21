  Жоан Лапорта: «Следующий сезон будет еще труднее – ожидания будут расти. Игроки создают в «Барселоне» собственную легенду»
Жоан Лапорта: «Следующий сезон будет еще труднее – ожидания будут расти. Игроки создают в «Барселоне» собственную легенду»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что следующий сезон будет сложнее из-за возросших ожиданий.

В среду состоялся праздничный ужин «Барселоны» в честь побед в Ла Лиге и Суперкубке Испании в сезоне-2025/26.

«Очевидно, что основная команда очень сплочена. Оглядываясь на сезон в целом, можно сказать, что это были прекрасные моменты. Я очень рад.

Деку (спортивный директор «Барселоны» – Спортс’‘) проделывает замечательную работу, и Ханси Флик, кажется, с удовольствием предвкушает, что ждет нас впереди. Следующий сезон будет еще сложнее. Ожидания будут расти, и игроки осознают, что они создают собственную легенду в «Барсе» – клубе, который приветствует их и позволяет им продолжать создавать прекрасную историю», – сказал Лапорта.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
жаль, что модерация на нашем с вами любимом спортсе не выдаёт пермачи за откровенные байтерские комменты по типу тех, что мы видим чуть ниже. хотя все же уже в курсе, что "свои" акки имеют иммунитет. надо же актив хоть какой-то поддерживать, чтобы с буков дальше рекламу фармить :)
Да забей, это обычный троллинг тупостью👍
За кучу лет на спорце можно было уже иммунитет выработать для такого👍
не удивлюсь если эти провокаторы на зп у спортса сидят, а-ля ригоберки.
вперёд ла массия
Само собой очевидное, потому что дальше только один путь, идти и брать ЛЧ. Внутри страны без шансов практически для соперников, остается нужно точечно усилиться под ЛЧ и расти молодежи, крепнуть как физически, так и ментально. Команда играет в офигенно красивый футбол.
Само собой очевидное, потому что дальше только один путь, идти и брать ЛЧ. Внутри страны без шансов практически для соперников, остается нужно точечно усилиться под ЛЧ и расти молодежи, крепнуть как физически, так и ментально. Команда играет в офигенно красивый футбол.
Ну почему? «Реал» на эмоциях может навязать борьбу. «Атлетико» не понятно, что в этот раз они будут сливать, чемпионат, кубок или ЛЧ? В общем расслабляться «Барсе» и на внутренней арене нельзя. В ЛЧ все будет зависеть в какой физической форме и состоянии подойдет команда. Если опять травмы замучают, то рассчитывать не на что.
