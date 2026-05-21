Жоан Лапорта: «Следующий сезон будет еще труднее – ожидания будут расти. Игроки создают в «Барселоне» собственную легенду»

Жоан Лапорта: следующий сезон будет еще сложнее.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что следующий сезон будет сложнее из-за возросших ожиданий.

В среду состоялся праздничный ужин «Барселоны» в честь побед в Ла Лиге и Суперкубке Испании в сезоне-2025/26.

«Очевидно, что основная команда очень сплочена. Оглядываясь на сезон в целом, можно сказать, что это были прекрасные моменты. Я очень рад.

Деку (спортивный директор «Барселоны» – Спортс’‘) проделывает замечательную работу, и Ханси Флик , кажется, с удовольствием предвкушает, что ждет нас впереди. Следующий сезон будет еще сложнее. Ожидания будут расти, и игроки осознают, что они создают собственную легенду в «Барсе» – клубе, который приветствует их и позволяет им продолжать создавать прекрасную историю», – сказал Лапорта.