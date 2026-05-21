  • V инклюзивный турнир по мини-футболу для детей Кубок «Абсолют» прошел в Серпухове. В мероприятии участвовали Сычев и Стогниенко
V инклюзивный турнир по мини-футболу Кубок «Абсолют» прошел с 14 по 16 мая 2026 года в подмосковном Серпухове. Событие объединяет детей с особенностями развития, ограниченными возможностями здоровья и из приемных семей из разных городов России.

Кубок ежегодно проводит инклюзивная школа «Абсолют» – один из проектов Благотворительного фонда «Абсолют – Помощь». Команды коррекционных и общеобразовательных школ играли в отдельных зачетах, где определялись лучшие в каждой категории. В этом году в турнире приняли участие 16 детских команд, в том числе 8 команд, где играют футболисты с ОВЗ.

Финальные матчи турнира комментировал шеф-редактор Okko Владимир Стогниенко. Гостем турнира стал экс-игрок сборной России Дмитрий Сычев. Бывший футболист провел мастер-класс и принял участие в церемонии награждения победителей турнира.

Победу в зачете общеобразовательных школ одержала команда ШСК «ФАКЕЛ» (ОЧУ «Школа Газпромбанка», г. Москва), серебро забрала команда Любучанской школы (МБОУ Любучанская СОШ, г.о. Чехов, п. Любучаны), бронза досталась команде школы «Абсолют» (школа-интернат «Абсолют», г.о. Серпухов, д. Райсеменовское).

В турнире среди команд коррекционных школ первое место заняла команда «Азимут» (МАОУ «Яхромская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ОВЗ», г. Яхрома), второе место –  у футбольной команды «Равные возможности» (МБУ ФСКИ «Равные возможности», г. Серпухов), третье место досталось команде «Сатурн» (ГКОУ МО «Хотьковская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», Сергиево-Посадский г.о, д. Жучки).

В организации и проведении мероприятия также принимали участие волонтеры и сотрудники Благотворительного фонда «Абсолют – Помощь», студенты и выпускники Центра равных возможностей «Вверх» и педагоги «Юна-Класса» при Центре реабилитации временно бездомных животных «Юна».

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
